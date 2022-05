Hackere sprer sensitiv informasjon om norsk firma

Bankavtaler og sykemeldinger for 70 ansatte er blant informasjonen som er lekket.

Tromsø-firmaet Åge Nilsen AS fortviler etter at hackere har stjålet en mengde sensitiv informasjon gjennom et datainnbrudd, melder iTromsø.no.

Lokalavisen har sett informasjonen på internett og forteller at det er snakk om personalmapper for alle 70 ansatte, selskapets bankavtaler og regnskap.

– Jeg kan ikke fortelle deg noe om dette her og nå, sier daglig leder Tor Torbergsen.

Åge Nilsen AS er blant de største rørleggerfirmaene i Nord-Norge og omsetter for 125 millioner kroner i året.

– Vi har kontakt med politiet, legger Torbergsen til.

Hackerne publiserte informasjonen 28. april i år.

Ifølge iTromsø.no er det hackere i syndikatet «Lockbit 2.0» som trolig har brukt løsepengevirus mot selskapets nettside for å stjele informasjon.

Tidligere i år ble tre norske bedrifter angrepet av løsepengevirus, ifølge Aftenposten, som opplyser at disse angrepene har koblinger til hackergrupper hvor mange av medlemmene er fra Russland.