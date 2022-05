Nedrykksstriden avsluttes i kveld: Slik er situasjonen

Se Alavés - Cádiz og Granada - Espanyol på TV 2 play søndag fra kl. 19.55!

Det tok fjorten år for Cádiz å returnere til LaLiga, og når de først gjorde det, var det uten det viktigste: supporterne. Det var 2020, midt i pandemien, og tribunene i Spania var tomme.

Det er få klubber i Spania som er symbolisert så sterkt av sine supportere som Cádiz. De anses å ha noen av landets beste fans som, alltid sørger for at de er underholdende å se på. Når Cádiz spiller er stemningen alltid på topp, med låter som nesten alltid inneholder mye humor.

I resten av landet blir Cádiz sett på som byen hvor folk er ydmyke, åpne og elsker fotball. De er populære, og det var i hvert fall kjærkomment da Cádiz kom tilbake til LaLiga. Opprykksfesten fant imidlertid ikke sted.

To sesonger senere kan de nå være i ferd med å forlate toppdivisjonen, og nok en gang risikerer fansen å stå utenfor når en av klubbens viktigste kamper på flere år skal spilles.

Denne gangen er det ikke pandemien, men motstanderklubben Deportivo Alavés som står i veien. Før siste kampdag i LaLiga har ikke Cádiz sin skjebne helt i egne hender, men de trenger at Mallorca eller Granada taper poeng for å sikre plassen om de vinner.

Men håpet lever fortsatt. I siste runde spiller de borte mot Deportivo Alavés, som allerede har rykket ned.

Det er en kamp som Cádiz-fans ikke vil gå glipp av, men Alavés vil ikke at de skal komme. Den baskiske klubben har satt billettprisen for kampen til 120-150 euro, samtidig som de har fjernet muligheten for å kjøpe kampbillett på nett.

SEGUNDA-KLAR: Joselu og hans Alavés har allerede rykket ned til Segunda División. Her i duell med Real Madrids Éder Militão. Foto: OSCAR DEL POZO

Cádiz-supporterne som er villige til å betale 120 euro for en billett må derfor reise hele veien fra Cádiz sør i Spania til Vitoria i nord, en reise på nesten 1000 km, for i det hele tatt å ha muligheten til å forhåpentligvis få en billett.

Samtidig selger klubben billetter til medlemmene for kun 25 euro. Det er et forsøk på å holde Cádiz-fansen unna. Alavés sies å ville unngå to ting: At Mendizorrotza vil være et gult hav av Cádiz-fans, og potensielle slosskamper mellom de to klubbenes supportere.

Men responsen fra Alavés-supporterne var nok ikke som klubben hadde forventet. Ikke bare har de gjort det klart på sosiale medier hvor ekkelt de synes klubben deres har opptrådt, men de har også begynt å tilby egne sesongkort og å kjøpe billetter til Cádiz-supportere.

I løpet av uken har det vært kø utenfor Mendizorrotza med Alavés-supportere som er der for å kjøpe billetter til motstandersupporterne. Samtidig på sosiale medier har de én etter én tilbudt billettene sine til Cádiz-fansen som vil til Vitoria. Det er imidlertid en annen vanskelighet, at billettene er knyttet til medlemmets ID-nummer.

Men hjemmesupporterne er villige til å gjøre alt de kan for å løse problemet. Noen tilbyr å komme til arenaen på kampdagen og låner også ut ID-kortet sitt. Andre har ved kjøp av billettene, skrevet navnet og ID-nummeret til en Cádiz-supporter i stedet for sitt eget.

Så mens Deportivo Alavés' ledelse hevder å være redd for potensielle slagsmål, har deres supportere i stedet skapt noe helt annet: Et spesielt vennskap, et brorskap.

– Vi vil aldri glemme denne gesten skriver en Cadiz-supporter på sosiale medier.

– Dere har gjort noe som var tragisk til et vakkert brorskap, skriver en annen.

Granada og Real Mallorca er de to andre klubbene som er involvert i nedrykksstriden, og også der er publikumspresset høyt foran søndagens avgjørende kamper.

Nedrykksstriden i LaLiga: Slik er situasjonen Granada: 37 poeng Klarer seg med: Seier Uavgjort, samtidig som at én av Mallorca/Cádiz ikke vinner Tap, samtidig som at én av Mallorca/Cádiz taper Real Mallorca: 36 poeng Klarer seg med: Seier Uavgjort, samtidig som at Cádiz ikke vinner Tap, samtidig som at Cádiz taper Cádiz: 36 poeng Klarer seg med: Seier, samtidig som at én av Mallorca/Granada ikke vinner Uavgjort, samtidig som at Mallorca taper

Granada, som spiller hjemme mot Espanyol, solgte ut alle billettene på bare ni timer.

Real Mallorca har bestilt flere flybilletter for å ta med supporterne til bortekampen mot Osasuna i Pamplona.

To av de tre klubbene får feire signeringen av en fornyet LaLiga-kontrakt, men for den ene blir det et tungt farvel til den spanske toppdivisjonen.