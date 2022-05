Dette kan koste deg flere tusen – slik unngår du en skikkelig smell

Etter to år med avlysninger snakkes det om en bryllupsboom i sommer. Men å få en innbydelse eller to i posten kan ende opp med å bli svært dyrt.

Etter to år med avlysninger og skuffede brudepar og gjester, kan man endelig finne frem finstasen igjen og dra i bryllup.

Og at det råder en bryllupsboom i Norge nå er det liten tvil om.

I Oslo rådhus er det ikke ledige datoer for vielser før i midten av september, og på Bogstad gård utenfor hovedstaden har de aldri opplevd et liknende trykk.

For å finne plass til alle som vil arrangere bryllup, har de for første gang vært nødt til å åpne for fest på torsdager.

– Vi må skuffe en del av brudeparene, fordi det er helt fullt. Bryllupssesongen i år er preget av ketchupeffekten fra koronaen, sider avdelingsdirektør Martin Biehl.

– Blir slalåmkjøring

Prest Dag-Kjetil Hartberg i Drøbak og Frogn menighet forbereder seg på noen travle måneder fremover.

– Vi har vanligvis rundt 15-20 bryllup i året. Nå har vi 33. Bryllupene faller også gjerne på samme dag, sier Hartberg til TV 2.

Det har også blitt populært å gifte seg i andre steder enn kirken.

TRAVELT: For prest Dag-Kjetil Hartberg blir det noen travle måneder fremover. Foto: Stine Østby

– Det blir litt slalåmkjøring for å rekke være på rett sted til rett tid, sier presten.

Mange av bryllupene som arrangeres i år, er allerede utsatt både en og to ganger. Gjentatte avlysninger kan bety at det hoper seg opp, og at mange skal i opptil flere bryllup i løpet av sommeren.

Og det kan bli en dyr affære.

– Plutselig blir det et rush med flere bryllupshelger på rad, og det koster penger, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Tusenvis av kroner

Han har satt opp et regnestykke for hvor mye man kan være nødt til å punge ut dersom man er invitert i bryllup.

Forbrukerøkonomens regnestykke Kjøpe kjole + sko: 9000 Frisør, full pakke: 3000 Hud-/ansiktspleie: 1500 Gave: 2500 (Om det er en nær venninne)

Utdrikningslag (taxi, middag, drikke, aktiviteter): 2500 Reise inkl alle utgifter (t/r fly innelands + taxi, flytog og mat på reisen: 3000 Overnatting (to netter på hotell): 3000 Totalt: 24.500 kroner

Gundersen understreker at regnestykket selvfølgelig er individuelt.

– Jeg vil tro at de færreste når opp i disse summene, i alle fall om du har en helt vanlig økonomi. Du bør i alle fall ikke blakke deg helt eller makse kredittkortet for å gå i bryllup, sier forbrukerøkonomen.

KAN BLI DYRT: Forbrukerøkonom Magne Gundersen råder folk til å legge av penger, slik at å være gjest i et bryllup ikke tar knekken på økonomien. Foto: Sparebank 1

At et bryllup koster, er noe Nina Bråthen har fått erfare. Hun er invitert i to bryllup i sommer, og med en trang økonomi fra før, kjenner Bråthen på en bekymring.

– Jeg personlig syntes det er problematisk at økonomien skal stoppe en fra å være med på begivenheten, sier Bråthen.

Må ta grep

Hun er nødt til å ta noen grep for å kunne delta i de bryllupene hun er invitert på.

– Jeg må prøve legge vekk litt penger, være med på å spleise på gave og droppe utdrikningslaget da det blir for nærme selve bryllupet, sier Bråthen.

Ipsos har på oppdrag fra DNB spurt hva nordmenn i gjennomsnitt gir i bryllupsgaver.

Undersøkelsen viser at summene varierer stort, avhengig av hvor nære man er brudeparet.

Foto: DNB

– Selv om disse tallene kommer med et gjennomsnittsbeløp, betyr ikke det at det er fasiten. Har du en trang økonomi skal du ikke nødvendigvis gi så mye, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl.

Sandmæl sier at gavepresset i Norge er generelt høyt.

VARIERER STORT: Hvor stor sum nordmenn bruker på bryllupsgaver varierer stort, avhengig av hvor nære man er brudeparet, ifølge forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– For alle gaver som skal gis i plenum føler man på et press. Det er fordi man ikke ønsker å skille seg ut, og man ønsker å gi det alle andre gir, sier hun.

Både Sandmæl og Gundersen understreker at man ikke skal gi over evne.

– Ikke en skam

Det er en oppfatning bryllupsplanlegger Cecilie Madland Lyngnes deler.

– Man gir en gave etter den lommeboka du selv har. Det er ikke en skam å komme i et bryllup og gi en gave på 300-500 kroner, sier hun til TV 2.

IKKE EN SKAM: Bryllupsplanlegger Cecilie Madland Lyngnes sier folk ikke må skamme seg for å gi en billigere bryllupsgave. Foto: Maximillian Photography

Madland Lyngnes mener det at mange synes det er dyrt å gå i et bryllup, er en myte.

– Hvis dette er viktig for deg å være med på, er det ikke mange pengene du må spare for å ha mulighet til å være med. Men så er det ikke alltid man har mulighet til å være med, men sånn er livet, sier hun.

– Sett av penger

Forbrukerøkonomen trekker frem at en bryllupsinvitasjon sjeldent kommer som en overraskelse, og at man gjerne har mange måneder på å forberede seg.

– Det handler om forberedelser. Å være vanlig gjest i et bryllup er tross alt innenfor rimelighetens grenser.

Men dersom man opplever at det likevel blir snaut, har Gundersen noen råd.

– Vær i forkant, sett av penger. Blir det trangt, så kan man kutte ut den nye kjolen. For det er ikke sånn at jo dyrere kjole du har, jo finere blir man eller jo dyrere gave, jo gladere blir brudeparet i deg, sier forbrukerøkonomen og legger til:

– Det er en veldig dårlig grunn å få økonomiske problemer fordi man absolutt skal ha tre forskjellige kjoler til de tre bryllupene.