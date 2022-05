Tror norsk helsepersonell er på vakt etter utbrudd av sjeldent virus i Europa

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier norsk helsepersonell nok allerede er ekstra på vakt etter at det er oppdaget tilfeller av apekopper i flere europeiske land.

Det ferskeste tilfellet av apekopper som er oppdaget i Europa er funnet i Sverige. Det kunngjorde svenske helsemyndigheter i en pressemelding torsdag formiddag.

– Personen som er bekreftet smittet av viruset er ikke alvorlig syk, men har fått pleie. Vi vet foreløpig ikke hvor personen ble smittet. Etterforskning pågår akkurat nå, sier infeksjonslege og etterforsker Klara Sondén ved Folkehelsemyndigheten i Sverige.

Fra før er det oppdaget en rekke smittetilfeller i flere land i Vesten. Spania og Portugal har oppdaget over 40 mulige og bekreftede tilfeller. Også Canada er rammet, og i USA ble det første tilfellet påvist onsdag hos en mann som hadde vært i Canada. I Storbritannia har det vært ni tilfeller siden 6. mai. Det antas at smitten stammer fra Nigeria.

NYE TILFELLER: Virussykdommen apekopper gir utslett som starter i ansiktet og deretter sprer seg til resten av kroppen Foto: CDC/BRIAN W.J. MAHY

Kan dukke opp i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad utelukker ikke at det kan komme tilfeller i Norge.

– Men det er nok bare hvis det er personer i Norge som har vært i kontakt med de andre tilfellene i Europa. Det er ikke sånn at dette sprer seg til hvert eneste land. De tilfellene som er oppdaget i Europa til nå stammer nok fra smitten som er tatt med fra Nigeria. Dette nå kartlegges i flere land.

– Kan det bli slik at man i Norge ber helsepersonell om å være ekstra på vakt?

– Jeg tror helsepersonellet i Norge allerede er ekstra obs på dette.

Selv om det nå er funnet apekopper i en rekke vestlige land, mener Nakstad at det er liten fare for at dette sprer seg veldig.

– Apekopper er jo ikke like farlig eller smittsomt som koppeviruset som ble utryddet i 1980. Det et var en helt annen problemstilling. Apekopper pleier man å kunne håndtere godt med selvisolering.

– Ikke usannsynlig at det kommer til Norge:

– Men, det er klart at det er sjelden det dukker opp i Europa, og det er derfor man nå følger situasjonen nøye, blant annet i Storbritannia. Slik kan man kartlegge og isolere tilfellene, som man gjør med andre smittsomme sykdommer.

– Følger situasjonen nøye

Nakstad sier at Norge, i likhet med flere andre europeiske land, vil følge situasjonen tett.

– Her vil man overvåke situasjonen i samarbeid med europeiske smitteverninstitusjoner, og foreløpig er det håndteringen rundt de påviste tilfellene som er i fokus.

Den assisterende helsedirektøren understreker at nordmenn ikke trenger å være veldig bekymret for dette viruset.

– Det er ikke noen stor dramatikk i disse nyhetene, det er lite sannsynlig at dette vil spre seg i et stort omfang hvis det håndteres slik det skal.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som følger med på og overvåker forekomsten av ulike smittsomme sykdommer. Til TV 2 sier FHI at de følger situasjonen nøye.

– Det er flere andre land som har oppdaget smitte, og det er uvanlig at man finner tilfeller som ikke er koblet til reise til Vest-Afrika. Så vi følger situasjonen nøye, sier FHI-overlege, Siri L. Feruglio.

Hun sier det til nå ikke er oppdaget tilfeller av viruset i Norge, og understreker at apekopper er betydelig mindre smittsomt enn koppeviruset.

– Apekoppeviruset er i samme familie som koppeviruset, men sykdommen er betydelig mindre smittsom og har langt lavere dødelighet. For de fleste er dette en selvbegrensende sykdom, med feber, hovne lymfeknuter og utslett, men sykdommen kan i sjeldne tilfeller ha dødelig utfall.

– Apekopper er en zoonose som smitter fra dyr, primært gnagere, til mennesker, men som også kan smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper.