I fjor kunne stavtalentet knapt trene. I år har bare to hoppet høyere i verden

Jubelen sto i taket da bergenseren Pål Haugen Lillefosse (21) landet på tjukkasen på Fana stadion.

Over ham lå listen fortsatt i ro. 5,85 meter over bakken.

Stavspranget hans under Trond Mohn Games var det høyeste som noen gang er blitt gjort av en nordmann.

– Jeg tilbringer mesteparten av hverdagen min på denne banen, så det er stort å sette rekord her foran familie og venner, sier Lillefosse.

Rekordras

Sammen med Sondre Guttormsen (23) har han tatt norsk stavsprang til nye høyder denne sesongen.

I januar satte Lillefosse norsk rekord innendørs med et sprang på 5,81 meter. Tre dager senere svarte Guttormsen med å ta rekorden tilbake med 5.82.

Kort tid etter hoppet Lillefosse 5,83.

HØYT SVEV: Ingen nordmann har gjort et høyere stavsprang enn det Pål Haugen Lillefosse gjorde under Trond Mohn Games. Foto: MARIUS SIMENSEN

Og forrige uke, utendørs på Fana stadion i Bergen, svevde han altså over listen på 5,85 meter.

– Hva hadde en slik høyde holdt til i et mesterskap, tror du?

– Nivået i internasjonal stavhopp er veldig høyt akkurat nå, så jeg vet ikke helt. Men 5,85 hadde gitt medalje i de fleste europamesterskap, sier Lillefosse.

Internasjonal høyde

Det har han rett i. Høyden hadde holdt til medalje i tre av de fire siste europamesterskapene, og til gull i ett av dem.

TALENT: Pål Haugen Lillefosse har lenge vært ansett for å være et av de største talentene i norsk friidrett. Foto: MARIUS SIMENSEN

Et stavsprang på 5,85 meter hadde også gitt en fjerdeplass under både OL i fjor og VM i 2019.

Så langt i år er verdensrekordholder Armand Duplantis og amerikanske Christopher Nilsen de eneste i verden som har hoppet høyere enn Lillefosse utendørs.

– Det er ganske sykt. Målet mitt før sesongen var å kvalifisere meg til mesterskap, og ta det litt derfra. Så at jeg er nummer tre i verden i år ... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det.

Tar fullstendig av etter pers:

– Hvor godt er det å vite at du er på et så høyt nivå?

– Veldig godt. Spesielt med tanke på hvordan det var i fjor. Da kom jeg meg så vidt på en idrettsarena overhodet, sier bergenseren.

Et tretthetsbrudd i ryggen spolerte store deler av fjorårssesongen. Skaden holdt ham ute av spill i flere måneder, og på det verste fikk han ikke lov til å røre på seg.

Det gikk flere måneder der han ikke trente i det hele tatt.

– Da jeg var i full trening igjen, var det bare noen uker til utendørssesongen skulle begynne. Og det var jo OL-sesong, så jeg kastet meg uti det for å bli klar til det. Men jeg hadde vondt i hele kroppen, sier Lillefosse.

OL-drømmen røk og stavtalentet mistet motivasjonen. Sesongen var over.

– Men før årets sesong har både jeg og teamet rundt meg blitt bedre på å ta avgjørelser. Vi tar mer hensyn til kroppen, tar det rolig når det er nødvendig. Så det har vært mye lettere å hoppe i år, sier han.

Presser hverandre

Det er fortsatt en måned igjen til VM i Eugene, der både 21-åringen og Sondre Guttormsen skal delta.

Lillefosse blir ikke overrasket om den norske rekorden blir forbedret ytterligere før den tid.

VENNER OG KONKURRENTER: Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse nærmer seg verdenstoppen i stavsprang. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi er begge tidlig i sesongen ennå, så jeg tror det er mer i tanken, sier han.

Selv skal han forsøke å forbedre rekorden allerede under Bislett Games.

– Jeg tror det er mulig å hoppe 5,90 meter allerede i år. Jeg pleier å bruke noen stevner på å komme i gang, så jeg er overrasket over at jeg har kommet så høyt allerede. Det viser at det er mer å gå på, sier Lillefosse.

– Hvordan er det å gå rundt i visshet om at rekorden din kan bli slått når som helst?

– Det er både gøy og irriterende. Det er kjipt å sette en norsk rekord bare for å miste den noen timer senere, men vi er heldige som har hverandre også. For vi pusher hverandre til nye høyder, sier Lillefosse, og legger til:

– Ingen av oss liker å være nummer to.

Guttormsen, som bor i USA, konkurrerte på et stevne i Eugene natt til torsdag norsk tid. Der hoppet han 5,75 meter.