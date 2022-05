Bekrefter til TV 2: Fått henvendelse fra Bayern München

Daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, bekrefter til TV 2 at Alexander Straus er av interesse for den tyske giganten.

Onsdag kveld skrev Bergensavisen at Bayern München siktet seg inn på Brann-trener Alexander Straus og ville hente ham til den tyske klubbens kvinnelag.

Det fikk Bergens Tidene bekreftet torsdag av daglig leder Christian Kalvenes. Kalvenes bekrefter det samme til TV 2.

– Vi har fått en henvendelse fra Bayern München, og bekreftet at vi har mottatt den. Vi har gitt beskjed om at vi skal ta en prat internt før vi melder tilbake til dem, sier Kalvenes.

Torsdag skal ledelsen diskutere henvendelsen med Brann-treneren.

Daglig leder i Brann, Christian Kalvenes. Foto: TV 2

– Det er for å prate gjennom hva han tenker om henvendelsen, og hvordan han ser for seg det. Det blir en diskusjon rundt det, fortsetter Kalvenes.

– Kan du si noe om sannsynligheten for at han går?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med ham enda.

Jens Scheuer var nylig ferdig som Bayern-trener etter tre år i jobben.

Straus har de siste sesongene ledet Brann-kvinnene til suksess i ligaen. I fjor ble det seriegull og cupfinaletap for Vålerenga.

– Et lag som opplever suksess har attraktive trenere og spillere, og det er klart at det er interesser rundt dem. Noe mer enn det ønsker jeg ikke å si, sier styreleder for Brann-damene, Pål Hafstad Thorsen, til BA.

Straus har ikke villet kommentere opplysningene overfor avisen. Brann står med åtte seirer og én uavgjort på de første ni kampene av årets sesong i Toppserien.

(@NTB)