Dorthe Skappel ranet i Barcelona

Dorthe Skappel (59) skriver på Instagram at hun fikk verdisakene sine frastjålet i Barcelona. Tyveriet fant sted 17. mai.

– Ikke helt slik jeg hadde sett for meg at nasjonaldagen skulle bli. Frastjålet sekken min med alt jeg hadde. Borte vekk var pass, bankkort, førerkort og mobil samt strikketøy og personlige gjenstander, skriver Skappel under Instagram-innlegget.

Videre skriver TV-profilen at hun har brukt to dager på politistasjoner både i inn- og utland.

Skappel har først i dag fått ny telefon som erstatning for den hun fikk frastjålet.

– I dag kom ny telefon på rekordtid, så nå føler jeg meg ikke riktig så amputert lenger. Helt utrolig hvor mye av livet som finnes inne på denne lille dingsen.

Avslutningsvis skriver Skappel at det som gjenstår er å få tilbake førerkort, kredittkort og pass.

– Som det forøvrig er nesten et halvt års ventetid på for tiden. Godt jeg ikke skal utenlands igjen med det første.

Dorthe Skappel har vært programleder for God kveld Norge i 25 år. I mars ble det dog kjent at God kveld Norge ikke blir en del av TV 2 sitt lineære sendeskjema fra høsten av, men blir heldigitalt. I forrige uke ble den siste episoden sendt med Skappel som programleder.

– Selvfølgelig er det vemodig at en epoke er slutt, men det har vært en gradvis prosess som gjør at jeg nå forlater en rolle på en fin og naturlig måte. Jeg feirer forandring og blir i TV 2 en stund til, sa Skappel til TV 2 i mars.