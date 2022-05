Myndighetene skal ha foreslått saltvann og te. Ekspertene frykter massedød

Koronasmitten sprer seg med en skremmende fart i Nord-Korea. De offisielle tallene viser at flere hundre tusen blir smittet hvert eneste døgn.

Rundt to millioner skal nå være smittet i lande med om lag 28 millioner innbyggere. 63 mennesker skal være døde, ifølge de offisielle tallene fra myndighetene.

– Det virker nå som om Nord-Korea kanskje innser at de trenger hjelp, for de har nå plutselig begynt å informere verden om alle disse tilfellene de har fått. Det er noe nytt.

Det sier asiaforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO, Stein Tønnesson.

NORD-KOREA: Forsker Stein Tønnesson er spesialist på Nord-Korea. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal ha gitt oppsiktsvekkende råd

Mens resten av verden har operert med «meteren», vaksinering og nedstenging og munnbind, har Nord-Korea tilsynelatende valgt en annen løsning. I første omgang har Nord-Korea takket nei til tilbudet om vaksiner fra flere land.

Lim Eul-chul, professor ved Kyungnam Universitys institutt for fjernøstenstudier i Seoul, sier at landets leder Kim Jong Un står overfor et «virkelig stort dilemma», skriver Sky News tirsdag.

– Hvis han aksepterer amerikansk eller vestlig bistand, kan det rokke ved selvtilliten som han standhaftig har opprettholdt og offentlig tillit til ham kan bli svekket, sier professoren til nyhetsstedet.

Samtidig skriver Sky News at nordkoreanske statsmedier ber innbyggerne om å gurgle saltvann og drikke en form for te tre ganger om dagen, noe som de hevder skal «kurere» og fjerne viruset.

BESØK: Kim Jung Un besøker et apotek i Pyongang, 15. mai 2022. Foto: Korean Central News Agency

Frykter massedød

Til tross for at Nord-Korea har avslått tilbud om hjelp fra både WHO og naboen Sør-Korea, mener Tønnesson at det ligger et lite håp i åpenheten landet nå utviser. Men han frykter likevel store konsekvenser.

– Jeg er veldig bekymret. Jeg er redd for at dette kan føre til en ny hungerkatastrofe. Da får vi en situasjon der vi går tilbake til 1997-98, der kanskje så mange som en million mennesker, særlig barn, døde av sult.

Tønnesson peker på at dette er et land med så mange og sammensatte utfordringer, at en alvorlig smittebølge i tillegg vil kunne føre landet inn i hungersnød.

– Smitten av covid 19 er bare en del av et sykdomsbilde. Dette er en befolkning som lever på et eksistensminimum, der kanskje 40 prosent av befolkningen mangler den maten de trenger. Denne smitten kan være det som får begeret til å flyte over slik at mange dør av ulike grunner.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener landet nå opplever en ekstremt farlig kombinasjon av flere faktorer.

DESINFISERER: En arbeider desinfiserer en spisehall ved en fabrikk i Pyongang, 16. mai 2022. Foto: Handout fra Kyodo/Reuters

Ingen immunitet

– Helsevesenet lider av åpenbar ressursmangel, og når vi i tillegg her har et svært smittsomt virus i en befolkning som er uvaksinerte, så er det den verst tenkelige kombinasjonen.

Nakstad understreker at situasjonen i Nord-Korea ikke kan sammenlignes med hvordan befolkningen ellers i verden reagerte på omikronvarianten av viruset. Her ga det de fleste milde symptomer, men det var fordi det var en grad av immunitet i befolkningen. Noen hadde vært syke, mange fikk vaksinen etter hvert. Slik er ikke situasjonen i Nord-Korea.

TOGSTASJON: Togstasjonen i Pyongyang desinfiseres. Foto: Korean Central News Agency

Fortsetter våpenutvikling

– Mange av de eldste vil nok bli alvorlig syke, og dette vil nok føre til en svært alvorlig situasjon.

– Tror du dødstallene vil bli høye?

– Ja, en ting er høye dødstall på grunn av covid, men også på grunn av at helsevesenet ikke vil kunne gi helsehjelp til de som trenger det av andre grunner, sier Nakstad.

Med jevne mellomrom viser regimet i Pyongyang at de har utviklet langdistanseraketter som vil kunne ramme land i store deler av verden. Opplysninger fra Sør-Korea antyder nå at en ny oppskytning av et atommissil er nært forestående.

– Dette kan være fordi han ønsker å trekke oppmerksomhet mot seg selv, og kanskje få USA tilbake på banen igjen, sier Tønnesson.

PÅ TV: Folk i Sør-Korea følger situasjon i Nord-Korea på en togstasjon i Seoul. Foto: Lee Jin-man / AP

Nord-Korea er rammet av de strengeste sanksjonene fra en hel verden, med unntak av Kina. Men etter at pandemien rammet en hel verden, ble også båndene til Kina kuttet.

– De aller strengeste sanksjonene mot folket er det Kim Jung Un som selv står for. Det aller meste av handelen var med Kina, men selv denne ble redusert til nesten ingenting under pandemien. Så befolkningen i dette landet er i en ekstrem situasjon, sier Tønnesson.

Fram til torsdag har antallet påviste smittetilfeller vokst til over 262.720 og 63 registrerte dødsfall, ifølge NTB.