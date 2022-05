Patruljeleder om de første minuttene: – Kjenner at jeg ikke vil gå inn

Onsdag 13. oktober hadde politibetjenten ettermiddagsvakt ved Kongsberg politistasjon.

Hun kjørte patrulje alene og husker godt da de første meldingene kom inn.

Meldingene gikk ut på at flere personer var skutt etter med pil og bue. Gjerningspersonen var en kraftig mann i 30-årene med hvit singlet.

– Jeg tenkte «hva er det vi står overfor nå?», sier hun fra vitneboksen i Buskerud tingrett.

Kollega ble truffet

Hun løp ned i parkeringskjelleren på politistasjonen og så at den andre patruljen på jobb, to mannlige kolleger, var i ferd med å bevæpne seg.

– Vi snakket kort, men det var ingen av oss som da skjønte hva som kom til å møte oss, sier hun.

– Jeg sa bare at vi må få øyne på stedet så fort som mulig. De satte seg i bilen og kjørte rett ut av garasjen. Jeg hadde parkert ute, så jeg måtte gå opp.

Da kvinnen nærmet seg Coop Extra i Kongsberg, der Bråthen gikk rundt og skjøt etter folk, ringte det i telefonen hennes. Det var kollegaen Rigoberto Villarroel (48), som tilfeldigvis var på stedet i sivilt.

– Han prøvde å forklare at han var inne på Coop. Så forklarte han hvor denne personen beveget seg i butikken. Han sa at vi måtte komme fort, men at vi måtte være forsiktige. Rigoberto anså denne personen som veldig farlig, sier hun.

Videre fortalte Villarroel, uten å endre stemmeleie, at han var truffet av en pil.

– Jeg svarte «hva er det du sier?», og han sa «jeg har en pil i ryggen», sier hun.

TRUFFET: Politimannen Rigoberto Villarroel (48) fikk en pil i ryggen da han prøvde å stoppet Espen Anderen Bråthen (38). Foto: Privat

Kvinnen forteller at hun kastet seg på sambandet og sa til den andre patruljen at de måtte få på seg fullt verneutstyr. Hun gjentok dette to ganger.

Selv kledde hun på seg utstyret mens hun hadde Villarroel på høyttaler.

Fikk melding på samband

De to mannlige politifolkene kledde imidlertid ikke på seg sikkerhetsutstyret.

En video som er vist i retten, viser hvordan de går inn bevæpnet med maskinpistol og håndvåpen, før de blir beskutt med piler. Deretter trekker de seg ut igjen.

Ett minutt senere blir det lest ut en PLIVO-melding over sambandet. PLIVO står for pågående livstruende vold og betyr at politiet skal gjøre alt i sin makt for å stoppe gjerningspersonen.

– Det hadde jeg for så vidt allerede skjønt, forklarer politikvinnen.

– Samtidig som jeg kler på meg, hører jeg at de andre er på stedet og har gått inn. Jeg hører på samband at de har blitt beskutt. Da tenkte jeg for første gang at kanskje jeg må skyte noen på jobb.

– Jeg er redd

Fremme ved Coop Extra så hun at det var mye folk i gatene. Hun parkerte ved siden av kollegene sine og gikk ut.

– Det ropes at jeg må ta med tungskjoldet. Jeg kjenner at jeg ikke vil gå inn, for jeg er redd. Men du vet at du må, sier hun.

Kvinnen forklarer at en kollega tok skjoldet og sikret hovedinngangen til butikken. Samtidig fikk de to kollegene på seg hjelmer.

– Da er vi egentlig klare til å gå inn, men så får vi ny melding fra operasjonssentralen om at gjerningspersonen har gått ut av et vindu på baksiden.

Sammen med kollegene søker hun etter spor og skadde personer.

– Det ligger masse piler overalt, og noen av dem står i vegger. Det er ganske guffent å gå der, for vi regner med å finne flere skadde, men det gjør vi ikke.

Deretter fikk hun melding om at det var hørt skriking i Hyttegata, noen hundre meter unna. De får beskjed om å kjøre dit.

Kastet kniv mot politiet

På vei til Hyttegata så politibetjenten at flere patruljer var kommet til.

– Det var veldig deilig å se da at vi har fått flere folk, forteller hun.

TAUS: Espen Andersen Bråthen (38) ønsker ikke lenger å forklare seg for retten. Tegning: Ane Hem

Etter kort tid fikk patruljene beskjed om at kollegene deres hadde lyktes med å pågripe Bråthen.

I Buskerud tingrett vitner også politimannen som foretok pågripelsen. Han forteller at han hørte skriking da han ankom Hyttegata. Da han løp mot lyden, så han Bråthen.

– Personen var hvit i huden, overvektig og iført hvit singlet. Det samsvarte med den gjerningspersonen vi søkte etter. Jeg kunne ikke se om han hadde noe i henda. Han hadde ansiktet imot oss, men det var mørkt. Jeg vil kalle det dunkel gatebelysning, sier han.

Da han ropte mot Bråthen, begynte 38-åringen å løpe. Han satte kursen mot et portrom.

PÅGREPET HER: Her, i Hyttegata i Kongsberg, ble fem personer drept før politiet klarte å pågripe Espen Andersen Bråthen (38) Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Der var det ganske mørkt, så vi stanset opp og anropte høyt flere ganger at det var politiet og at vi var bevæpnet. Vi sa at han måtte komme frem med hendene synlig, hvis ikke risikerte han å bli skutt.

Bråthen kastet seg frem og kastet en stor kniv i retning politiet før han løp vekk igjen.

– Vi fulgte på og anropte ham. Han gjorde ingen tegn til å følge eller etterkomme anropene. Han hadde kurs mot det jeg oppfattet som inngangsdører til boenheter, sier politimannen.

Avfyrte varselskudd

På grunn av Bråthens oppførsel skjøt politibetjenten et varselskudd mot Bråthen.

– Da skvatt han til og stanset. Han la seg ned og ble pågrepet. Da hadde han en tom knivslire på låret, sier han.

FIRE KNIVER: Disse knivene hadde Espen Andersen Bråten (38) med seg under angrepene 13. oktober i fjor. Foto: Politiet

Han hadde en knivslire på låret som var tom.

– Hvordan oppførte Bråthen seg etter at han ble pågrepet? spør Bråthens forsvarer.

– Jeg var der i ganske kort tid, men han skvatt til da skuddet gikk og overga seg. Jeg var der i veldig kort tid etter at vi hadde fått på han håndjern, sier politimannen.

– Sa han noe?

– Jeg minnes at det var litt roping, men jeg kan ikke huske noe konkret av hva han sa, svarer betjenten.