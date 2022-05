Må operere: – Det gjør ekstremt vondt

Etter tapet mot Storhamar var det en skuffet Camilla Herrem som møtte TV 2. Sola røk ut av semifinalen i sluttspillet etter å ha tapt to kamper i best av tre-serien mot Storhamar.

En sommerferie er det neste i kalenderen til rogalendingene, men for Herrem blir det en lenger periode uten håndball:

Kantspilleren må operere en skadet akilles og blir borte fra håndballen i fire til seks måneder.

– Det gjør vondt hver gang jeg går eller springer - egentlig når jeg gjør alt. Det har blitt mye verre den siste tiden. Det er så vondt at jeg gleder meg til å bli ferdig med smertene, sier landslagsveteranen til TV 2.

– Men du har spilt for fullt i sluttspillet?

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gi alt og spille kampene, men jeg kjenner skaden i kampen. Det er slik at jeg gruer meg til hvert hopp og hver spurt. I perioder glemmer man det litt i kampen, men det gjør ekstremt vondt etterpå.

EM kan ryke

Dermed ryker trolig EM som i år spilles i november på grunn av fotball-VM i desember.

– Jeg har hatt problemer en periode og tok en skikkelig sjekk forrige fredag. Da ble det klart at litt av akillessenen har løsnet og den må sys på plass. Det blir operasjon 25.mai.

Kantspilleren har hatt to operasjoner tidligere for å fjerne en beinbit på hælen. Den skaden har også kommet tilbake, så det blir en «stor-rengjøring» som tar tid.

– Så dermed ryker EM?

– Akkurat nå må jeg være realist og tenke at det er vanskelig å nå EM. Jeg vil heller ikke forhaste meg med noe sånn at det går utover videre karriere. Nå skal jeg gjøre alt riktig og tenke på egen helse. Nå i det siste har det ikke vært gøy i det hele tatt, fordi det har vært så vondt.

Herrem har spilt utrolige 17 mesterskap på rad for Norge siden debuten i EM i 2008. Nå brytes nok den rekken.

– Jeg har kommet til et punkt der helsen må komme først. Det startet med at jeg hadde litt vondt etter kamp. Så ble det lite trening og kun kamp. Nå har jeg vondt når jeg henter Theo (sønnen) i barnehagen. Når plagene er der i det daglige er det ingen vei utenom.

OL 2024

35-åringen er fast bestemt til å komme tilbake på landslaget.

– Jeg har ikke sagt det før, men jeg tenker mot OL i Paris i 2024, forteller Herrem om fremtiden.

Håndballjentene har et mesterskap på hjemmebane i vente i 2023 og så kommer OL i Paris i 2024.

– Selv om jeg begynner å bli gammel og kroppen trenger noe hvile akkurat nå, så har kroppen vært bra ellers og motivasjonen er på topp. Jeg har det veldig kjekt med Sola som presterer bra og det er gøy å være på landslaget med gode folk der. Jeg trives veldig og har derfor lyst til å fortsette, slår Herrem fast.

– Og så er det en sta person som sitter her. Men man kommer ikke langt uten å være det, legger 35-åringen til og smiler.