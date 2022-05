Står timevis i kø og camper utenfor tinghuset

Rettsaken mellom Johnny Depp og Amber Heard har fått mye oppmerksomhet både før og under rettsaken. Mange fans har også tatt det så langt at de står timevis i kø for å skaffe seg en plass under rettsaken, eller for å få et glimt av de to superstjernene.

KØ: Flere fans har stått timevis i kø utenfor tinghuset for å få et glimt av Johnny Depp og Amber Heard, eller for å sikre seg en plass under rettsaken. Foto: SAMUEL CORUM

Står timevis i kø

Før rettssaken på mandag var det flere fans som hadde stilt seg i kø allerede i 22-tiden på søndag, før rettsaken startet klokken 09 dagen etter, bare for å få et glimt av Heard, ifølge magasinet TMZ.

Dette førte blant annet til at sheriffen måtte henge opp et skilt med oppfordring om å ikke campe på området utenfor rettslokalene i Virginias Fairfax County tinghus før klokken 01.

«Gjelder umiddelbart køen til Johnny Depp og Amber Heard-saken. Tilskuere har ikke lov til å henge eller campe på rettskomplekset før klokken 01», sto det på plakaten.

These two just showed up and have decided they're entitled to the front of the line. #JusticeForTheLine pic.twitter.com/Biv7e6PM5P — Ian Runkle/Runkle of the Bailey @ YouTube (@IanRunkle) May 18, 2022

Tilbyr penger for sete i rettsalen

I tillegg til at det er mange fans som møter opp for å få et glimt av kjendisene, skyldes også de lange køene et begrenset antall seter inne i rettssalen. For å få et sete under rettssaken er det førstemann til mølla som gjelder.

Ifølge TMZ finnes det rundt 100 armbånd som kan deles ut til de som ønsker sete under rettsaken i hovedrettssalen, og 100 til 150 armbånd for de resterende rommene. Dette har ført til at mange fans har stått timevis i kø uten å ha klart å skaffe seg en plass.

Kilder som magasinet har pratet med har fortalt at det har vært mye skriking og krangling i køene, og at det angivelig skal finnes et svart marked der folk tilbyr penger for armbåndene.

De som har møtt opp er nesten utelukkende tilhengere av Depp, som skal ha fått en heltemottakelse nesten hver dag han har ankommet retten.