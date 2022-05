Innsatslederen: – Det mest ekstreme jeg har vært borti

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Mannen som ledet politiets innsats da Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep i Kongsberg, forklarer at han umiddelbart fikk inntrykk av at «dette kom til å bli stygt».

– Det er det mest ekstreme jeg har vært borti både når det gjelder antall skadde og antall døde. Det er ikke vanlig at vi rykker ut sånn for å stoppe folk som bevisst skader andre i det omfanget her, sier politioverbetjent Vidar Guldbrandsen fra vitneboksen.

Den første politipatruljen på stedet møtte Bråthen inne i Coop-butikken omtrent klokken 18:20 onsdag 13. oktober i fjor.

De var bevæpnet med maskinpistol og håndvåpen, men trakk seg ut av butikken igjen da de ble beskutt av Bråthens piler.

TAUS: Espen Andersen Bråthen (38) ønsker ikke lenger å forklare seg for retten. Tegning: Ane Hem / TV 2

Nesten en halvtime senere, omtrent klokken 18:47, ble Bråthen pågrepet i Hyttegata. I mellomtiden hadde han drept fem uskyldige mennesker.

– Pilene suser

Ifølge Guldbrandsen hadde patruljen vanskelig for å lokalisere Bråthen inne i butikken. Omtrent ett minutt etter at de gikk inn, ble det lest ut PLIVO-melding på sambandet.

– De sier at pilene suser rundt hodene deres, sier innsatslederen.

PLIVO står for pågående livstruende vold og betyr at politiet skal gjøre alt i sin makt for å stoppe gjerningspersonen.

En overvåkningsvideo som ble vist frem for retten torsdag, viser at de to politimennene får to piler skutt mot seg før de trekker seg ut av butikken.

STORE RESSURSER: Innsatslederen forteller i retten at han tilkalte alt som fantes av tilgjengelige ressurser til Kongsberg. Foto: Erik Edland / TV 2

Politioverbetjenten sier også i retten at han som innsatsleder aldri hadde inntrykk av at det dreide seg om mer enn én gjerningsperson.

Helt siden i høst har politiet måttet tåle kritiske spørsmål om hvorfor Bråthen ikke ble pågrepet tidligere, og hvordan han kunne unnslippe politifolkene som forsøkte å stanse ham på Coop-butikken før han drepte fem personer.

– De tar vurderingen

Politifolkene var bevæpnet, men hadde ikke med seg sikringsutstyr som skjold og hjelmer.

– Første prioritet er jo å nøytralisere gjerningsmannen. Hvor lang tid skal man bruke? Man må vurdere hvor mye utrustning man skal ta på seg. Selv om jeg sa at alt utstyr skulle på før de var fremme, så er det en vurdering de tar, sier innsatslederen.

Guldbrandsen er usikker på om patruljen fikk med seg hans beskjed om å ta på alt av utstyr.

– Det er mye trafikk og høyt stressnivå hos oss også. Det er mye som skjer på sambandet. Uansett er det en vurdering de må ta. Man kan bruke tre minutter på å få på alt utstyret, men da er man også tre minutter senere inne i butikken, sier han.

– Jeg nevnte også for dem at det er en mulighet å kjøre på ham med bil om han er ute i gata.

Nekter å forklare seg

Også den aktuelle politipatruljen, samt en rekke andre politifolk som var involvert i hendelsen, skal vitne for retten.

I juni er det ventet en rapport som Politidirektoratet har bestilt. Den vil ta for seg politiets innsats under angrepet i Kongsberg.

Store deler av torsdagen hadde retten egentlig satt av til Bråthens egen forklaring. Han har imidlertid bestemt seg for ikke å forklare seg mer.

Som tiltalt i en straffesak er Bråthen i sin fulle rett til ikke å forklare seg. Statsadvokat Andreas Christiansen vil derfor trolig lese opp fra hans detaljerte politiforklaringer der det blir nødvendig.

Det er satt av fire uker til rettssaken i Buskerud tingrett.