Stod ansikt til ansikt med Bråthen: – Du kan ikke ta med det utstyret til byen!

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Den første personen som Espen Andersen Bråthen (38) skjøt mot med pil og bue i Kongsberg, forteller at hun konfronterte ham før hun forsto alvoret.

– Jeg snur meg og ser rett i et forvridd steinansikt. Han ser jaget og stresset ut, forteller kvinnen.

Hun var den første som møtte Bråthen etter at han forlot leiligheten sin med mål om å drepe så mange som mulig.

Fra vitneboksen torsdag fortalte hun om da hun stod ansikt til ansikt med drapsmannen i Kongsberg sentrum den 13. oktober i fjor.

– Helt satt ut



Bråthen, som bodde omkring 100 meter fra Coop Extra i Kongsberg, var på vei til butikken fordi han tenkte at det var stor sannsynlighet for å møte mange mennesker der.

Den første kvinnen han møtte, stod var garasjeinngangen til butikken.

– Han har et hylster, og det stikker opp noen svarte pinner. Nå vet jeg at det var piler. Så tar han opp en stor bue. Jeg blir helt satt ut, forteller kvinnen.

– Jeg sa til han at «du kan ikke gå til byen med det utstyret eller leketøyet», for jeg trodde det var leketøy.

Krøp under port

Kvinnen snudde seg og gikk vekk, men hørte raskt at det smalt i veggen ved siden av henne.

–Jeg snur meg igjen og tenker: «Oi! Han skyter vel ikke etter meg?» Da ser jeg rett inn i et forvridd steinansikt, forteller hun.

Kvinnen sier hun gjemte seg bak en vegg ved siden av porten til garasjen der bilen hennes stod parkert.

TRAFF VINDU: En av pilene traff et vindu på Coop Extra i Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

For å eksponere seg minst mulig for Bråthen stakk hun frem en hånd og trykket på en knapp som åpnet garasjeporten.

– Porten er stor, så den åpnet seg veldig sent. Så fort glippet var stort nok, krøp jeg under, sprang bort til bilen og låste. Da kom tårene. Jeg var helt skjelven, sier kvinnen.

Så pil i veggen

Et øyeblikk lurte kvinnen på om hun hadde hisset på seg Bråthen ved å si at han ikke kunne ta med seg «alt det utstyret» inn til byen.

Etter hvert ble hun sint på 38-åringen og bestemte seg for å kjøre og finne ham.

TYDELIGE SPOR: Det stod piler ut av flere vegger i Kongsberg etter Espen Andersen Bråthens (38) angrep 13. oktober i fjor. Foto: Lars Nyland / TV 2

Ved kundeporten til Coop-butikken så hun en lang pil stå ut av veggen. Raskt fikk hun også øye på en politibil med sirener.

Kvinnen ble stående og snakke med noen hun kjente igjen fra butikken. En drøy halvtime senere, i 19-tiden, fikk hun beskjed om at gjerningsmannen var pågrepet.

Glad hun vitnet

På spørsmål fra statsadvokat Andreas Christiansen svarer kvinnen at hun var veldig redd under hendelsen.

– Jeg så det ansiktsuttrykket og var sikker på at han skulle treffe meg og at jeg skulle ligge på bakken til slutt. Det var jeg nesten ikke i tvil om at kom til å skje, sier hun.

– Hvordan er det å sitte her og se tiltalte igjen? spør aktor.

– Det var veldig spennende før jeg kom hit, men jeg er veldig glad for at jeg er her. Jeg liker å ha faktaene heller enn å sitte og lage seg ting selv. Synes dette har vært veldig positivt, svarer hun.

Kvinnen er en av totalt elleve personer som Bråthen er tiltalt for å ha forsøkt å drepe.

Fredag er det ventet at flere av de andre fornærmede i saken skal vitne.