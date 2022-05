Første generasjon Mercedes ML kom i 1998. Det er nok ikke den bilen Mercedes helst vil bli husket for. Selv om AMG-utgaven var verdens raskeste SUV i sin tid. Kvaliteten var ikke bare god, for å si det litt pent.

Men da andre generasjon ML dukket opp i 2006, hadde de gjort hjemmeleksene skikkelig. Fabrikken i USA hadde blitt rustet opp for over tre milliarder (!) kroner og det var knallhardt fokus på kvalitetskontroll.



ML gjorde et kvantesprang sprang på alle områder. Større, mer luksuriøs, strammere og mer presise kjøreegenskaper, gjennomført kvalitetsfølelse og ikke minst: Et design som mange falt for. Den ble rett og slett en skikkelig drømme-SUV for svært mange familier.

Prisen gjorde at det for mange forble med nettopp drømmen den gang. Men årene har gått – det gjør som kjent noe med prisene på brukte biler.

Dette må du betale nå

Nå har vi sett nærmere på denne ML-generasjonen. De rimeligste bilene får du nå for rundt 70.000 kroner. Da av første årsmodell, ofte med minste motor og med en kjørelengde som ofte er nærmere 300.00 enn 200.000 kilometer.

I motsatt ende av skalaen finner vil biler til opp under 300.000 kroner. Da velholdte eksemplarer med stor motor, mye utstyr og en kilometerstand på rundt 100.000.



Spørsmålet er om dette fortsatt er en drømme-SUV og ikke minst hva man må være oppmerksom på om man vurderer å kjøpe en ML nå? Er det fortsatt snobbefaktor, eller har tiden gått fra bilen?

Dette, og mer til, får du svar på i videoen til denne saken:

Vi takker Birger N Haug Outlet, Røyken for lån av brukt Mercedes ML

Video: Se vår test av brukt Mercedes ML i videoen under