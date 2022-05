Frykter en smertefull sommer

Toppsjefen i Goldman Sachs advarer om at en resesjon kan være på vei, mens en investeringssjef Scott Minerd sier til Market Watch at dette kan bli en fryktelig sommer for aksjeinvestorer.

Den brede S&P 500-indeksen på Wall Street har falt tolv prosent bare i løpet av den siste måneden. Onsdagens nedgang var på fire prosent.

– Minner om internettbobla

Minerd ser for seg muligheten for at Nasdaq faller hele 75 prosent fra sitt toppnivå 19. november 2021. Den teknotunge indeksen er foreløpig ned 28 prosent fra dette toppnivået.

S&P 500 kan ifølge Minerd fort falle 45 prosent fra toppnivået, som kom såpass nært i tid som 3. januar i år. Hittil er nedgangen på 18 prosent.

– Dette minner veldig om kollapsen til internettbobla, sier Scott Minerd til Market Watch.

Pessimismen skyldes blant annet at Federal Reserve har gjort det tydelig at planen er å heve rentenivået. USAs sentralbanksjef Jerome Powell sier at prioriteringen er å stagge den voksende inflasjonen.

– Det er tvingende nødvendig å få tilbake prisstabiliteten. Det er noe vi er nødt til å klare. Det kan bety litt smerte, sier Powell til Wall Street Journal.

Dow Jones-indeksen falt 1164 poeng onsdag og har falt 10,4 prosent den siste måneden. Selskaper som Apple og Microsoft har gått ned henholdsvis 21 og 19 prosent i verdi siden 22. april.

Bør tenke langsiktig

Analysesjef Roger Berntsen i Netfonds påpeker at investorer bør tenke langsiktig.

– Frykten koster ofte mye, fordi du gjerne selger deg ut når ting har falt, og når euforien er størst, så strømmer folk til aksjemarkedet, sier Berntsen til TV 2.

Roger Berntsen oppfordrer folk til å tenke langsiktig med børsinvesteringene. Foto: Netfonds

Han påpeker at avisoppslag om voldsomme nedturer for børsen, kommer når aksjer allerede har falt mye.

– Som investor bør du tenke langsiktig og være i aksjemarkedet gjennom hele livet. Det er hemmeligheten, mener Berntsen.

– Fordelen når ting faller, er at du får billigere aksjer. Historisk sett har dette vært de beste tidspunktene å slå til på, legger han til.

Han mener derfor at det ikke er noen grunn til å ha panikk.

– De siste 10-15 årene har den jevne sparer blitt veldig proff, i den forstand at han setter sparingen på autopilot i indeksfond. Da får du med deg det verden har å bidra med av verdiskaping. Og den verdiskapingen er solid over tid.

Banktopp: 30 prosent sjanse for resesjon

I lys av den økende inflasjonen og nedgangen i aksjemarkedet, sier toppsjefen i Goldman Sachs – David Solomon – i intervjuer med både Bloomberg og CNBC at det kan komme en resesjon.

– Du er nødt til å vurdere den rimelige muligheten for at vi får en resesjon, eller at vi får en veldig, veldig treg og uryddig vekst, sa Solomon.

– Det betyr ikke at det kommer til å skje, legger han til.

Solomon anslår at sjansen for resesjon ligger rundt 30 prosent.

– Hvis du leder et betydelig selskap, er du nødt til å se litt mer forsiktig gjennom linsen akkurat nå enn du måtte for et års tid side, advarer toppsjefen hos Goldman Sachs.

David Solomon i Goldman Sachs tror det er en reell fare for resesjon. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

At for eksempel S&P 500-indeksen svinger 3-4 prosent per dag, er ikke dagligdags. Samtidig understreker Roger Berntsen hos Netfonds at vi nettopp har vært igjennom to år med pandemi og at denne pandemien ble etterfulgt av krig i Ukraina.

– Bevegelsene er jo store, men det handler om å ikke miste fatningen. Når Goldman Sachs sier at det er 30 prosent sjanse for resesjon, har jo markedet allerede priset det inn, sier Berntsen til TV 2.

Oslo børs klarer seg bra

Dersom det skulle bli resesjon i USA, vil dette få ringvirkninger for resten av verden.

– Aksjemarkedet er flink til å forskuttere dette, derfor har aksjemarkedet falt veldig mye. Ikke i Norge, for Oslo børs er opp i år. Vi er heldig i den forstand, fordi sammensetningen på Oslo børs består av råvaregiganter som Equinor og Norsk Hydro, som tjener mye penger i sånne kriser. Oslo børs er i toppsjiktet i 2022.

Likevel vil en eventuell resesjon i USA også påvirke oss i Norge.

– Vi kjøper og selger varer til hverandre, så det som skjer i USA forplanter seg til resten av verden. Det er veldig enkelt. Akkurat nå gjør vi det klart mye bedre enn alle andre, fordi vår økonomi profitterer på høyere råvarepriser. Vi er skjermet, men til syvende og sist lever vi i samme verden. Når verden bremser opp, får vi den såkalte andrerundeeffekten, hvor etterspørselen etter råvarer også faller, for folk får dårligere råd, poengterer analysesjefen hos Netfonds.

Han understreker igjen at «det er viktig å oppføre seg rasjonelt».

– Aksjemarkedet er fremoverskrudd. Når noen forteller at vi er i resesjon, er ofte aksjemarkedet allerede på vei opp, sier Roger Berntsen.