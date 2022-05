– Jeg velger å tenke at jeg er heldig som overlevde

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har store forventninger.

Erling Hyllvang har reist den en og en halv lange timen fra Engerdal til Elverum. Han er full av forventning og har sett frem til denne dagen lenge.

– I livet er det er både opp og nedturer, men i dag er jeg sikker på at det vil bli en stor opptur, sier han smilende før han ruller inn i Elverumshallen.

Det er nå tjue år siden Erling ble lam. Han gjennomførte førstegangstjeneste og var feltkokk på Hellerudsletta i Oslo under en forsvarsmesse. Drikskassa skulle fordeles mellom de som jobbet der og brukes til et strikkhopp.

– Et av tilbudene de hadde der var et strikkhopp. Det var sånn at jeg fikk feil strikk, som gjorde at jeg traff bakken og ble lam fra brystet og ned.

Strikken som ble brukt var beregnet for personer på inntil 80 kilo. Erling var 90.

Beskjeden var brutal, men 41-åringen er tydelig på at han ikke ønsker noen medlidenhet. Han er først og fremst takknemlig for livet.

I TJENESTE: Erling Hyllvang under førstegangstjenesten i 2001. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

– Uansett hvordan man vinkler det, så er jeg utrolig heldig. Jeg velger å tenke at jeg var utrolig heldig som overlevde, og jeg er utrolig heldig som har gode venner og familie og bor på et veldig fint sted, sier han.

Han viser oss rundt i boligen på Engerdal, rundt 65 kilometer nord for Trysil.

Han ruller inn på terrassen hvor han har en egen bar i hjørnet.

– Her er baren alltid åpen, gliser han.

STORTRIVES: Erling Hyllvang stortrives i Engerdal. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

Et tilbud i Elverum ble en stor opptur

Men han har lenge letet etter et sosialt og sportslig tilbud i nærmiljøet. Ut av pandemien ble det ønsket og behovet forsterket.

– Nå har det vært to år hvor det ikke har skjedd noen verdens ting, og det ikke har vært mulighet for å treffe andre. Det skal bli godt å komme seg ut og møte folk og delta i en aktivitet.

Derfor tar han gledelig den en og en halv time lange turen til håndballhallen denne dagen. Elverum skal starte opp et eget rullestolhåndball-lag. Erling var den første til å melde seg på. Håndballen har lenge ligget klar til denne dagen.

– Jeg har aldri spilt håndball før og er slettes ingen toppidrettsutøver, men det blir et samlingssted. Det er det aller viktigste.

I AKSJON: Erling i full gang med sin første håndballøkt i Elverumshallen. Foto: Martin Leigland / TV 2

I Elverumshallen blir han møtt av Susanne Utgård. Hun har tatt initiativ til å starte et eget rullestolhåndballag og var spent på hvor mange som ville møte opp.

– Her har vi første prøvetrening. Oppstart for Elverum rullestolhåndball. Det er et fantastisk oppmøte. Bedre enn det jeg hadde turt å håpe på, sier hun.

Hun har også fått med seg Follos rullestolhåndballag til å guide og bistå i oppstarten. De startet opp i 2015, som de første i landet, og Susanne var trener.

– Jeg tror det betyr veldig mye å ta del i et fellesskap, å føle en samhørighet i et lag og få fysisk aktivitet. Også er det en fin arena hvor man har mulighet til å skape relasjoner til andre som er i en liknende livssituasjon og har mulighet til å utveksle erfaringer, sier Utgård.

Erling skifter rullestol og ruller inn på parketten for første gang. Spent på hva som venter.

– Jeg gleder meg til å etter hvert, kanskje ikke i dag, men etter hvert å føle litt mestring. Kanskje reiser vi på turer og får oppleve ting sammen. Som et lag.

Elverums kaptein i rullestol

Over 30 utøvere deltok på den første treningen. Nykommere fra Elverum og omegn i tillegg til Follos rullestollag og Elverums håndballherrer. Thomas Solstad var en av A-lagsspillerne som deltok jevnlig på rullestoltreningene da han spilte for Follo. Nå er han Elverums kaptein og glad for at det startes opp et tilbud også der.

– For oss er det blodig alvor hele veien. Vi må vinne, så kommer man inn her og det er smil. Alle er fornøyde. Det gjorde det så gøy å være med i Follo også. For å se litt av den gleden og ikke bare ha det alvorlig med håndballen.

ERFAREN: Elverum-kaptein, Thomas Solstad har deltatt på mange rullestoløkter. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han mener han kan bistå på det håndballfaglige, men har mye å gå på når det kommer til rullestolskills.

– Det gikk sånn passe. Jeg er nok litt rusten, men litt over forventning. Ingen blemmer foreløpig. Det er jeg veldig fornøyd med, ler han.

På banen er Erling i full gang med første håndballøkt og får virkelig kjenne pulsen.

– Jeg merker at jeg ikke har fått trent på en stund. Armene får kjørt seg, ler han.

Follos rullestolhåndballag er storfornøyde med første økt og håper Elverums satsing kan være til inspirasjon for flere lag og byer. Per nå er Elverum kun det tredje laget i Norge som starter opp med et rullestoltilbud.

– I tillegg til oss er det et lag i Bergen og nå på Elverum. Det er så gøy at Elverum med det apparatet de har og det fokuset det gir satser. Det varmer mitt hjerte, sier Laila Horgen, som var med å starte tilbudet for Follo i 2015.

OPPSTART: Laila Horgen var med på å starte opp Follos tilbud i 2015. Foto: Martin Leigland / TV 2

Et nytt landslag

I november skal det arrangeres EM i Portugal. Da ønsker Horgen at Norge skal stille et lag.

– Jeg mener Norge må få til et landslag. Med et lag også i Elverum, som blir en viktig drivkraft, har vi et et enda bredere grunnlag å rekruttere fra.

– Ser du noen landslagskandidater her da?

– Ja, jeg ser flere potensielle kandidater, sier Horgen.

Økten er over i Elverumshallen for denne gang. Gjengen samles til et lagbilde og til en prat om veien videre over pizza. Erling er sliten, men fornøyd.

– Dette kommer til å bli veldig, veldig bra. Det var så bra at vi var så mange. Jeg må nok legge inn litt egentrening fremover, men dette blir bra, gliser han.