Det mystiske viruset skremmer Europa. Dette vi om apekopper

Apekopper, eller monkeypox, er en mild variant av det alvorlige koppeviruset som man antar tok livet av 45 millioner mennesker bare i Europa. Viruset ble ansett som utslettet i 1980. Nå gjør det altså retur.

– Apekoppeviruset er i samme familie som koppeviruset, men sykdommen er betydelig mindre smittsom og har langt lavere dødelighet. For de fleste er dette en selvbegrensende sykdom, med feber, hovne lymfeknuter og utslett, men sykdommen kan i sjeldne tilfeller ha dødelig utfall, sier fungerende avdelingsdirektør i FHI, Siri Feruglio, til TV 2.

De aller fleste som bli smittet av apekopper blir friske uten behandling, og det er kun i sjeldne tilfeller at personer blir alvorlig syke av viruset. Ifølge WHO er det barn og unge som er mest utsatt for å bli alvorlig syke av apekopper.

MILDERE ENN KOPPER: Selv om apekopper er beslektet med viruset som ga tradisjonelle kopper, er apekopper en mye mildere variant som både er mindre smittsom og langt mindre dødelig. Foto: CDC/BRIAN W.J. MAHY

Først oppdaget hos aper

Den smittsomme sykdommen ble først oppdaget i 1959, da man fant et utbrudd blant aper som ble brukt i forskning. Viruset smitter først og fremst fra ville gnagere, men siden det først ble oppdaget hos aper, fikk det navnet apekopper.

– Apekopper er en zoonose som smitter fra dyr, primært gnagere, til mennesker, men som også kan smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper.

Første gang et menneske ble bekreftet smittet var i Den demokratiske republikken Kongo i 1970, ifølge FHI.

Viruset smitter mellom mennesker gjennom både dråpesmitte og ved hudkontak. Sykdommen medfører et blemmeaktig utslett som væsker.

– Mellom mennesker smitter viruset via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt, skriver FHI.

DRÅPESMITTE: Apekopper smitter gjennom dråpesmitte, men også gjennom kontakt med utslettet. Foto: CDC/BRIAN W.J. MAHY

Langt mindre smittsomt og dødelig

Ifølge Folkehelseinstituttets nettsider ligner apekopper vanlige kopper, men med et betydelig mildere sykdomsbilde og langt mindre dødelig.

Symptomene som kjennetegner apekopper er:

Feber

Hodepine

Hudutslett som begynner i ansiktet og sprer seg til resten av kroppen

Som regel dukker utslettet opp etter rundt to uker med influensalignende symptomer. Utslettene kan minne om vannkopper, og de starter i ansiktet og sprer seg så til resten av kroppen.

Gjennomført koppevaksinasjon kan gi beskyttelse mot apekopper. Koppevaksine kan være aktuelt for helsepersonell som pleier pasienter med apekopper, ifølge FHI.

Sykdommen er mest utbredt i deler av Afrika, og har kun i sjeldne tilfeller blitt oppdaget i Europa tidligere.

– Sykdommen er mest utbredt i Den demokratiske republikken Kongo, men har også spredt seg til flere land i sentrale Afrika. I Vest-Afrika har det vært sporadiske tilfeller i flere land, og det var et stort utbrudd i Nigeria i 2017-2018, står det på FHIs sider.

I 2003 var det et større utbrudd i USA, med 47 bekreftede tilfeller. Den gang skal smitten ha kommet fra importerte gnagere fra Ghana, som smittet præriehunder som ble holdt som kjæledyr, som igjen smittet mennesker.

Også enkelte land i Asia har opplevd tilfeller av importsmitte. Ifølge WHOs oversikt har det aldri vært registrert et tilfelle av apekopper i Norge. Det skal heller aldri være meldt om dødsfall som følge av apekopper i Vesten.

Her kan du lese om apekopper i FHIs smittevernveileder.

APEKOPPER: Sykdommen er mest utbredt i Den demokratiske republikken Kongo, men har også spredt seg til flere land i sentrale Afrika. Foto: NTB

– Første gang det skjer

Smittetilfellene som ble oppdaget i mai 2022 skiller seg ifølge FHI fra tidligere utbrudd.

«I 2022 er det for første gang rapportert innenlands smitte i flere land i Europa uten epidemiologisk tilknytning til Afrika. Smittespredning er i dette utbruddet satt i sammenheng med seksuell aktivitet, hovedsakelig blant menn som har sex med menn», skriver FHI.

Mange av smittetilfellene dreier seg om unge menn, ifølge FHI.

At det rapporteres om innenlands smitte for første gang, mener FHI er spesielt.

– Det er uvanlig at det rapporteres så mange tilfeller, og at de smittede ikke har vært på reise til Vest-Afrika. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, sier fungerende avdelingsdirektør Feruglio ved FHI.

Tidligere er det kun oppdaget noen få tilfeller av apekopper i Europa. Disse ble registrert i 2018, 2019 og 2021, og alle var i Storbritannia. Disse tilfellene hadde alle vært på reise til Nigeria eller hatt tilknytning til en annen smittet person.

FHIs råd til nordmenn som reiser til områder med apekopper, er å ta forholdsregler.

– Reisende til områder med apekopper bør unngå kontakt med gnagere og unngå kontakt med syke og klær, håndklær eller sengetøy som har vært brukt av en smittet person. God håndhygiene er også viktig.

Som følge av utbruddet har Storbritannia satt i gang analysering av viruset for å se om det har endret seg på noen måte.