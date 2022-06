– Please try to keep up.

Stemmen tilhører Philip Hamprecht. Han leder an gruppen av biljournalister jeg er del av på Racetrack Bilster Berg. Hamprecht sitter bak rattet i en Aston Martin DBS Superleggera Volante – med V12-motor på 725 hestekrefter. Vi andre ligger bak i hver vår utgave av SUVen DBX707. Vi presser på det vi har.

Men likevel har den andre gruppen av biljournalister, som startet litt etter oss, nettopp blitt sluppet forbi. Den blir for øvrig ledet an av en viss Fabian Wettel.

Høres navnet litt ubestemmelig kjent ut? Det er ikke så rart, vi snakker om broren til Sebastian Wettel som akkurat nå kjører for nettopp Aston Martin – og er en legende i Formel 1.

Som du skjønner, dette er ikke en vanlig dag på jobben. Det er alt annet enn akkurat det. Og snart skal både jeg og flere av mine kolleger få smake på mer adrenalin enn vi hadde planlagt.

Fabien Wettel (t.v.) er ingen ringere enn broren til Formel 1-stjernen Sebastian Wettel. Her står han sammen med Philip Hamprecht. Begge er instruktører på DBX707-lanseringen.

Viser finger'n til Lamborghini

Men vi får starte med begynnelsen. Jeg har nettopp snudd ryggen til den første skikkelige 17. mai-feiringen på to år, for å sette snuten mot Hannover, i Tyskland. På agendaen står én ting: Banekjøring med DBX707.

Du husker kanskje SUV-en DBX som Aston Martin lanserte for et par år siden. Nå har verstingutgaven kommet. 707 står enkelt og greit for antall hestekrefter. Et imponerende tall i seg selv. Så kan vi følge opp med dreiemomentet. 900 Nm!

Toppfarten på 310 km/t gjør dette til verdens raskeste SUV. Smak litt på den, Lamborghini og Bentley. 0-100 km/t gjør den på 3,3 sekunder, som må sies å være idiotisk raskt.

Aston Martin forventer at denne nye varianten vil stå for brorparten av DBX-salget framover. Selv om den er dyr. I Norge må du betale fra 3,45 millioner kroner, og legge på noen hundre tusener til, om du vil ha den "riktig" utstyrt ...

En propellfly-tur fra København ligger Hannover. Og derifra er det ikke så langt til racerbanen, Bilster Berg.

Når det begynner å stemme

Men la oss glemme penger og excel-ark litt, og ta turen tilbake på banen i Bilster Berg. Hamprecht er åpenbart ikke helt fornøyd med progresjonen vår. Det går for sakte. Vi blinker inn til pit stop for å la bilen puste ut. Vi trenger en pust i bakken, vi også. De som tror at banekjøring er lett, må tro om igjen. Det er en beinhard øvelse – både fysisk og psykisk.

Vi går rundt og sparker i dekkene, prater om kjøringen og bilen.

Runde to er vi litt færre biler i gruppen vår. Det hjelper. Nå ligger vi tettere på Hamprecht. Ved å ligge tettere på, er det også lettere å få det perfekte sporvalget og se hvor vi bør bremse.

Staselig transport fra flyplassen til racerbanen: Lang utgave av Audi A8.

Og når du velger riktig sporvalg, når du treffer med nedbremsingen – ja, da blir også farten høyere.

Nå begynner det å svinge, av DBX707. Ikke fordi den har vært doven tidligere, men fordi vi endelig har fått litt dreis på hvordan den skal «mates».

Dette er riktig så moro!

Panikkbremsing

La meg si litt om banen, også. Bilster Berg er virkelig en godbit som få kjenner til. Den ble åpnet først i 2013 – så den er forholdsvis ny. Her er det ingen løp – kun private arrangementer.

Derfor er den ganske lite kjent. Men får du muligheten til å kjøre her, vil du garantert få en solid utfordring. Dette er nemlig en mini-utgave av Nürburgring. Det er blinde svinger, store høydeforskjeller, svinger med store høydeforskjeller og et par strekker du virkelig kan dra på.

Når du åpner alle slusene på DBX707 på disse strekningene, når den 200 km/t. Såvidt. Men så må du hive deg på bremsen. Tilnærmet panisk!

Heldigvis er de digre keramiske bremsene av det solide slaget. De tåler juling. Runde etter runde. Uten at de viker. 40 kilo vekt, sparer de også.

Presse grenser

Men vekt er generelt noe som jobber imot den ferske SUV-en til Aston Martin. Dette er uten tvil en tung bil – og den lar deg får vite det i svingene. Men etter hvert lærer du at selv om den er tung, så lar den seg presse hardt. Virkelig hardt! Så det hyler i gummien.

Noe av det som skjer når du kjører runde på runde på bane, er at du blir stadig tryggere både på bilen og på banen. Du begynner å merke hvor du kan kutte tiendedeler. Hvor du kan vente lenger med å bremser. Og hvor du kan gi gass tidligere. Blodet bruser!

Inntil det til slutt nærmer seg en grense for hva du som ikke-profesjonell sjåfør kan makte.

Og når du nærmer deg, eller krysser den grensa, da kan det bli skummelt.

Det er i ferd med å bli skummelt på Bilster Berg.

Aston Martin DBX707 forsøker ikke å legge skjul på at dette er noe helt spesielt. Dette er en bil som vil bli lagt merke til.

Vettskremt´n

Vi blir ikke lenger forbikjørt av gruppen til Fabian Wettel. Nå biter vi godt ifra oss. Hjerterytmen er som en trommevirvelen før "Norge i rødt, hvitt og blått". Hendene er klamme. Pannen er våt av svette. Armene og skuldrene begynner å bli støle. Det er blitt mange runder, nå.

Og selv om jeg kjenner banen og bilen bedre, begynner utmattelsen å melde seg. Litt for sen reaksjon her. Litt for lite brems der. Det skal så lite til, så kommer du ut av rytmen.

Men vi vil fortsatt holde Wettel på tilstrekkelig antall billengders avstand. Så vi mater på. Jeg ser at bilen foran begynner å kjøre mer rykkete i svingene. Vi er tydeligvis flere som nærmer oss grensen.

Det var en raus mengde testbiler tilgjengelig. Noen lave og noen litt høyere.

Så slipper hekken! Midt i den vanskeligste svingen. Den har ikke noe kult navn, sånn som på Rudskogen – med Slakter´n eller Angsten. Men for meg kunne denne u-svingen i en bratt nedoverbakke gjerne fått navnet Vettskremt´n.

For når hekken kommer seilende ut når du ikke har bedt om det, i en skarp sving som «forsterkes» av en nedoverbakke, da er det nesten så jeg bare slipper rattet og folder hendene, i stedet.

Takk og lov gjør jeg ikke det. Bilen klarer nærmest på egenhånd å komme seg på rett kjøl, igjen. Et tidels sekund som oppleves som en evighet er over.

Jeg kikker i speilet. Tommel opp fra min portugisiske kollega. Han smiler. Jeg er rimelig sikker på at han trodde det der skulle ende stygt.

Veis ende

I samme øyeblikk vet jeg at dagens kjøring er over for min del. Nå har jeg gjort akkurat det jeg hadde lovet meg selv å ikke gjøre: Bli for trygg og for ivrig for mitt eget beste.

DBX707 og jeg har kommet så langt som vi to kan komme. Jeg så under kjøringen til Wettel at den fortsatt har mer å gi. Den er virkelig et beist på banen, denne bilen.

– Men hva skal man egentlig med en SUV som går sånn på bane? Eierne vil vel aldri bruke den til det?

Spørsmålene dukker opp mens den lille gjengen av biljournalister sitter og reflekterer over dagen.

– Det eneste denne motoren vil være aktuell for, er lyskryss-rally, sier co-piloten min, Ragnvald Johansen, som er med fra Finansavisen Motor.

Han har helt rett.

Det er nok fra denne vinkelen du vil bli mest vant med å se DBX707.

Likevel ...

Men det er én ting til du får med DBX707. Bragging rights. Jeg kommer ikke på et godt norsk begrep for det samme. Men det handler om å vite at du har noe som er sterkere og raskere enn alle andre.

Der er nemlig DBX akkurat nå. Det er verdt noen kroner det, altså. I tillegg er det merkevaren. Der overgår Aston Martin det meste. En "kulere" merkevare skal du nemlig lete lenge etter. Den er eksklusiv, også. Hvis alle maskinene på de to fabrikkene jobber for fullt, skal de klare 10.000 biler i året.

Og det er ingen planer om å øke det, heller.

– Det er taket vårt. Vi vil ikke øke produksjonen, slik vi ser en del andre konkurrenter gjør, sier markedskoordinator for Aston Martin i Europa, Leonardo Lucchini.

Med andre ord. Som Aston Martin-eier blir du del av en eksklusiv klubb.

Se hele testen fra banekjøringen øverst i denne artikkelen – der du også får vite hvorfor du bør bestille DBX707 med hengerfeste.

