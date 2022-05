GOD KVELD NORGE (TV 2): Gossip Girl-stjernene Penn Badgley og Leighton Meester gjenforenes, og avslører hvordan de egentlig møttes for første gang.

Gossip Girl-stjernene Penn Badgley (35) og Leighton Meester (36) ble nylig gjenforent i forbindelse med innspillingen av den første episoden til Badgleys nye podkast.

Podkasten har fått navnet «Podcrushed», og her tar Badgley opp historier fra ungdomsskolen, snakker om kjærlighetssorg og oppdagelsene man gjør seg som tenåring.

GOSSIP GIRL: Leighton Meester spilte rollen som Blair Waldorf i Gossip Girl. Foto: Jackson Lee

Møttes før innspillingen av Gossip Girl

I den første episoden av podkasten som Meester gjester, avslørte kjendisene hvordan de egentlig møttes for første gang, ifølge Entertainment Weekly. Og her kommer det frem at veiene deres krysset hverandre allerede ett år før innspillingen av Gossip Girl.

Badgley og Meester møttes første gangen på settet til innspillingen av skrekkfilmen «Drive Thru», som Badgley kaller «en skikkelig lavbudsjettfilm».

– Jeg tenker nesten ikke på det. Jeg tror aldri jeg har sett den, sa Meester om filmen.

Badgley innrømmer at heller ikke han har sett hele filmen, men at han har sett noen klipp, blant annet en scene der karakteren hans dør en grusom død.

– Jeg er kuttet på midten i to. Jeg er halvert og overkroppen min glir av bena mine, sa Badgley.

Filmen det er snakk om, handler om en demonisk maskot som begynner å kutte opp tenåringer i Orange County, ifølge nettsiden IMDb.

Møttes på fest

Men dette er ikke den eneste gangen skuespillerne skal ha møttes før innspillingen av Gossip Girl. Før dette skal Badgley også ha møtt opp på en fest hjemme hos Meester, noe sistnevnte selv ikke husker.

I forbindelse med gjenforeningen delte Badgley et bilde på Instagram av de to skuespillerne sammen med teksten: «Beste bildet vi tok».

PODKAST: Leighton Meester var gjest i den første episoden av Penn Badgleys podkast. Foto: Skjermdump @Pennbadgley

Podkasten «Podcrushed» hadde premiere 18. mai.

Penn Badgley spilte rollen som Dan Humphrey i Gossip Girl, mens Leighton Meester spilte Blair Waldorf.

Badgley spiller også hovedrollen som Joe Goldberg i TV-serien «You», mens Meester blant annet har spilt i filmer som skrekkfilmen «The Roommate».

Meester er gift med skuespilleren Adam Brody, mens Badgley er gift med sanger og skuespiller Domino Kirke.