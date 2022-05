The Voice-Tara avslører: Vurderte å trekke seg flere ganger

Tara Bloch-Vere har lenge drømt om leve av musikken. Nå er hun i semifinalen i The Voice, og drømmen kan bli virkelighet. Likevel har hun vurdert å trekke seg fra konkurransen – flere ganger.

Tara Bloch-Vere (32) er en av årets The Voice-deltakere som sunget seg inn i hjertet til både mentoren Matoma (31) og de norske seerne. Nå er hun klar for semifinalen, men forteller at veien dit ikke har vært enkel.

– Jeg har vært mye redd. Redd for å tro på drømmen igjen, forteller hun til TV 2.

Hun har nemlig alltid hatt en drøm om å stå på scenen og å leve av musikken. Dette var derimot en drøm hun hadde lagt fra seg, helt frem til i fjor da hun meldte seg på The Voice.

Nå er hun en av seks gjenværende deltakere som skal kjempe om en plass i The Voice-finalen som går av stabelen 27. mai. Til tross for dette har hun vurdert å trekke seg fra sangkonkurransen – flere ganger.

KLAR FOR SEMIFINALE: Dette er deltakerne som skal kjempe om en plass i The Voice -finalen (f.v): Madeleine Tveberg, Niklas Jung Hansen, Tara Bloch Vere, André Askeland Hagen, Jørgen Dahl Moe, og Kirsti Lucena. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

La drømmen på hyllen

Det er en småstresset, men glad, Bloch-Vere som tar telefonen da TV 2 ringer. Selv om hun kjenner på presset før en ny direktesending, som denne gangen er semifinalen av The Voice, så er hun også klar for en ny runde.

– Det har blitt enklere, for man blir vant til å gå gjennom prosessen. Jeg fokuserer på det jeg skal gjøre, og låten jeg skal synge. Så jeg distanserer meg litt fra at det er semifinale, sier hun.

Drømmen til 32-åringen har alltid vært å kunne leve av musikken, men på et tidspunkt i livet valgte hun å legge den på hyllen. I dag har hun en vanlig jobb, er gift, og har to små barn.

Bloch-Vere og familien bor i Hammerfest, som de flyttet til for rundt ett år siden.

Da The Voice-drømmen ble realitet, var det viktig for henne å ta familien ned til Oslo-området da direktesendingene startet.

– Frem til den uken så har jeg pendlet. Nå bor familien hos svigerforeldrene i Stabekk, og jeg bor i pendlerbolig i Oslo. Det er jo en krevende situasjon at jeg blir lenge borte, men samtidig er det midlertidig.

Det er spesielt vanskelig for henne å være borte fra døtrene. 32-åringen forteller at yngstedatteren ikke skjønner så mye av hvorfor mamma er mye borte, men datteren på fire forstår mer.

– Hun ser meg på TV, og forstår at mamma synger på TV. Derfor skjønner hun også bedre at jeg er mye borte, sier hun.

– Hva om jeg angrer resten av livet?

Da TV 2 spør Bloch-Vere om hvordan det er å komme så langt i The Voice, sier hun at det hele føles surrealistisk. Hun hadde ikke trodd at hun skulle komme så langt, men visste hun måtte teste ut musikkdrømmen – i alle fall én gang.

– Hva om jeg hadde angrer resten av livet på at jeg aldri prøvde?, forteller hun var spørsmålet hun stilte seg selv i perioden før deltakelsen.

USIKKER: Tara har lenge vært usikker på om hun skulle satse på en karriere innen musikken. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Deretter gikk det fra styrke til styrke for 32-åringen. Mentoren Matoma valgte å ta henne med seg helt direktesendingene, og deretter har seerne stemt henne videre. Tilsynelatende har alle troa på Bloch-Vere – med unntak av henne selv.

Hun har nemlig vurdert å trekke seg flere ganger fra sangkonkurransen. Både før og etter blind auditions, i tillegg til så sent som rett før direktesendingene.

– Jeg har vært redd for at jeg skulle rote meg opp i denne drømmen, og blitt misfornøyd om det ikke gikk. Så grunnen til at jeg ville trekke meg var frykt, og kanskje litt feighet, for å vise meg og slippe meg løs.

Takker én spesiell person

Bloch-Vere hyller blant annet mentoren Matoma for å ha vist stor støtte, og forteller hvordan han stilte henne de rette spørsmålene hver gang hun har vært usikker. Men det er en mann hun trekker frem som hennes viktigste støttespiller – nemlig ektemannen.

– Jeg var nære å trekke meg rett før direktesendingene, da måtte jeg ta mange runder med mannen min. Jeg må takke han for at jeg gjennomførte første direktesendingen. Det var så deilig å gjøre det, sier hun.

Det har nemlig vært flere som har vist henne stor støtte etter hun kom til direktesendingene i The Voice. Sist uke fikk hun vite at det var rundt 150 mennesker som hadde samlet seg på lokalpubben i Hammerfest for å se henne opptre den kvelden.

– Da bare knakk jeg sammen. Jeg ble så rørt og glad av å se hvordan hjembyen min stiller opp og støtter, forteller hun og sier hun brøt ut i gråt så snart hun fikk vite det.

Nå er 32-åringen igjen klar for å levere på scenen, og forhåpentligvis sikre seg en plass i finalen. Hun skal synge låten «Bed of Roses» av Bon Jovi, og tror denne blir ekstra krevende å synge ettersom låten har en personlig betydning for henne.

– Jeg skal fokusere på å holde hodet kaldt, og beholde roen. Fokusere på å formidle godt, for det klarer jeg ikke når hodet koker, avslutter hun.

The Voice-semifinalen ser du direkte fredag kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.