BMW M, navnebæreren til de sportsligste modellene fra BMWs øverste hylle, kan i år se tilbake på 50 historiske år. Et av høydepunktene i jubileumsåret er helt nye M4 CSL.

Verdenspremien finner sted på den legendariske bilutstillingen Concorso d'Eleganza Villa d'Este ved Comosjøen i Italia.

BMW M har en stolt historie med en rekke spesialmodeller. Det nye tilskuddet blander gammeldags racinglidenskap med ny teknologi og design.

– På vei inn i en helelektrisk fremtid, så unner vi oss noen karameller med smak av 98 oktan. M4 CSL er en av flere godbiter som blir å finne i posen når BMW M i år feirer 50 år med rendyrket kjøreglede, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Vektreduksjon

CSL står for "Competition, Sport, Lightweight", med tydelig referanse til kritiske rollen vektminimert design har for å oppnå suksess innen motorsport. Tilbake i 1973 var det BMW 3.0 CSL som vant European Touring Car Championship – på første forsøk.

M4 CSL følger også i dekksporene til spesialutgaver av tidligere generasjoner av M3/M4, med høydepunkter som den legendariske M3 CSL fra 2003 og M4 GTS som ble avduket i 2016.

M Carbon helbøtteseter reduserer vekten med rundt 24 kilo alene, sammenlignet med standardsetene i M4 Competition Coupé. Videre blir 21 kilo ble spart ved å fjerne baksetene, integrere en skillevegg og gjøre tilhørende modifikasjoner i bagasjerommet.

Bakseter? Nei, det kan du bare glemme. Her er det andre ting som er prioritert ...

Mer vektreduksjon

Chassisendringer, inkludert de ekstra lette M Carbon keramiske bremsene og spesielle lettmetallfelger, fjærer og stag, senker vekten med ytterligere 21 kilo.

Ved å redusere mengden lydisolering, samt bytte til ultralett lydisolasjon spares nye 15 kilo, mens bruken av komponenter laget av karbonfiberforsterket plast (CFRP) trekker fra ytterligere 11 kilo i regnestykket.

I tillegg til taket, er panseret og bagasjelokket også produsert i dette lette og høyteknologiske materiale. Det samme er for øvrig midtkonsollen.

Den bakre lyddemperen i eksosanlegget er produsert i titan og kutter mer enn 4 kilo fra vekten.

M4 CSL veier kun drøyt 1,6 tonn.

Tidenes raskeste M

Modifikasjoner av detaljer som den klassiske nyregrillen, baklysene, gulvmattene og den automatisk klimakontrollen barberer ytterligere 4 kilo. Resultatet er en egenvekt på 1.625 kilo og enestående kraft-til-vekt-forhold på 2,95 kilo per hestekraft.

Under panseret finner vi en særegen motor med tydelig slektskap til motoren i racingbilen BMW M4 GTE.

Med økt ladetrykk i de to turboene og en rekke justeringer av motorstyringen, byr den 3liter store rekkesekseren på 550 hk og et dreiemoment på 650 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 3,7 sekunder. 0-200 km/t leveres på 10,7 sekunder, mens toppfarten først stanser på 307 km/t. Nykommeren skriver seg dermed inn i historien som tidenes raskeste serieproduserte BMW M.

Både kjøle- og oljeforsyningssystemene er designet for å håndtere de utfordringene som banekjøring gir. Det er nemlig å forvente at kjøperne vil finne glede av bilen både på landevei og bane.

Bakhjulsdrift

Eksosanlegget, med to halerør med elektrisk kontrollerte klaffer, genererer en helt egen lyd, laget med skreddersøm for den nye spesialmodellen.

Kreftene fra motoren finner veien til asfalten gjennom en åtte-trinns M Steptronic girkasse og bakhjulene. De smidde lettmetallfelgene, 19 tommer på forakselen og 20 tommer bak, er utstyrt med dekk spesielt utviklet for spesialutgaven.

Den fastere koblingen av motoren og girkassen til bilens chassis er tydelig merkbar, spesielt under hard og krevende kjøring på bane.

I likhet med motoren, drar chassisteknologien fordel av en rekke detaljoppgraderinger som er skreddersydd til denne modellen. Eksempler er hjuloppheng og fjæring- og dempersystem som også tar hensyn til den betydelige vektbesparelsen.

De nye baklyktene er med på å avsløre at dette er en CSL-utgave. Foto: Uwe Fischer

Eksklusiv design

M4 CSL er lakkert i den eksklusive fargen Frozen Brooklyn Grey metallic som standard. Sammen med synlige karbonfiberoverflater og røde aksenter, byr den nye spesialmodellen på et helt eget uttrykk som gjør den gjenkjennelig blant BMW sine mange M-modeller.

Alternativt kan kundene spesifisere bilen i fargene Alpine White eller Sapphire Black metallic.

Designet preges også av den særegne nyregrillen, spoilere, diffusorer og sideskjørt.

Med BMW Laserlight lyser stripene i frontlyktene gult i stedet for hvitt når dørene låses opp og når nær- og fjernlyset er slått på – som en klar referanse til historiske racingbiler.

LED-baklysene har også en svært karakteristisk lyssignatur som er gjenkjennelig på lang avstand i mørkets timer.

Setehøyden justeres på verksted ...

De særegne M Carbon helbøttesetene for sjåføren og passasjerer byr på komfort, men oser sport. De har fast ryggvinkel, justeringer forover/bakover kan gjøres manuelt, mens setehøyden justeres på verksted ved hjelp av en tre-trinns skruekobling.

De har også avtakbare hodestøtter og tillater integrering av et sekspunkts beltesystem. M Alcantara-rattet, antrasittfarget takkledning, interiørdekor i karbonfiber, "CSL"-merker på setene, midtkonsollen og bakpanelet er bare noen av de særegne detaljene man finner i interiøret. Bak setene finner man for øvrig rom for oppbevaring av to hjelmer.

Bak rattet handler derimot det meste seg om ren kjøreglede. Med en rekke innstillingsmuligheter kan man skreddersy oppsettet i helt nye BMW M4 CSL, etter hva dagen vil bringe; en tur på landeveien eller en økt på banen hvor man vil presse grensene til det maksimale.

– M4 CSL vil kun bli produsert i 1.000 eksemplarer, hvor et svært begrenset antall vil finne veien til norsk asfalt. Produksjonen begynner i sommer og prisen starter på 1.999.000 kroner, avslutter Tegneby.

