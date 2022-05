Frustrasjonen tok overhånd

Molde ble et nummer for små mot Vipers. – Det er så elementært gærent det vi driver med, sa en oppgitt Tor Odvar Moen i pausen.

Molde - Vipers 22-35 (10-21)

Det var to frustrerte trenere på hvert sitt lag - Ole Gustav Gjekstad over dommerne og Tor Odvar Moen over laget sitt etter første omgang.

TV 2 får opplyst at det er sendt inn rapport på Vipers-trener, Ole Gustav Gjekstad, etter gjentatte klager på dommerne. Det kan gi straff.

– Det er godt mulig. Men det er bare å se på kampen, så ser du hvorfor x-antall av mine spillere synes det er det dårligste de har sett på lenge. Vi får være fornøyde med at vi vinner, sier Gjekstad til TV 2 etter kampen.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

TV 2 har tatt kontakt med dommerne, men de ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til at det blir en sak for Norges Håndballforbund,

Gjekstad får støtte fra Nora Mørk.

– Hele stemningen blir ødelagt når det er sånn. Det er mange situasjoner som man kan se på. Det blir vanskelig å fokusere. Vi kan starter bedre, men de tar gleden ut av kampen, sa Mørk til TV 2.

Tor Odvar Moen viste sin frustrasjon i pauseintervjuet med TV 2.

Se intervjuet i videovinduet under,

Overkjøring

Vipers tok første stikk i kampen om finalebilletten (36-28) og kjørte over Molde i NM-finalen (38-20) forrige helg. Dermed var Kristiansands-laget storfavoritter før andre semifinale.

– Vi skal gjøre det samme og bli ferdig med det. Å være klare for finale i kveld er planen. De skal være veldig gode om de skal slå oss i dag, slo Nora Mørk fast før kampstart.

Og moldenserne måtte møte det Final Four-klare laget uten sin beste spiller.

Storscorer, Mona Obaidli, som har banka inn 41 mål de siste fire kampene mot Vipers, var ikke å se på banen. Obaidli har slitt med kneet etter NM-finalen på Jordal Amfi forrige helg.

Men Moldes to andre sidebacker, Thale Rushfeldt Deila og Elise Skinnehaugen, tok ansvar fra start.

Rushfeldt Deila satte to kjappe og sendte Molde raskt i ledelsen. Målvakt Ine Karlsen Stangvik stengte buret og holdt nullen de første seks minuttene, og Skinnehaugen satte sin tredje scoring til 8-4.

Men så begynte forhåndsfavorittene å spise seg innpå.

Til pause stod det hele 10-22, og Tor-Odvar Moen var ikke særlig fornøyd med første omgang.

– Det er så elementært gærent det vi driver med, slo Moen fast.

Og Vipers hadde ingen planer om å hvile etter pausen.

Med drøye kvarteret igjen banket Ragnhild Valle Dahl inn en tolvmålsledelse, og Mina Hesselberg økte ledelsen til 33-19 med ti minutter igjen på klokka.

Kampen endte 22-35 og Vipers vant dermed 2-0 i best av tre-serien.

De møter Storhamar som sikret sin finalebillett onsdag kveld etter ekstraomganger mot Sola.

Første sluttfinale mellom Vipers og Storhamar spilles tirsdag 24.mai.

Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl.19.00.

Andre finale spilles lørdag 28.mai. Kampen sendes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl.19.00.