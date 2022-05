45 år har gått siden den kom på markedet første gang: BMW 3-serie ble umiddelbart en suksess. I dag er dette den mest solgte modellen på verdensbasis. Og før elbilenes inntog i Norge, var den også en storselger her hjemme.

Det var mye takket være et bredt modellutvalg. Alt fra stasjonsvogn for kjøreglade familier som ikke hadde det aller største plassbehovet, via sedan – og til sporty todørs coupe som gjerne hadde litt ekstra power under panseret.

Siste generasjon ble presentert i 2018. Nå oppdateres 3-serien med design og teknikk kjent fra andre nye BMW-modeller.

Fremhever bredden

De sportslige linjene er tatt et skritt videre. Mest i øyenfallende er de redesignede frontlyktene, nyregrillen og de store luftinntakene. Frontlyktene, med standard full-LED, har blitt mye slankere og er utformet med klare konturer og kjørelys arrangert i en omvendt L-form.

Klassisk sedan-karosseri fra BMW, nå med oppdateringer.

Velger man adaptive LED-frontlykter, inneholder frontlysene også funksjonene kurvelys og ikke-blendende matrise-fjernlys, samt dynamisk og variabel lysfordeling. Den klassiske nyregrillen har fått et kraftigere utseende.

Sett bakfra preges designet av slanke baklykter og skarpe linjer som fremhever bilens bredde, og den muskuløse stillingen bak. Eksoshalene måler nå 90 eller 100 millimeter i diameter, avhengig av motorvariant.

3-serie stasjonsvogn har vært en viktig bil for BMW i Norge i mange år. De siste årene har den ladbare hybrid-utgaven stått for mye av salget.

150 ekstra farger

For de som ønsker design med prikk over i-en, tilbys nå også M Sportspakke Pro, med detaljer i svart høyglans, tonede lykter, M Sport-bremsesystem med røde kalipere med mer. Dersom fargepaletten på standardutvalget ikke strekker til, kan kundene velge blant rundt 150 lakkfarger fra BMW Individual.

Produksjonen av oppgradert 3-serie starter i juli.

Interiøret har fått en omfattende oppdatering. Den største endringen er det nye instrumentpanelet, Curved Display, kjent fra en rekke andre nye BMW-modeller. Et 12,3-tommers informasjonsdisplay bak rattet smelter sømløst sammen med et kontrolldisplay på 14,9 tommer og blir en heldigital og høyoppløselig infotainment-enhet.

Flere nyheter innvendig, legg merke til den store skjermen som flyter over dashbordet.

Produksjonsstart i juli

Selve girspaken har også fått nytt design. Den er nå plassert i kontrollpanelet på midtkonsollen, sammen med utvalgte knapper og brytere for andre kjøretøyfunksjoner.

Live Cockpit Plus, inkludert BMW Maps navigasjonssystem, åttetrinns Steptronic girkasse og tresoners klimaanlegg er eksempler på en lang liste med utstyr som nå er standard for alle modellene i 3-serie. Ytterligere forbedringer av smarttelefonintegrasjon med Apple CarPlay og Android Auto står også på menyen.

Produksjonen av oppgradert 3-serie på fabrikken i München starter i juli. Norske forhandlere åpner for bestilling av de nye modellene om kort tid.

