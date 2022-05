Ekstrem etterspørsel i sommerferien: – Det er helt ellevilt

Korona førte til at mange nordmenn fikk seg hund eller katt. Nå skal de samme dyreeierne på ferietur for første gang på to år. Allerede fire uker før fellesferien har de fleste norske kenneler nådd makskapasitet.

I disse dager er ett ord felles for nærmest alle norske kenneler: Fullbooket.

For i løpet av pandemien fikk rekordmange nordmenn hund eller katt, og etter to år med restriksjoner er reiselysten hos flere nordmenn stor.

Det kan by på problemer for norske hunde- og katteeiere som enda ikke har funnet dyrepass.

For selv om det fremdeles er flere uker til fellesferien tar av for fullt, er det nesten ingen hunde- og kattehotell i Norge som har ledige plasser igjen.

Ifølge flere norske kenneler TV 2 har snakket med, har etterspørselen aldri vært større.

HUNDEHOTELL: Flere norske hundeeiere vil slite med å finne plass på kennel i sommerferien, ifølge flere aktører. Det skyldes trolig at rekordmange nordmenn fikk hund i koronatiden. Foto: Jeff McIntosh / PA / NTB

Ekstrem pågang

TV 2 har snakket med over ti norske kenneler i ulike deler av landet.

«Ja, er du gæren», «ekstrem pågang» og «jeg har aldri opplevd maken» er blant responsen norske kenneler gir på om de forventer en god sommersesong i år.

LUFTETUR: Tre hunder på luftetur i skogen under sitt opphold på Standal hundehotell. Foto: Standal Hunde- og Kattehotell

– Det er helt ellevilt! Vi har faktisk hatt det så hektisk at for første gang på 91 år med drift har vi måtte si nei til ordinære gjester også utenom skoleferien. Det har aldri skjedd før, sier Jørn Standal, innehaver av Standal Hunde- og Kattehotell i Nittedal, til TV 2.

GOD SOMMER: Innehaver av Standal Hunde- og Kattehotell i Nittedal, Jørn Standal, tror det blir en god sommer på kennelen. Foto: Standal Hunde- og Kattehotell

Standal er Norges aller største kennel med plass til totalt 150 dyr fordelt på cirka 100 hunder og 50 katter. Likevel må de takke nei til noen kunder i sommerferien på grunn av den ekstreme etterspørselen.

SOVESAL: Det er plass til totalt 50 katter på kattehotellet til Standal. Etterspørselen er helt sprengt i år sammenlignet med tidligere. Foto: Standal Hunde- og Kattehotell

På Byneset kennel i Trondheim forteller daglig leder Geir Haugum at de til og med har kunder som kjører hunden helt fra Oslo til Trondheim for å få tak i pass.

– Sammenlignet med i fjor er det mye tidligere fullt, og de fleste bestilte opphold for sommerferien allerede i januar og februar, sier han til TV 2.

Også i Bergen er etterspørselen for fellesferien helt utenom det vanlige.

FULLT: Kennel-eier Merete Hvide på Askøy nedringes av desperate kunder som trenger hundepass i sommerferien. Foto: Askøy Hundegård / Privat

– Det er helt enormt! Jeg har plass til 27 hunder samtidig, men jeg er sikker på at jeg kunne fylt opp tre ganger så mange om jeg hadde plass, sier eier av Hundegården Askøy, Merete Hvide, til TV 2.

Hun forteller at juni allerede er delvis fullbooket, mens høysesongen i juli har nådd makskapasitet.

– Dersom noen avbestiller, fylles plassen opp på kun en time eller to, sier hun.

– Det er helt sprøtt! Jeg har aldri opplevd noe lignende på de fem årene jeg har drevet kennel. Jeg får ti telefoner og mailer fra kunder som trenger pass hver eneste dag.

Koronafenomen

Det samme er tilfelle hos Gardermoen hunde- og kattehotell, som har plass til mellom 60 og 70 hunder, i tillegg til 30 katter. Nå er snart alle plassene tatt.

– Det bare raser inn med bestillinger, sier daglig leder Ann Kiellberg til TV 2.

– Til katter har vi tre eller fire plasser igjen, men det er ikke mange hundeplasser igjen heller, kanskje 10-15 i fellesferien, legger hun til.

KORONAHUND: Rekordmange nordmenn anskaffet seg hund i løpet av pandemien. Nå skal mange av dem være alene for aller første gang. Illustrasjonsfoto. Foto: Hendrik Schmidt / AFP / NTB

Kennelen ligger kun noen minutter fra Norges største flyplass, Oslo lufthavn.

– Vi har kunder som reiser hit fra hele landet. Det er veldig mange som skal reise fra flyplassen og synes det er praktisk å ha hunden i nærheten, forklarer hun.

Både Kiellberg og Hvide sier det i stor grad er nye kunder som flokker til.

– Jeg tror det er fordi mange har fått seg hund i koronatiden. De fleste nye kundene mine har hunder som kun er ett år eller to, sier Hvide.

– Mange tok nok en rask beslutning på kort tid som var impulsdrevet, og anskaffet seg hund uten å reflektere nærmere på hva det innebærer, legger Standal til.

SKOGTUR: Tre gjester på Standal Hunde- og Kattehotell på luftetur i skogen. Foto: Standal Hunde- og Kattehotell

Færre å velge mellom

Og med så mange koronahunder og -katter som trenger pass i sommer, er det hard kamp om plassene.

I tillegg har flere kenneler og kattepensjonater lagt ned etter flere måneder uten kunder i pandemien. Det har økt trykket hos enkelte aktører ytterligere.

– For meg forsvant to konkurrenter i koronatiden, og tre-fire hundehotell ble lagt ned i Oslo-området. Det har økt trykket på bookinger betraktelig, forteller daglig leder av Bærum Kennel, Peder Kielland, til TV 2.

– I 2020 var det dårlig stell. Da var lyset slukket store deler av året, legger han til.

FÅ PLASSER: I Oslo- og Bærum-regionen måtte flere kenneler legge ned under pandemien. Dermed er det enda mer konkurranse om de få plassene som finnes. Foto: Bærum Kennel

Bærum Kennel har plass til totalt 50 hunder, og flere hundeeiere booker opphold mellom en til to uker i fellesferien.

Dersom en familie med hund skal to uker til Syden i fellesferien, er det ikke uvanlig å måtte punge ut med opp mot 7000 kroner i hundepass.

Døgnprisen for hund på kennel i Norge i juli varierer alt fra 270 kroner i Stavanger til 650 kroner i Bergen. I tillegg er det ikke uvanlig med tilleggspriser for hund på løpetid, dyr som må ha daglige medisiner og valper.

GLAD HUND: En glad Boxer bykser gjennom en blomstereng på Harmonien Kennel i Stavanger. Foto: Harmonien Kennel / Privat

For katt er prisen noe lavere, med en døgnpris som varierer fra 150 kroner i Stavanger til 270 kroner i Bærum.

– Jeg synes det er kjipt når jeg må si nei til faste kunder fordi jeg har tatt inn mange nye kunder som var tidligere ute med å bestille plass, sier Kielland.

– Det er ingen som gir tilbakemeldinger på pris på sommeren, fordi folk er bare glade for å få plass.

Bekymret for økt dumping av katter

Men spesielt katteeiere kan ha et problem om de enda ikke har bestilt pensjonatopphold for poden.

FORLOREN: Hvert år blir katter dumpet fordi eierne ikke er i stand til å ta vare på dem. Dyrebeskyttelsen Norge mener det er et grovt brudd på loven om dyrevelferd. Her er en katt som har fått plass på Standal Hunde- og Kattehotell. Foto: Standal Hunde- og Kattehotell

For i tillegg til at mange kattepensjonat har lagt ned gjennom pandemien, brukes mange som karantenested for ukrainske katter denne fellesferien. Det gjelder blant annet Airpet dyrepensjonat ved Gardermoen.

– Nå har vi det så fullt med Ukraina-dyr at vi ikke har anledning til å ta inn vanlige hunder, sier daglig leder Henny Lidal til TV 2.

– Jeg kan telle på en hånd hvor mange ledige plasser vi har for hunder og katter i sommerferien. Det er ikke mange plasser sånn situasjonen er nå.

KENNEL: Katter på Airpet Kattehotell ved Gardermoen. Kennelen blir i stor grad brukt til karantenested for ukrainske katter i sommerferien, som gjør at "vanlige katter" ikke får plass i år. Foto: Airpet Kattehotell Gardermoen / Privat

Det får dyrevernsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge til å reagere. De er bekymret for at mangelen på kennelplasser vil øke risikoen for at spesielt katter blir dumpet når eierne skal på ferie.

– Hvert år hjelper vi tusenvis av dyr, og av dem er cirka 90 prosent katter, sier daglig leder og veterinær, Åshild Roaldset, til TV 2.

BEKYMRET: Daglig leder og veterinær, Åshild Roaldset, i Dyrebeskyttelsen Norge, er bekymret for at noen nordmenn dumper katten om de ikke finner husrom i fellesferien. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Dersom noen dumper en hund, er det umiddelbart en politisak. Det er ikke tilfellet for dumpede katter. Da er det bare frivilligheten som kan bistå, forteller hun.

– Vi mener det er et grovt brudd på dyrevelferdsloven.

På Engene Gård på Vestby har eier Christel Flagestad besluttet å kun ta inn katter i sommerferien, etter at flere kattepensjonater i området la ned driften.

ALENE I FERIEN: Ifølge Dyrebeskyttelsen Norge er det langt flere katteeiere som dumper katten om de ikke finner pass i ferien sammenlignet med hundeeiere. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun var fullbooket for juli allerede til jul.

– Vi får mange desperate telefoner fra folk som skal på ferie, hvor naboen ikke lenger kan passe katten. Da er det ofte for sent å bestille plass på kennel fordi det er fullt overalt, sier hun, og legger til:

– Det tenker ikke folk på før de står der.

Fellesferien pågår i uke 28, 29 og 30, hvorav de siste to ukene av juli ofte er den aller travleste perioden for feriereiser.