Stoltenberg til TV 2: Håper løse Tyrkia-floken i løpet av uker

Torsdag er Nato-sjef Jens Stoltenberg i København, blant annet for å ha møter med den danske statsministeren Mette Frederiksen.

På toppen av agendaen står blant annet Sverige og Finlands ferske søknader om å bli en del av Nato.

Stoltenberg ønsker de to nordiske landene varmt velkommen inn i forsvarsalliansen, men foreløpig setter Tyrkia en stopper for en lettløst og rask prosess.

– En utfordring

De mener at Sverige og Finland er gjestehus for terrorister, og at de støtter terrororganisasjonen PKK. Begge de to landene har avvist disse beskyldningene.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag fikk Stoltenberg spørsmål fra TV 2 om hvordan han ser på mulighetene for en løsning.

– Dette er en utfordring vi må løse sammen, i dialog med Sverige og Finland. Når et Nato-land som Tyrkia kommer med sine bekymringer, må vi ta det på alvor og sette oss ned og finne en løsning, sier Stoltenberg.

– Trygg på løsning

Han er tydelig på at Tyrkia er et viktig Nato-land som står overfor helt spesielle sikkerhetsutfordringer.

– Det er ingen Nato-land som har opplevd mer terror enn Tyrkia, og ikke noe annet Nato-land har flere flyktninger enn Tyrkia. Alt dette er med i det store bildet. Men jeg er trygg på at vi finner en løsning, sier Nato-sjefen.

Men nøyaktig hvor raskt Stoltenberg håper å løse konflikten, er han forsiktig med å svare på.

– Snakk om uker

– Jeg kommer ikke til å gi en presis angivelse av hvor rask tid det vil ta, men målet vårt er så raskt som overhodet mulig. Vi har tidligere snakket om uker, og det er fortsatt vårt mål, sier han.

Også danskenes statsminister Mette Frederiksen er optimistisk.

– Alle Nato-land, også Tyrkia, har interesse av å styrke alliansen, sa Fredriksen om Tyrkia-situasjonen. Hun understreket at det er nettopp en styrking av Nato svensk og finsk medlemskap innebærer.