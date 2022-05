Han er langrennskvinnenes nye trener

Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding torsdag.

Svarstad starter i jobben 1. juni.

– Det er spennende og ærefullt å få denne muligheten. Jeg har alltid hatt et stort engasjement for langrennssporten, både topp og bredde, og kommer selv fra et lite idrettslag på Vestlandet, sier Svarstad i pressemeldingen.

Dermed er en lang prosess over, og langrennssjef Espen Bjervig er godt fornøyd med at de nå har landet en avtale med Svarstad.

– Etter en omfattende rekrutteringsrunde fra en stor søkermasse, er vi svært fornøyd med å ha landet avtale med Sjur Ole Svarstad som ny landslagstrener Kvinner Elite, sier Bjervig og legger til:

– Nå fortsettes arbeidet for å finne trenerkollegaen til Sjur Ole, og han er naturlig nok med i dialogen i den ansettelsesprosessen.

Svarstad har de siste fire årene jobbet på landslinja for skiskyting på Stryn Videregående skole. Han har tidligere vært i trenerteam med Roar Hjelmeset for Kvinner Elite, og var hovedtrener for Skiforbundets rekruttlandslag i perioden 2011 - 2016.

