Tror korona kan ha deler av skylden

Mer enn dobbelt så mange har dødd i trafikken i april og mai i år sammenliknet med de samme månedene i fjor - til tross for at vi bare er litt over halvveis i mai.

I 2021 omkom to personer i trafikken i april og åtte i mai. I år var det 13 dødsfall i trafikken i april, og så langt i mai har åtte personer omkommet.

Det viser ferske tall fra Tygg Trafikk.

– Dette er en tragisk utvikling, og vi er urolige for denne statistikken, sier Knut Olav Røssland Nestås, regionleder ved Trygg Trafikk i Vestland.

Nestås forklarer at vi går inn i den delen av året hvor været er varmere og veiene tørrere.

– Mange tar større sjanser, i tillegg ser man en endring i trafikken på denne tiden av året. Flere skal ut med motorsyklene og det er en større andel myke trafikanter langs veiene.

– Vegtrafikken blir mer krevende og det er viktig at vi fungerer som et felleskap i trafikken. Generelt sett er det motoriserte kjøretøy som har et særlig ansvar for de myke trafikantene, påpeker Nestås.

KOLLIDERTE: En bil kolliderte med en traktor midt inne i den åtte kilometer lange Steigentunnelen søndag. Fire personer omkom. Foto: Gunnar Grytøyr

Det har skjedd flere alvorlige trafikkulykker den siste tiden. Senest onsdag ble en 50 år gammel kvinne bekreftet omkommet, og to personer er flydd til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter en frontkollisjon på Riksvei 7 ved Flå.

Få dager tidligere omkom fire personer etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen. Ytterligere en person ble omtalt som kritisk skadd.

– Vi har en jobb å gjøre

Regionleder Nestås peker på kjøring i ruspåvirket tilstand og for få trafikkontroller som noen av utfordringene.

– Vi har en jobb å gjøre når det kommer til kjøring i ruspåvirket tilstand. I tillegg trenger vi bedre veier og systematisk jobbing mot flere trafikkulykker i form av flere trafikkontroller.

Trygg trafikk:– En tragisk utvikling

Nestås sier det for tidlig å si om det økende antallet ulykker er en vedvarende trend eller tilfeldige variabler.

– Generelt går det riktig vei, så jeg håper dette er tilfeldigheter. Likevel er det viktig å få frem at disse tallene bekymrer oss, og ulykkene er like tragiske uansett trend og statistikk, sier han.

Peker på tydelige årsaker

Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Guro Ranes, peker på korona som mulig årsak til et økende antall ulykker.

– Etter pandemien ferdes flere på veiene og det er en endring i reisemønstrene til folk. Flere land i Europa har en økning i antall ulykker etter pandemien, så det er grunn til å tro at dette også spiller inn hos oss, uten at vi med sikkerhet kan si hvordan det fører til flere ulykker, sier Ranes.

Ifølge Ranes er høy fart, rus og mangel på bilbelte fellesnevnerne for de fleste dødsulykkene.

– Omtrent 40 prosent av de som omkommer i trafikken har ikke brukt bilbelte. Og hele 20-25 prosent av ulykkene kan knyttes til kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og politiet kan selvfølgelig gjøre grep for å redusere disse forferdelige tallene, men det er trafikantene selv som gjør den viktigste jobben, sier hun.

Ranes legger til at Norge har det sikreste vegnettet i Europa og at ulykkestallene normalt sett er lave.

– Vi er generelt gode på trafikksikkerhet her til lands, men det vi har sett de siste månedene er forferdelig. Det gjør inntrykk på oss og alle som leser om dødsulykkene som har skjedd den siste tiden, sier Ranes.