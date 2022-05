Dette taper barna på den lange sommerferien

Skoleferien nærmer seg med stormskritt. Det betyr åtte eller, som for barna i Osloskolen, ni uker uten skole.

Noen barn fyller lange feriedager med fotballskole, kodekurs og utenlandsferie hvor de praktiserer engelsk. For andre betyr skolefri mange timer alene hjemme foran TV-en og andre skjermer.

– Sommerferien er altfor lang. Mangel på aktivitet er roten til alt ondt, sier filosof ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn.

KRITISK: Professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn, filosoferer over temaet lang skoleferie. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Glemmer en måned med læring

Så langt har forskningen gitt filosofiprofessoren rett.

– Det har vist seg at en lang sommerferie kan bety noe for det vi kaller læringstap, sier skoleforsker Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger.

En sammenstilling av amerikanske studier som er gjort på effekten av lange sommerferier viser at barna kan miste én måned med kunnskap. For elever fra lavinntektsfamilier og med minoritetsbakgrunn viste forskningen at så mye som tre måneder med læring kunne gå tapt.

Dette er fagstoff lærerne derfor må bruke tid på å repetere, når barna er tilbake på skolebenken til høsten.

Forsterker forskjellene

Forskjellene kan bli avgjørende for skoleprestasjonene, forteller skoleforskeren.

PROFESSOR: Munthe er professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning Foto: Universitetet i Stavanger

– Det er barn som har lavere sosioøkonomisk status, altså barn som kanskje bor i familier hvor de ikke leser så mye i løpet av sommeren eller ikke får de samme aktivitetene som andre barn, som får størst læringstap, sier Munthe.

Hun synes likevel det er vanskelig å konkludere med at man burde forkorte sommerferien med noen uker.

– Det er ikke så lett å si, for sommerferie kan bety veldig mye annet også enn bare læring. Det kan være av betydning å ikke ha for lang sommerferie, men hvor kort sommerferie man skal ha er et helt annet spørsmål, sier Munthe.

Sommerferieeffekten

Rektor Asgjerd Halseth på Furuset barneskole i Oslo kjenner seg igjen i beskrivelsen fra forskningen. Mange av hennes elever har glemt deler av det de kunne da de forlot klasserommene før ferien.

SOMMEFERIEEFFEKT: Lærer Anja Breivik og rektor Asgjerd Halseth ser effekten av sommerferien på sine elever. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

– Det er alltid veldig hyggelig å få barna våre tilbake her. Men når de har vært borte i ni uker, hender det nok at vi må ta noen steg tilbake og ta ting på nytt, både sosialt og faglig.

Hun forteller at spesielt de yngste barna har glemt en del av kunnskapen de hadde før den lange ferien.

– Det man ikke repeterer jevnt og trutt, det kan fort bli glemt. Spesielt de aller minste som har knekt lesekoden eller akkurat har lært å regne. Der kan det lett bli hull i kunnskapen, sier rektoren.

Lærer Anja Breivik underviser 6. klassinger på Furuset skole. Hun har mye norsk og lesing med sine elever. Hun ser kunnskapstapet fra sine klasserom.

– Jeg ser at elevene som ikke har lest på ni uker har glemt en del ord, begreper og mistet leseflyt. Da må vi ta opp lesetreningen igjen, oppfordre til lesing og bibliotek. Jeg merker at vi må trå til litt ekstra på høsten.

REPETISJON; Læreren starter ofte skoleåret med repetisjon. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Tid for endring

Rektor ved Furuset barneskole i Oslo vil også at man skal tenke nytt om skoleferieordningen.

– Jeg tenker absolutt at i år, når det er ni uker sommerferie i Oslo, kunne vi fordelt dagene bedre.

Det betyr likevel ikke at hun ønsker seg flere dager med undervisning.

– Vi trenger ikke nødvendigvis flere enn 190 skoledager. For vi har det fint med de dagene og det er god kvalitet. Men vi trenger kanskje andre aktører og ting inn. Det å få ungene med på ting som sommerskole er kjempeviktig. Det er ikke alle som har foreldre som har råd til å sende barna sine på rideleir. Da er de tilbudene som kommer fra offentlig sektor og skolene veldig viktig for barna.

– For mye dødtid

Filosof Einar Duenger Bøhn er derimot ikke i tvil om at sommerferien er for lang, og bør kortes ned.

– Det blir for mye dødtid. Man blir sittende i åtte eller ni uker og skal prøve å fylle det med noe, sier Bøhn.

Han tror det vil være en fordel for både barn og voksne dersom sommerferien blir kortere,

– Jeg tror det er mye bedre og mer meningsfylt å fordele ferien litt utover året. Det handler om at når man er i aktivitet med pågående prosjekter, så oppleves det mer meningsfylt å holde på. Når det blir for mye dødtid, oppleves det mindre meningsfylt, sier Bøhn.

