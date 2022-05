Vant 2,2 milliarder kroner – nå står de frem

Et ektepar i 40-årene er blitt tidenes største lottovinnere i Storbritannia.

Joe og Jessica Thwaite stiller torsdag opp i et intervju hos Sky News for å fortelle om sin Lotto-flaks. Ekteparet vant toppgevinsten i Euromillions forrige uke, på ubeskjedne 184 millioner pund.

Joe Thwaite forteller at han fant ut om gevinsten gjennom appen til National Lottery. Da han sjekket tallene og premien der, måtte han legge fra seg telefonen – han kunne ikke tro at det var sant.

Kona Jess sov fremdeles og skulle ikke opp før om 20 minutter, så han lot henne sove videre og gikk i stedet inn på en eiendomsside for å kikke på hus ettersom de hadde snakket om huskjøp en god stund.

Nå kunne han for første gang slå av prisfilteret i søket, forteller Thwaite.

Da Jessica våknet opp, sa han at «han hadde en hemmelighet å fortelle henne».

«Ikke vær dum,» var hennes respons. Hun trodde at ektemannen hadde tatt feil fordi han ikke hadde på seg brillene sine.

Paret har vært anonyme frem til nå.

Ifølge Sky News er gevinsten nok til å kjøpe fire Karibiske øyer eller elleve luksusleiligheter med seks soverom i Hyde Park-området av London.

Joe Thwaite er salgsingeniør, mens kona driver en frisørsalong. Paret har vært gift i elleve år og har to barneskolebarn sammen, i tillegg til at Joe Thwaite har to barn som går på universitet.

– Jeg har generelt elendig flaks, smiler Joe Thwaite, som nok må belage seg på å møte motstand hvis han skal bruke den uttalelsen fremover.

Han forteller til Sky News at han normalt bare kjøper lottokuponger hvis premiene er store.