Riise: – Det de har gjort er sykt, uansett hvordan det går

John Arne Riise vant både Champions League, FA-cupen, Ligacupen og UEFAs Supercup med Liverpool.

Den nåværende Avaldsnes-treneren, som spilte for Liverpool fra 2001 til 2008, følger selvsagt gamleklubben sin fremdeles med argusøyne. Denne sesongen har Liverpool allerede vunnet både Ligacupen og FA-cupen, og møter Real Madrid i Champions League-finalen neste lørdag.

GAMLE LAGKAMERATER: Riise og nåværende Villa-sjef Steven Gerrard. Foto: PETER PARKS

Søndag blir det klart om det blir Liverpool eller Manchester City som stikker av med Premier League-troféet, men Riise tror han vet hva som kommer.

– Nei, jeg tror Liverpool ender opp med å ta tre titler. Jeg tror ikke Liverpool tar ligaen. Manchester City blir nok dessverre for sterke, og kommer til å slå Aston Villa og Steven Gerrard. Så det er jo litt synd, at de kanskje ender ett poeng bak igjen, konstaterer Riise overfor TV 2 før Premier League skal avgjøres.

– Men Liverpool har gjort det spennende til siste seriekamp, og har mulighet til å vinne fire titler. Det er ganske sykt, uansett hvordan det går, påpeker han.

Etter at Jürgen Klopp overtok Liverpool har tyskeren etablert Riises gamleklubb som en av verdens beste. Riise går nesten tom for superlativer når han skal beskrive jobben Klopp har gjort med Liverpool.

– Han sa på sin første pressekonferanse i 2015 at han skulle skape håp og tro blant fansen, klubben og spillerne. Det har han gjort på en utrolig måte. Han har hatt en utrolig evne til å få ut det beste av alle spillerne. De er så vanvittig lojale til ham, sier Riise.

Den tidligere venstrebacken peker samtidig på de grepene Klopp har gjort på overgangsmarkedet som en av hovedårsaken til suksessen.

– Han er utrolig flink til å finne spillere i sitt system. Luis Diaz er et godt eksempel på det, han kom nær sagt fra intet og tok Liverpool med storm umiddelbart, minner han om.

– Klopp bryr seg ikke om navnet på spillerne, bare de passer inn i systemet, konkluderer Riise.

Kuyt til TV 2: – Alt kan skje

Nederlandske Dirk Kuyt spilte sammen med Riise i to sesonger. Han spilte for Liverpool fra 2006 til 2012 og vant blant annet Ligacupen med klubben i sin periode på Anfield.

I likhet med Riise venter han i spenning på det som kan bli en thriller-avslutning om Premier League-troféet. Kuyt er allerede på plass i Liverpool for å se kampen.

– Jeg kom nettopp til Liverpool, og er klar for å se kampen. Det er en merkelig følelse i byen her, som går på at noe helt spesielt kan skje. Liverpool er en by der man har troen, og både spillere, tidligere spillere og supportere tror på at spesielle ting kan skje. Jeg mener de kan vinne ligaen, men da må noe helt spesielt skje, sier han til TV 2.

Håper på Gerrard-hjelp

Også han håper på hjelp fra sin tidligere lagkamerat Steven Gerrard.

– Det gjør det bare enda mer spesielt. Stevie er en ekte Liverpool-legende, og hvor spesielt vil det ikke være om han klarer å lede dem til enten uavgjort eller en seier? Det vil være utrolig, og en fantastisk historie, sier han.

– Du kjenner ham godt. Hva tror du går rundt i hodet på ham før kampen på søndag?

– Jeg mener Steven har gjort det veldig bra så langt i karrieren. Han gjorde en utrolig jobb med Rangers, han har gjort det veldig bra med Villa så langt og dette er en mulighet for ham til å skape noe helt spesielt. Han er allerede en Liverpool-legende, men hvis han klarer å få Villa til å få med seg noe mot Manchester City så er jeg ikke sikker på om det er Jürgen Klopp eller Steven Gerrard som vil bli sett på som sesongens manager her i byen, konstaterer Kuyt,

Dirk Kuyt (Foto: Peter Byrne/Pa Photos) Foto: Peter Byrne

– Realistisk sett, hvor stor sjanse gi du dem?

– Normalt sett når man ser City-laget, så er de et enormt lag. Sammen med Liverpool så er de så langt foran andre Premier League-lag. Men dette er sesongens siste dag. Presset er enormt for begge lag, men i mine øyne størst for City. Og det er fotball. Så mange rare ting har skjedd i fotballen. Jeg husker tilbake til da Ajax bare skulle slå ett av de dårligste lagene i Nederland på siste dag, men rotet bort mesterskapet og serverte det i hendene på PSV (siste serierunde i 2016, journ.anm.), og jeg husker den sene, sene scoringen fra Agüero der alle tenkte at City ville vinne kampen enkelt. De trengte de siste sekundene av kampen. Det er fotball. Så det eneste Liverpool kan gjøre er å vinne sin egen kamp og se hva som skjer. I mine øyne er det fremdeles mulig, oppsummerer han.