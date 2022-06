Styrer Norge fra Danmark: – Jeg er nesten litt barnslig stolt over jobben

I Norge er man sultefôret på et sluttspill.

I Serbia i kveld starter på mange måten reisen mot det målet.

Fra hjemmet sitt i København har Ståle Solbakken lagt slagplanen.

– Helt siden jeg tok over har EM i 2024 vært hovedmålet. Det er det jeg har jobbet mot hele veien, sier Ståle Solbakken.

Har tar imot TV 2 i idylliske Strandvejen, en liten sykkeltur unna hjertet av København. Det er i den danske hovedstaden at Ståle Solbakken stort sett har bodd siden han skrev under for FC København som spiller høsten 2000.

Først og fremst er det datteren Ida som er hovedårsaken til at København er hjemstedet til Norges landslagssjef.

– Vi har en datter her som må sies å være så godt som dansk. Hun snakker og skriver bedre dansk enn hun snakker norsk. Nå har hun ett år igjen av gymnaset, så får vi ta en ny opptelling om ett år, sier Solbakken.

– Ser du for deg å flytte hjem til Norge da?

– Det må du spørre kona om! Jeg trives både her og på Hamar, og har stort sett trivdes der jeg har bodd, sier Solbakken.

Familien Solbakken har fortsatt et hus på Hamar.

– Det er kona som er sjefen?

– Ja, på alt som ikke har med fotball å gjøre så er det nok det, sier landslagssjefen.

IDYLLISK: Ståle Solbakken trives i København. Sjøen er bare en liten innsidepasning unna hagen til Norges landslagssjef.

Holder seg unna fotballpubene

At Solbakken trives i København, er det lett å forstå. Området landslagssjefens familie har bosatt seg i, er utvilsomt et av de penere strøkene i den danske hovedstaden. Fra huset til sjøen er bare et steinkast. I hagen nyter Ståle Solbakken gjerne stillheten.

– Det er mulig jeg aldri kommer til å bo så fint igjen, sier Ståle Solbakken i det han tar oss med ut i hagen.

Det er bare hvis Solbakken beveger seg inn i sentrum av København at støyen tar seg opp. Lenge var Ståle Solbakken selve FC København. Spilleren, treneren og manageren.

Solbakken var Mr. København.

– Det er kanskje aberet ved å bo her: at det fortsatt blir mye FCK. Folk vil jo gjerne snakke om gamle tider, om hva som egentlig skjedde og om jeg kommer tilbake. Men stort sett går det ganske greit, for København er en ganske internasjonal by, sier Solbakken.

PÅ HJEMMEBANE: Ståle Solbakken foran huset sitt i København.

Samtidig unngår nok Ståle Solbakken stort sett de fleste fotballpubene. Men i hjemmet handler det fortsatt mye om fotball.

– Jeg ser veldig mye fotball. Fortsatt er jeg jevnlig ute og ser kamper. Det er nesten ingen dager som er like. Før dere kom, så jeg Emil Bohinen på TV. Så har jeg dere her nå. Så ser jeg sikkert en spiller eller to til etterpå, sier Solbakken.

– Ser du noen fordeler ved at du som norsk landslagssjef har bosatt deg i utlandet?

– Jeg tror det kan være en fordel at du kommer deg litt bort, at vi har spredd oss litt og at vi dermed er på forskjellige ting. Andrew (analysesjefen) er jo fast på Ullevaal, så det er på en måte han som er hjertet i dette og binder dette sammen, sier Ståle Solbakken.

– Hva er ulempene ved at du ikke bor i Norge da?

– Jeg vet ikke helt ulempene. I denne jobben er fleksibiliteten ganske stor på å legge opp hverdagen. Selvfølgelig er det noe jeg må delta på, men teamet har vært ekstremt opptatt av å reise rundt og se spillere live når vi kan. For å besøke spillere i utlandet, er det da enkelt å reise ut fra København. Så har vi vært ekstremt opptatt av å ikke gå glipp av noe i norsk fotball heller, og da er det greit å være spredd litt, sier Solbakken.



Fascineres av ny måte å jobbe på

Samtidig var nok utgangspunktet for å bosette seg i Strandvejen litt annerledes enn da Ståle Solbakken i 2019 inngikk en fireårsavtale på leie av huset han nå bor i.

Lengden ble til på grunn av en ny fireårskontrakt han skrev med FC København.

– Men så kom jo han nye FCK-sjefen og sparket meg ut av klubben allerede etter ett år, sier Ståle Solbakken – og ler litt av det hele.

ASOSIAL: Ståle Solbakken trives godt i sitt eget selskap. Det går mye i sport, men landslagssjefen fascineres også av dyr.

Det åpnet imidlertid opp for at Ståle Solbakken endelig kunne ta på seg jobben som norsk landslagssjef. Nå venter fire kamper på ti dager.

Serbia, Sverige og Slovenia er motstanderne. Så venter svenskene på Ullevaal til returoppgjør.

– Landslaget er ekstremt når det står på. Tidligere har jeg vært totalt utladet etter to-tre landskamper på kort tid. Det er så mange flere ting du skal ta hensyn til og så mange ting som kan dukke opp på kort tid. Jeg savner litt det daglige trøkket, men samtidig er det veldig givende inn mot samling. Det å sette sammen en tropp, analysere motstanderne og å kunne jobbe enda mer med detaljene, det har fascinert meg, sier Ståle Solbakken.

Velger dyr på TV framfor fest med venner

I slike settinger er Ståle Solbakken i sitt ess. Foran tusenvis av mennesker, for ikke å snakke om hundretusener av TV-seere, virker Solbakken stinn av selvtillit. I alle fall utstråler det.

Mens Premier League-stjerner gjerne krever spørsmålene på forhånd, har ikke Solbakken noe behov for det. Han tar spørsmålene på strak arm, fleiper og ser ut til å kose seg i rampelyset.

Solbakken blir på mange måter festens midtpunkt.

Men på en ekte fest stemmer ikke bildet alltid med det som blir gitt gjennom TV-ruta. Da må kona Anniken nærmest dra ham med seg.

– Jeg er egentlig en ganske asosial person, sier Norges landslagssjef.

Av og til må likevel selv han stille opp på sosiale sammenkomster.

– Jeg må jo stille opp av og til. Jeg prøver å bidra, men det er veldig sjelden jeg gleder meg til sosiale sammenkomster på forhånd. Men stort sett går det jo bra når jeg først har kommet meg dit, sier Solbakken.

Som både spiller og trener har han vært vant til å spille hovedrollen foran titusenvis av mennesker. Da han og FC København gjestet Barcelona i 2010, satt over 75.000 på tribunen. Kampene har blitt sett av millioner.

TAKKER KONA: Ståle Solbakken legger ikke skjul på at kona Anniken er sjef for alt som ikke har med fotball å gjøre i familien Solbakken.

– Mange synes kanskje det er litt rart at jeg er mer avslappet i et intervju enn i en sosial setting, men da er det jobb og det bruker jeg ikke så mye energi på. Jeg går innom det, så går jeg videre, liksom. Det koster meg ikke noe særlig, sier han.

Men når kona Anniken drar han med seg på fest, må han «bjuda på» i større grad.

– I og med at jeg har den jobben jeg har, der jeg møter mye mennesker, så tror jeg ikke at jeg har et særlig behov for et spesielt bredt sosialt liv. Der er kona i den helt andre enden. Hun kunne sikkert pratet med dere i 10-12 timer nå, men der er ikke jeg, sier Solbakken.

Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Takker konas raushet

Danmark, Tyskland, England og litt Norge inn i mellom.

Et langt liv i fotballens verden har gitt familien opplevelser utenom det vanlige.

– Jeg tror likevel at ungene mine har hatt en noenlunde normal oppvekst selv om de har reist mye rundt. Men de har jo fått oppleve en del, og det tror jeg de tjener på. Så skal jeg nok takke kona for hennes raushet: Hun er utdannet psykolog og barnevernspedagog, men i vår familie er hun blitt mer en eiendomssjef og en vaktmester. Det er hun som tar seg av det daglige og holder dette sammen, sier Ståle Solbakken.

I tillegg til datteren Ida, bor sønnen Sondre i Oslo. Den siste sønnen, Markus, flyttet nylig til Stavanger og gjør stor suksess på midtbanen for serieleder Viking.

– Utenom fotball – hva gjør Ståle Solbakken?

– Jeg ser ekstremt mye fotball. Og så ser jeg mye på idrett. Enten det er sommer-OL, vinter-OL, tennis eller hockey, sier han.

– Så hvis det ikke er fotball så er det sport?

– Hehe, ja, jeg tror jeg er veldig enkel. Jeg kan egentlig ikke så mye om så veldig mye. Jeg har vært genuint opptatt av fotball hele livet, og har egentlig vært veldig enkel og smal i livet mitt. Så det er enkelt å svare på for meg: Familie og venner er nummer en, så er fotball nummer to. Og noen ganger tenker nok familie og venner at det er motsatt, sier Solbakken.

POLITISK INTERESSERT: Ståle Solbakken møtte statsminister Jonas Gahr Støre i København tidligere i vår for en samtale om fotball og politikk. Det ble et møte mellom to personer med stor respekt for hverandre.

Samtidig røper Solbakken etter hvert at han faktisk har et par andre interesser.

– Jeg har et par merkelige interesser: Jeg kan for eksempel like å lese om politisk historie i Norge etter krigen. Og så kan jeg slappe av med dyreprogrammer. Tigere, løver, leoparder og geoparder på TV-en kan jeg klare å fordype meg i og sitte å slappe av til, sier Norges landslagssjef.

Hans egen bok, utgitt i 2017, hadde navnet «Løvehjerte».

Barnslig stolt over landslagsjobben

Men nå om dagen får løver være løver.

I kveld er det Serbia og Nations League som gjelder. Det angriper Ståle Solbakken med en enorm porsjon stolthet.

– Jeg er litt sånn fotballsupporter fortsatt: Jeg er veldig stolt over at jeg skal prøve å representere det ypperste en norsk fotballtrener kan ha. At jeg får lov å representere landet mitt på den måten, er noe jeg er veldig, veldig stolt over. Jeg er kanskje litt barnslig stolt over det, sier Ståle Solbakken.

VIL VÆRE TRENER: Ståle Solbakken føler han nærmest var mer som en politiker i sin første periode som norsk landslagssjef. Nå håper han at han i større grad kan konsentrere seg om det sportslige framover.. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Samtidig gjør det han ekstremt dedikert. Nesten sånn at det kan bli litt for mye av det gode.

Samtidig har et langt liv gitt Solbakken både oppturer og nedturer. Flere ganger har han fått sparken.

– Har du tenkt på hva som kan være din svakhet?

– Jeg tror at jeg går helhetlig inn i det på godt og vondt. Når jeg mener vondt, så tror jeg at jeg noen ganger stiller for store krav til at alle andre skal være like involvert og følelsesinvolvert i det som meg. Jeg ønsker at alle skal gi maks i alle mulige situasjoner, og det kan nok være at noen av og til synes det er for mye, sier Ståle Solbakken.

– Kan det også være en av dine største styrker?

– Ja, absolutt, men det som kan være en styrke for meg, kan være en belastning for andre, sier Solbakken.