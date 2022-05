Vendela og Petter får ny serie – skal gifte seg på TV

Petter Pilgaard (42) og Vendela Kirsebom (55) møttes for første gang på «Farmen kjendis» for seks år siden. Nå blir det TV-bryllup i den nye TV 2-serien «Vendela + Petter gifter seg».

Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) ble Norges nye superpar etter at de møttes på «Farmen kjendis». Turtelduene er fortsatt like forelsket, og har nå ett mål for øyet: Det store bryllupet som skal finne sted i Oslo i juni.

– Vi har hatt gleden av å følge Vendela og Petter helt siden det oppstod en spesiell relasjon mellom dem på «Farmen kjendis» sommeren 2016. Nå gleder vi oss til å bli med det forelskede paret gjennom alle bryllupsforberedelsene og helt frem til deres store dag, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

– Vi gleder oss

To år har gått siden TV 2 fulgte paret sist i «Vendela + Petter». De har utsatt bryllupet på grunn av koronaviruset – og er nå endelig klare for å samle venner, familie og resten av Norge til vårens vakreste eventyr.

Se hvorfor Vendela Kirsebom tar til tårene i videoen øverst i saken.

– Vi gleder oss til å endelig kunne invitere til stor fest etter å ha ventet i over to år på grunn av pandemien, sier Petter Pilgaard.

GIFTEKLAR: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard får egen TV 2-serie, Vendela + Petter gifter seg. Foto: TV 2/Bjørn Wad

Vendela og Petter får virkelig kjent på hvor mye planlegging, tidspress og nerver et bryllup fører meg seg. Paret opplever stor interesse og nysgjerrighet rundt bryllupet.

– Jeg blir stadig rørt over at det er så mange som heier på oss og som gleder seg med oss, og det blir veldig hyggelig å invitere seerne med på alt fra forberedelsene til den store dagen, sier Vendela Kirsebom.

Utdrikningslag med Lothepus

I «Vendela + Petter gifter seg» får seerne blant annet bli med på kjoleprøving med Vendelas forlover Jan Thomas, øving til brudevalsen med danseproff Santino fra «Skal vi danse» og Petters utdrikningslag i Marbella med Lothepus.

TV-kameraene følger også innkjøp av gifteringer, kake- og vinsmaking, bordplassering og øving på taler.

– Seerne har fulgt oss siden «Farmen Kjendis» og gjennom tre sesonger av «Vendela + Petter». Selvsagt er det helt naturlig å dele den store dagen med våre trofaste følgere, avslutter Petter.

«Vendela + Petter gifter seg» har premiere 9. juni på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.