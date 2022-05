Idar Vollvik dømmes til fengsel i 45 dager

Saken oppdateres

Rundt to uker etter rettssaken mot kjendis-gründer Idar Vollvik, har Hordaland tingrett kommet med sin dom.

Der ble det klart at Vollvik dømmes til 45 dager ubetinget fengsel. Det betyr at en av Norges aller mest omtalte gründere må sone bak murene.

I tillegg må Vollvik betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

I dommen fra Hordaland tingrett skrives det følgende:

«Etter det som er beskrevet og funnet bevist, er det for retten ikke tvil om at ompakkingen av munnbind - uavhengig av type, produsent og annen nødvendig informasjon – objektivt sett utgjør grove brudd på lov om medisinsk utstyr § 5 og de forskriftsbestemmelsene som er gjennomgått innledningsvis.»

Mente Vollvik pakket om

Gründeren var opprinnelig tiltalt for brudd på loven om medisinsk utstyr. Politiet mente at Vollvik hadde pakket om, forsøkt pakket om, eller feilmerket 700.000 munnbind under pandemien.

Målet skal ha vært å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske - altså godkjent for bruk i helsevesenet med påvist beskyttelse mot infeksjoner og sykdommer.

MUNNBIND: Slik så det ut i en av kassene politiet beslagla da e aksjonerte mot Idar Vollvik sitt lager i Fana. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De aktuelle munnbindene var importert fra Kina, og politiet mente Vollvik skulle selge dem gjennom nettbutikken Ludo Store.

Vollvik har erkjent ompakking av noen munnbind, men i sin forklaring begrunnet han dette med at han ville hindre ødeleggelse av vannskadde munnbind. I tillegg ville han gjøre utenlandske pakninger forståelige for norske forbrukere.

BEVIS: Tirsdag 3. mai startet rettssaken mot gründer Idar Vollvik. Han er tiltalt for brudd på loven om medisinsk utstyr, fordi politiet mener han feilmerket 700.000 munnbind. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

I dommen skrives også følgende:

«At det er oppgitt uriktig produsent på emballasjen er alene graverende. Mangelfull og villedende merking av produksjonsdato, LOT-nummer og utløpsdato er imidlertid også vesentlig informasjon som både hver for seg og samlet innebar at det ved feil eller andre problemer med utstyret ikke ville være mulig å spore dette tilbake til en ansvarlig produsent.»

– Total mangel på respekt

Dette sa aktor Sigrid Sulland under sitt sluttinnlegg:

– Vollvik har vist total mangel på respekt for lovverket om medisinsk utstyr, og har systematisk neglesjert regelverket. Istedenfor å ta utgangspunkt i reglene, har han tatt utgangspunkt i hvilke behov han har hatt.

Ifølge politiet skal målet til Vollvik ha vært å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske - altså godkjent for bruk i helsevesenet, med dokumentert effekt mot smittespredning.

BEVIS: I retten har aktor Sigrid Sulland tatt med seg en av pakkene som ble funnet i lagerlokalene med påmerking «non-medical». Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dette var kravet

Tiltalen omfatter brudd på loven om medisinsk utstyr, og siste dag av rettssaken ville aktor ha 45 dagers ubetinget fengsel for overtredelsen.

– Det er ingen rimelig eller fornuftig tvil om at Idar Vollvik ikke bare hadde kunnskap om at ompakkingen skjedde, men han var i aller høyeste grad direkte involvert. Det var han som tok beslutningene, sa konstituert statsadvokat Solheim i sin sluttprosedyre.

– Vollvik var helt klar over at kunder som bestilte fra Ludo Store like gjerne kunne få andre typer munnbind enn det som var markedsført på nettbutikken som medisinske.

Politiet har hele veien ment at straffen bør skjerpes fordi lovbruddet skjedde under pandemien, altså i en tid der det var stort behov for godkjent smittevernsutstyr.

Derfor er han på tiltalebenken

«Tøys»

Selv har Vollvik hevdet sin uskyld fra dag én. Da gründeren forklarte seg i retten, sa han at det var «tøys» at han med vilje skal ha feilmerket munnbind.

– Jeg er den som er blitt uthengt på vegne av alle, sa han og pekte på at 4000 aktører i Norge pakket munnbind på feil måter.

Vollvik erkjente å ha pakket om noen munnbind, men hadde to forklaringer på hvorfor det skjedde.

Den ene var at noen av partiene hadde blitt vannskadet, og at de måtte pakkes om for å unngå at de ble ødelagt.

I tillegg hevdet han at mange av munnbindene han hadde bestilt fra Kina hadde uforståelige og uklare pakker, og at han pakket dem om for å gjøre det enklere for norske forbrukere.

Ifølge NRK anker Vollvik dommen. Det har ikke lyktes TV 2 å få tak i verken aktor Silje Solheim eller forsvarer Arild Dyngeland.