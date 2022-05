Mener ledelsen i Senterungdommen ville unngå metoo-oppgjør

Tidligere Senterungdom, Lise-Marie Sommerstad, mener ledelsen i Senterungdommen ga beskjed om å «sitte stille i båten» da metoo-bølgen slo inn over norsk politikk.

Sommerstad hadde sittet et par år i sentralstyret i Senterungdommen da metoo ble et tema i samfunnsdebatten senhøsten 2017 og vinteren 2018.

Ifølge Sommerstad fremsto ikke ledelsen i Senterungdommen spesielt interessert i et større metoo-oppgjør i partiet.

– Da metoo ble et stort tema fikk vi beskjed om å sitte stille i båten, og helst ikke snakke med media om de ringte, sier hun til TV 2.

Hun forteller at beskjeden ble gitt på et sentralstyremøte i starten av metoo-bølgen, og at det var ledelsen med daværende Senterungdomsleder Ada Arnstad og nestleder Magnus Weggersrud i spissen som sto bak budskapet.

Arnstad er i dag politisk rådgiver for finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Opptatt av å ta dette på alvor

TV 2 har spurt Arnstad om det Sommerstad forteller stemmer, hva som i så fall var den tiltenkte hensikten med budskapet, og om ledelsen reflekterte over effekten det kunne ha på dem som eventuelt satt med ufortalte opplevelser.

Arnstad svarer derimot at ledelsen hadde en seriøs tilnærming til temaet:

– Da metoo ble en offentlig debatt i denne tiden var både jeg og hele ledelsen i ungdomspartiet opptatt av å ta dette på alvor. Det var viktig at dette ble satt på dagsorden, alle skal føle seg trygge i et ungdomsparti.

TIDLIGERE LEDER: Ada Arnstad var leder i Senterungdommen fra 2016 til 2019. I dag er hun politisk rådgiver for partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen/NTB

Arnstad viser til at Senterungdommen, sammen med Senterpartiet og Senterkvinnene, i forlengelsen av metoo-debatten satte i gang et arbeid som skulle sikre at alle som ønsket å varsle om noe, skulle kunne gjøre det på en trygg og god måte.

– Dette resulterte i et omfattende nytt etisk regelverk som ble vedtatt på av Senterpartiets landsstyre, sier hun.

Weggesrud har fått likelydende spørsmål. Han skriver til TV 2 at han stiller seg bak Arnstads svar til saken.

– Partiet er viktigere

Sommerstad syns det er bra at det ble laget et regelverk, men mener det ikke holder med etiske retningslinjer. Hun står fast på at beskjeden fra ledelsen om å sitte stille i båten, var uheldig.

– Signalet du sender da er at partiet er viktigere enn deg som enkeltmedlem, men jeg mener at hvis du har opplevd noe ugreit, så skal du ikke føle at du må sitte med det alene.

– Men mener du det hadde en slik effekt: At noen endte opp med å ikke si noe?

– Jeg tror det, sier Sommerstad.

Advart mot å være «urokråke»

Hun har selv fått høre at det hadde vært lurt av henne ikke å si ifra om kritikkverdige forhold.

– Jeg har opplevd å få beskjed fra en nominasjonskomité om at jeg hadde tjent mer på å være flink pike og være mer stille. Det er visst vanskelig å nominere noen som sier ifra, sier Sommerstad.

SIER IFRA: Lise-Marie Sommerstad har opplevd å få oppfordringer om å være "mer stille". Foto: Lars Nyland/ TV 2

Hun opplever at man som politiker er avhengig av å være godt likt av alle i partiet for å komme seg opp og fram.

– Hvis du sier ifra om ting, er du en urokråke.

Ville si fra om «ekkel» episode

Sommerstad forteller at hun selv har forsøkt å si ifra til sin daværende nærmeste fylkesleder, Kathrine Kleveland, om seksuell upassende oppførsel fra en eldre senterpartist på et fylkesårsmøte da hun var i starten av 20-årene.

– Da var det en eldre kar som ble veldig full og direkte klåfingra. Det var veldig ubehagelig, sier Sommerstad og legger til:

– Jeg er selv 1,77 høy, veier 80 kilo og er ganske muskuløs, så jeg følte meg ikke fysisk trua. Jeg ble aldri redd, men det var ekkelt.

Hun forteller at det endte med at flere partifeller hjalp mannen i seng.

– Jeg tenkte egentlig at jeg ikke trengte å varsle for min egen del, men samtidig tenkte jeg at det kommer noen etter meg også.

Hun sier at hun derfor tok opp episoden med Kleveland.

– Men da fikk jeg beskjed om at vedkommende hadde en vanskelig periode, drakk mye og trengte støtte.

– Senterpartiet skal være trygt

TV 2 har spurt Kleveland om hun kjenner igjen beskrivelsene som Sommerstad kommer med. Hun svarer i en skriftlig kommentar:

– Jeg kommenterer ikke enkeltsaker og enkelthendelser.

Også Kleveland viser til at Senterpartiet tar varslingsaker på alvor og fikk på plass etiske retningslinjer i 2018.

– Jeg er opptatt av at de blir fulgt og at Senterpartiet skal være en trygg organisasjon å være del av.

Mener en ekstern bør håndtere varsler

Sommerstad har klare meninger om hva som skal til for å forebygge uønskede hendelser i organisasjonen, og å senke terskelen for å varsle dersom man opplever uønskede hendelser.

– Jeg tenker at en må stramme til reaksjonene. De som begår overtramp burde få en reaksjon som tilsvarer det man har i privat næringsliv. Fremtredende personer i sedvanlig arbeidsliv hadde blitt bedt om å finne noe annet å gjøre, sier hun.

Hun er usikker på om det hjelper å få en kvinne inn til å håndtere varsler, slik Senterkvinnene har spilt inn.

– Jeg har ikke opplevd at det har noe å si om du prøver å si ifra til en kvinnelig fylkesleder framfor en mannlig. En ekstern aktør burde håndtere varslene. Det hadde vært bedre.

Sommerstad vet heller ikke om det er riktig å stramme inn reglene for alkohol, slik lederen av Senterkvinnene også har foreslått.

– Jeg har opplevd at Senterungdommen har vært et trygt sted å være på fest fordi det alltid er 10 prosent som er edru og sentralstyret er edru. Det har fungert. Det er dumt hvis det skal fratas de unge fordi voksne menn ikke klarer å oppføre seg.