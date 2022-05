Krever milliardkompensasjon til migrantarbeidere i Qatar

«Fifa og Qatar har sviktet migrantarbeiderne som har vært avgjørende for verdensmesterskapet (i fotball) i 2022, men de kan fortsatt gi kompensasjon til de alvorlig skadde og familiene til de døde», skriver Human Rights Watch i en uttalelse.

Bak uttalelsen står også Amnesty, organisasjonen FairSquare og en koalisjon av menneskerettsgrupper.

– Amnesty slår fast at FIFA ikke har gjort nok for å hindre utnyttelse av migrantarbeidere og menneskerettighetsbrudd. Tiltakene som etter hvert kom var for lite, for sent. Gjennom å gi Qatar VM har FIFA bidratt til en rekke former for umenneskelige arbeidsforhold som var mulig både å forutse og å unngå. FIFA må ta sin del av ansvaret for den lidelsen migrantarbeiderne og deres familier har blitt påført, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

I februar i fjor la avisen The Guardian fram undersøkelser som avdekket at 6500 fremmedarbeidere i Qatar hadde mistet livet siden landet ble tildelt fotball-VM i 2010.

«Hundretusenvis av migrantarbeidere i Qatar har ikke mottatt kompensasjon for alvorlige skader i forbindelse med byggingen og vedlikehold av infrastruktur til fotball-VM», skriver HRW.

Milliardbeløp

«Fifa bør sette av minst 440 millioner dollar (4,3 milliarder kroner) for å kompensere og investere i midler for å forbedre beskyttelsen av arbeiderne», heter det videre.

440 millioner dollar ifølge HRW identisk med premiepengene som deles ut til deltakerlandene i VM.

– Jeg syns Amnestys krav om at FIFA må sette av minst like mye penger til migrantarbeiderne og deres familier som de gjør til premiepenger for lagene i VM er godt. Det er smart tenkt av Amnesty å bruke premiepengene i VM som utgangspunkt, fordi det tydeliggjør hvor mye penger fotballen tjener på dette mesterskapet, sier Finstad Berg og understreker:



– Migrantarbeiderne har betalt en enormt høy pris for å gjøre Qatar klar for VM. Mange har dødd, andre har fått skader og sykdommer de må slite med resten av livet. De har blitt utnyttet på det groveste og jobbet under forferdelige arbeidsforhold. Alt for å lage Infantinos store fotballfest. Da skulle det bare mangle at FIFA blar opp for å bøte på noe av den lidelsen dette mesterskapet har vært med på å påføre migrantarbeiderne og deres familier.

De som jobber med bygging av VM-anleggene i Qatar, er for det meste menn fra Sørvest-Asia. Både Fifa-president Gianni Infantino og VM-toppene i Qatar har gjentatte ganger poengtert at de jobber hardt med å bedre forholdene for gjestearbeiderne.

Likevel har en rekke organisasjoner pekt på at forholdene fortsatt er sterkt kritikkverdige.

Amnesty mener Fifa har nok penger til å kunne betale beløpet som kreves.

Liten prosentandel

«Beløpet representerer en liten prosentandel av Fifas forventede omsetning på 6 milliarder dollar (59 milliarder kroner) i VM», skriver Amnesty, ifølge nyhetsbyrået Ritzau, og sier videre at Fifa i tillegg har 15 milliarder kroner i reserve.

Organisasjonen har i mange år dokumentert menneskerettighetsbrudd i landet. Det har ført til at både Fifa og toppene i Qatar har rettet søkelyset mot problemene, men Amnesty mener likevel at forholdene ikke i nevneverdig grad har blitt forbedret.

«Til nå har verken Fifa eller Qatar oppfylt deres respektive ansvar og forpliktelser», heter det videre i brevet.

Fifa har ikke kommentert kravet.

VM i fotball starter 21. november.