Fra superstjerne til benkesliter: – Har bare gått nedover

Da Dele Alli ankom Tottenham fra League One-klubben MK Dons i 2015, var det ytterst få som forventet den umiddelbare effekten unggutten skulle ha i Premier League. Som 19-åring tok han den engelske toppdivisjonen med storm og brukte svært kort tid på å etablere seg som en av Europas heteste talenter.

I sin første hele sesong i Nord-London sto han for en av ikke bare sesongens, men tidenes Premier League-mål – en uforglemmelig volley mot Crystal Palace. Det ble kunngjøringen av en kommende superstjerne, hvis takhøyde var himmelen selv.

Skrur man tiden frem drøye seks år etter den vanvittige scoringen, skulle man tro at 26 år gamle Dele Alli blomstret for fullt og nøt sin beste fotball. Tvert imot har det gått i en fullstendig annerledes retning for engelskmannen.

Nå, i det som skulle vært hans beste alder, befinner Alli seg på innbytterbenken for et nedrykkstruet Everton. Midtbanemannen ble solgt i januar, i håp om å blåse liv i den en gang så lovende karrieren. Igjen har det på ingen måte gått som planlagt, midt blant ryktene om at «The Toffees» allerede ønsker å bli kvitt ham.

Dramatisk fall: – Har bare gått nedover

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, beskriver karriereløpet til Dele Alli som trist.

– Dele Alli er et eksempel på en spiller som må være i et lag som fungerer. Han var veldig god når Tottenham var på sitt beste, og var i nærheten av å kjempe om de store titlene. De var et ordentlig godt og solid fotballag, sier eksperten.

FOTBALLEKSPERT: TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Da hadde han spillere både bak og foran ham som kledde ham godt. Det fungerte veldig bra. Siden har han spilt i utgaver av Tottenham som har vært midt på treet pluss, legger han til.

Det er nok ingen tilfeldighet at Allis formkurve mer eller mindre har korrelert med hans tidligere klubbs opp- og nedturer. Han var til tider helt suveren i Mauricio Pochettinos Tottenham, men da argentinerens opphold gikk mot slutten, gjorde engelskmannens stjernestatus det samme.

Han nøt en kort gjenoppblomstring under José Mourinhos ledelse da portugiseren erstattet Pochettino høsten 2019, men returnerte fort til taktene som så ham miste plassen både i klubben og på det engelske landslaget.

– Jeg syns det først og fremst har vært veldig trist. Jeg hadde veldig troen på ham. Han hadde fotballhodet, ferdighetene og motoren. Egentlig alt som skulle til for å være dominerende i Premier League i ti år fremover. Men det har stoppet helt opp, og ikke på grunn av en manager eller to. Det er mange trenere som ikke er villige til å satse på ham, påpeker Stamsø-Møller.

– Siden har det bare gått nedover og nedover, slår han fast.

Noe som helst form for dominans ble det aldri noe av for det lovende vidunderbarnet. Nå sliter Alli med spilletid i Frank Lampards Everton, som ligger på 16. plass i Premier League.

Ni innbytteropptredener er den svært skuffende fasiten siden overgangen i januar. 26-åringen har i løpet av den tiden notert seg for nøyaktig null mål og null målgivende.

– De få gangene han har spilt, er det jo minimalt han bidrar med. Det er veldig overraskende, men samtidig er det noen sånne caser man bare klør seg i hodet av, fortsetter TV 2s ekspert.

Hvor går veien videre?

Mens Allis tidligere arbeidsgiver nå ser ut til å kapre den gjeve fjerdeplassen i ligaen, har han selv blitt benkesliter for en nedrykkskandidat. Overlevelsen kan sikres i kveld med en seier mot Crystal Palace, noe som blir alt annet enn en enkel oppgave.

Er spilletiden han har fått så langt noe å gå ut i fra, blir det et bidrag i det minste laget også ved denne anledningen. Veien tilbake til europeisk stjernestatus ser svært usannsynlig ut, om ikke umulig.

– Jeg har dessverre ikke troen på ham som en toppspiller lenger. Da må han virkelig trå til. Jeg blir gjerne positivt overrasket, men det har gått såpass lang tid uten at han har vært i nærheten av det han viste i glansdagene sine, sier Stamsø-Møller.

Det er ingen tvil om hva som en gang bodde i spilleren som skulle være Englands neste gullgutt. I sin andre sesong i Tottenham, noterte han seg for 18 mål og syv målgivende. Da han scoret sitt 50. mål for klubben, gjorde han det betydelig fortere enn spillere som Paul Scholes, Steven Gerrard og nåværende sjef Frank Lampard – 153 kamper tok det for midtbaneeleganten.

PERIFER: Dele Alli har ikke satt sitt preg på Everton-laget i det hele tatt. Foto: PHIL NOBLE

Nå ser det ut som at tiden i Everton kan ta en bråstopp etter kun et halvt år, ikke minst om Frank Lampard forblir bak roret. Alli ser ikke ut til å være del av Chelsea-legendens planer i det hele tatt.

Hvor veien bærer videre, gjenstår å se for Milton Keynes-gutten. En overgang til en toppklubb er nok høyst usannsynlig. Tvert imot mener TV 2s ekspert at et opphold i et bunnlag kunne ha fått fyr på Allis karriere.

– Han får jo ikke spille for et bunnlag. De har riktignok gode spillere i hans posisjon, men han burde gjort mye mer for å fortjene plassen sin. Jeg ser for meg at han kunne blitt en nøkkelspiller for et nyopprykket lag. Kanskje det kan «kickstarte» karrieren hans, avslutter Stamsø-Møller.