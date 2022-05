FHI om utbruddet av apekopper i Europa: – Uvanlig

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, sier til TV 2 at de følger situasjonen nøye etter at det er meldt om flere titalls tilfeller av det sjeldne viruset apekopper i Europa.

Storbritannia, Spania og Portugal har til sammen flere titalls bekreftede og mistenkte tilfeller av sykdommen. Sverige har ett bekreftet tilfelle. Sykdommen er mest utbredt i deler av Afrika, og har kun i sjeldne tilfeller blitt oppdaget i Europa tidligere.

– Vi følger nøye med og får informasjon fra både fra WHO og fra Det europeiske smittevernbyrået jevnlig. Og så har vi satt ned en egen utbruddsgruppe som ser på det. I tillegg jobber vi med diagnostikk og har varslet laboratoriet. Og vi er i kontakt med de kliniske fagmiljøene i Norge, sier Forland.

Han understreker at det ikke er grunn til stor bekymring, men samtidig er helsemyndighetene på vakt. Det er nemlig ikke usannsynlig at personer i Norge kan vise seg å være smittet.

– Det er ikke grunn til stor bekymring for dette, men det er grunn til å være årvåkne for å prøve å hindre at dette skal spre seg.

APEKOPPER: Apekopper er for de fleste en ubehagelig, men ufarlig sykdom. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

– Et litt uvanlig utbrudd

Apekopper er en mye mildere variant av tradisjonelle kopper, og den er både mindre smittsom og langt mindre dødelig. For de aller fleste innebærer apekopper kun ubehagelige utslett, feber og hodepine. Inkubasjonstiden antas å være 6-12 dager, men det kan også være større spenn enn dette.

I forbindelse med utbruddet har FHI iverksatt en form for beredskap, også her til lands.

– Dette er ikke noen ny pandemitrussel, og det er ikke noen krise på den måten, men det er jo et litt uvanlig utbrudd som vi ikke ønsker at skal spre seg mer enn nødvendig.

– Er det sannsynlig at vi allerede har eller får tilfeller av apekopper i Norge nå?

– Det kan tenkes. Men nå har man jo sendt ut informasjon og bedt folk være på vakt. De som har mistanke om at de har slike symptomer bør ta kontakt med lege, som igjen varsler oss. Og vi vil igjen varsle de europeiske smittevernorganisasjonene om dette.

– Ikke usannsynlig at det kommer til Norge

Forland omtaler apekopper, som er en mildere variant av koppeviruset som herjet i verden frem til det ble utryddet i 1980, som en ganske ufarlig, men ubehagelig sykdom.

– Det er jo en ubehagelig sykdom å få. Den er ikke farlig på samme måte som vanlige kopper, men det kan gi ubehagelige utslett.

Sykdommen smitter i utgangspunktet fra ville dyr til mennesker, men kan også smitte mellom mennesker ved både dråpesmitte og hudkontakt.

– Utslettene man får, er blemmer på huden som inneholder virus, og dersom man har nær fysisk kontakt, så kan det smitte på den måten.

APEKOPPER: Sykdommen er mest utbredt i Den demokratiske republikken Kongo, men har også spredt seg til flere land i sentrale Afrika. Foto: NTB

Annet enn utslett er symptomene på apekopper stort sett ganske like som ved andre virussykdommer, som hodepine, feber og hovne lymfeknuter.

– Men får du karakteristiske utslett som du er sikker på at ikke er vannkopper, med blemmer og litt sånn vortelignende utslett på huden, så kan det være apekopper, sier Forland.

Ifølge FHI skiller det pågående utbruddet i Europa seg fra tidligere tilfeller fordi det er første gang det er rapportert smittekjeder i Europa der de smittede ikke har vært på reise til områder i Afrika der sykdommen finnes, eller hatt kontakt med andre smittede personer.

– Det er jo ikke usannsynlig at det nå kommer også til Norge. Så langt har dette vært mest smittet blant menn som har sex menn, så det virker som det er knyttet til et miljø her i denne omgang. Men det kan også smitte fra dyr til mennesker, og det har jo vært det vanlige før.

De fleste blir bra av seg selv

Forland sier at de fleste av smittetilfellene som til nå er oppdaget i Europa dreier seg om relativt unge menn.

Forland understreker at dersom apekopper dukker opp i Norge, så er det likevel en relativt ufarlig sykdom.

– Folk skal være forberedt på at det kan skje, og da må de ta de forholdsreglene som gjelder og varsle om dette. Og skulle det være folk som blir alvorlig syke, så blir de innlagt på sykehus.

– For de aller fleste er dette en sykdom som begrenser seg selv og de aller fleste blir bra uten behandling. Men det finnes også antivirale midler, og til og med en tredjegenerasjons koppevaksine som kan brukes for å hindre smitte til nærkontakter for eksempel, men i første omgang er ikke det aktuelle tiltak.

– Kan det bli aktuelt med tiltak?

– Ja, dersom det skulle bli et større utbrudd kan slike tiltak bli aktuelle, men ikke slik situasjonen er nå.