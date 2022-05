Myke havre-cookies og havrekjeks

Myke havre-cookies:

125 g flytende Melange*

1 ½ dl brunt eller hvitt sukker

2 mellomstore egg

75 g havregryn

2-2 ½ dl fibramel eller blanding av hvetemel og fint/grovt sammalt hvetemel

1 ts bakepulver

¼ ts salt

2-3 ss vann , eple eller appelsinjuice (til passende lett klissete deig)

100 g tørket frukt/bær, gjerne en blanding av rosiner, tranebær eller grovhakkede aprikoser/svisker

100 g valnøtter eller erstatt med 75 g kokos og 25 g store havregryn, eller 50 g hakket sjokolade

50 g havregryn

Slik gjør du:

Visp sammen flytende Melange og sukker. Tilsett ett og ett egg og visp sammen. Tilsett det tørre, tørket frukt og eventuelt hakkede nøtter og rør sammen. Tilpass tykkelsen på deigen med vann/juice. Deigen skal være klissete mot fast.

Varm stekeovn til 180 grader, gjerne varmluft. Bruk to skjeer og legg deigen i topper på bakepapirkledd stekebrett, med litt avstand i mellom hver. Stek på midterste rille i varm stekeovn i 10-15 minutter. Steketid er avhengig av tykkelsen på kjeksene. Avkjøl på rist og oppbevar boks, hvis det blir noe igjen.

Havrekjeks:

125 g flytende Melange*

¾ dl melk som tåles

125 g havregryn

125 g hvetemel, gjerne blandet med grovt sammalt hvete

1 ts hornsalt

50-75 g sukker

¼ ts salt

Slik gjør du:

Bland sammen flytende Melange og melk. Ha alt det tørre i en bakebolle, tilsett melkeblandingen og elt sammen til en glatt deig. Pakk deigen i plast eller en boks med lokk og sett kaldt i kjøleskapet 1-2 timer, det gjør deigen lettere å kjevle.

Varm stekeovnen til 200 grader. Kjevle ut deigen til passe tykkelse, dryss eventuelt med små havregryn, kjevle lett ned i deigen. Trykk ut kjeks med et kjøkkenglass og legg over på et bakepapirkledd stekebrett. Prikk kjeksene med en gaffel. Stek på midterste rille i 10-12 minutter. Steketid er avhengig av tykkelse. Kjeksene skal ikke være myke inni. Avkjøl på rist før de legges i tett kakeboks.

*I samarbeid med produktplassering