Jeg var en 13 år gammel jente som hadde mer skjeggvekst enn de ansatte på skolen

Du er 12 år.

Du våkner en morgen, står opp, og går på badet for å gjøre deg klar, før du skal på skolen.

Du ser deg i speilet, og legger merke til at noe er annerledes fra da du sist så deg selv i speilet i går kveld.

Du studerer deg selv nøye, i håp om at du så feil. – Skjegg. Tjukke, svarte, strie skjegghår. Hva skjer med deg, en jente på 12 år?

Nå er du 13 år.

Lillian Torgunsrud Foto: Privat

Månedene går, skjegget gror, og det gjør kiloene også. Du har uregelmessige blødninger opptil flere ganger i måneden.

Du er høyest i klassen. Du har mer skjeggvekst enn mange av de mannlige ansatte på skolen.

Du veier mer enn to av dine klassekamerater til sammen. Hva gjør du nå?

Nå er du 14 år. Baggy klær, tjukke gensere med turtleneck, store jakker for å skjule kroppen mest mulig.

Du har akkurat fått lov til å barbere leggene for første gang. Er det sånn det føles å være normal?

Du barberer ansiktet, halsen, magen, armene- og ryggen. Wow.

Nå er du 15 år. Mensen er borte, hvor er du?

Time hos gynekolog bestilles. Cyster på eggstokkene.

Begynn på p-piller, og gå ned i vekt, så er problemet løst. Fire måneder, og fire bokser p-piller senere.

Humørsvingninger, angst, depresjon, 10 nye beboere med fellesnavn Kilo. Hvis du nesten ikke spiser, må du jo gå ned i vekt?

Nei. Depresjonen fører til overspising, som igjen blusser opp vektøkning. Oppblåsthet, smertehelvete, korttidshukommelse, skjeggvekst, hårvekst, utmattelse, null forståelse. 16, 17, 18, 19, 20, 21, nå er jeg 22 år.

Hva har forandret seg? Ingenting. Time hos kvinnesykdomsspesialist bestilles. Begynn på p-piller, og gå ned i vekt, så er problemet løst.

Dette er en sykdom som påvirker livene til oss rammede ekstremt negativt.

Ekstreme smerter

Det er også gjort alt for lite forskning rundt akkurat denne sykdommen, noe som fører til at vi ikke får den hjelpen vi trenger.

Vi blir satt på medisiner som KAN hjelpe, men det er ingen garantert effekt. Hvorfor er ikke vi verdige nok til å få den hjelpen vi trenger?

Hvorfor blir vi ikke prioritert, og havner nederst på lista? Hvem er det som har rett til å bestemme vår viktighet?

Fakta om PCOS PCOS (PolyCystisk OvarieSyndrom) rammer cirka 15% av alle kvinner i verden, og er derfor den vanligste hormonelle forstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden kan gi mange helseproblemer grunnet den hormonelle ubalansen. Kvinner med PCOS kan ha et bredt symptombilde som følge av høye androgrennivåer, insulinresistens og økt inflammasjon. Symptomene kan være:

- Sjeldne, uregelmessige eller sparsomme menstruasjoner - Forstørrede eggstokker med mange små cyster - Manglende eggløsning - Insulinresistens - Overvekt og uforklarlig vektøkning - Økt kroppsbehåring, særlig ansikt, hals, overarmer, bryst, mage, rygg og ben. - Uønsket hårtap - Akne - Tretthet - Cravings - Ulike former søvnproblemer - Angst og/eller depresjon - Ufrivillig barnløshet og infertilitet - Spontanabort og sen-abort - Ulike former for spiseforstyrrelser -Tvangstanker - Lavt selvbilde - Hudmerker - Hudforandring - Manglende libido Kvinner med PCOS er også i risikoen til mange alvorlige helseproblemer, som blant annet: - Diabetes type 2 - Høyt blodtrykk - Hjerte- og karsykdommer - Forhøyet kolesterol - Svangerskapsdiabetes - Ikke-alkoholisk fettleversykdom - Migrene - Astma - Livmorhalskreft

Det faktum at vi ikke får den hjelpen vi trenger, kan gå utover arbeidsevne og familieliv.

Ekstreme smerter, for mange til og med konstante, utgjør en risiko for at vi vil utøve dårligere i arbeidslivet.

Jeg personlig har fast 100% jobb, og trives veldig godt i den.

Men noen dager er smertene så uholdbare, at jeg ikke klarer å prestere mitt beste, til og med noen ganger ikke i det hele tatt.

Elektrolyse og laser

De fleste av oss får beskjed om å begynne med p-piller, og å gå ned i vekt, enten vi går til fastlege, gynekolog eller kvinnesykdomsspesialist.

Dette er ikke nok. Det hjelper oss ikke.

PCOS gjør det ekstremt vanskelig å gå ned i vekt, mange av oss sliter også med uforklarlig vektøkning grunnet den hormonelle ubalansen i kroppen vår.

P-piller vil også for noen, inkludert meg, ikke være et alternativ, da PCOS kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer, i dette tilfelle blodpropp.

Hvilke medisiner kan tilbys meg da? Jeg personlig, og veldig mange andre sliter med Hirsutisme.

Dette er da økt behåring i ansikt, og generelt over hele kroppen. Jeg syns det er sjenerende, flaut, og forferdelig selvbildenedsettende.

Dette er det jeg personlig kjenner aller mest på. Noen av oss får dekket en ørliten sum av utgiftene for elektrolyse og laser, men da må du ha «godt nok grunnlag», som da gjerne er så lavt selvbilde, at du ikke klarer å fungere i hverdagen.

Dårlig selvbilde

Ufrivillig barnløshet og infertilitet er også et veldig stort problem hos mange av oss. På grunn av den hormonelle ubalansen i kroppen vår, og cystene som danner seg på eggstokkene, opplever mange at menstruasjonen uteblir, ofte i lengre perioder over flere måneder, men også at den forsvinner helt.

P-piller skal visst være et supplement for å motvirke dette, men hvordan var det med den hjerte- og karsykdomsrisikoen igjen?

Det å vokse opp med PCOS har vært tøft. Du føler deg annerledes enn alle andre, og starter fra ekstremt tidlig alder med dårlig selvbilde.

Vi mister følelsen av feminitet, da økt testosteronproduksjon er grunnlaget for det mer maskuline utseendet mange av oss får, men det er også de psykiske plagene som følger med.

Angst og depresjon er de mest vanlige bivirkningene ved sykdommen, og rammer dermed en stor prosentandel av oss.

Jeg ønsker å bidra med å øke viktigheten rundt bevisstgjøringen av PCOS, og det er derfor jeg ønsker å dele disse bildene av meg selv.

