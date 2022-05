Viking-juvel om ordene fra Riise: – Han har jo en stor status i fotballen

STAVANGER (TV 2): John Arne Riise hinter om at han kan kanskje komme til å gjøre et forsøk på å hente Vikings juvel Sanne Bolette Dale Lekven (21) i sommer. Angriperen er smigret.

Avaldsnes sliter i bunnen av tabellen i Toppserien, og et av grepene klubbens profilerte trener John Arne Riise nå ønsker å foreta seg for å snu trenden er å styrke troppen i sommer.

SKAL STYRKE TROPPEN: John Arne Riise. Foto: TV 2

– Jeg er jo alltid på jakt etter forsterkninger, og håper på å få inn to-tre nye nå i sommer i overgangsvinduet. Men budsjettet er som det er, det er ikke bare å trylle. Men vi håper å kunne få inn noen lokale spillere som kan bidra til å hjelpe laget til å ta steg for steg. Vi har et langsiktig prosjekt her, og det handler ikke om å bli ufattelig gode i år. Målet er først og fremst å ikke rykke ned, sier Riise til TV 2, før han fortsetter:

– Så hvis vi får inn et par forsterkninger i sommer, og unngår å rykke ned, så kan disse bidra til å bygge opp igjen neste år, poengterer han.

Imponert over Viking-juvel

En av spillerne Riise har bitt seg merke i er Vikings angriper Sanne Bolette Dale Lekven, som totalt har scoret 13 mål på 21 kamper etter overgangen fra Sandviken i 2021.

I cupkampen mot Viking, som Avaldsnes til slutt vant 3-1 i Stavanger, herjet Dale Lekven i perioder med Avaldsnes-forsvaret og var nære ved å score ved flere anledninger.

– Det er klart at Vikings nummer ni, Synne, er jo en spiller mange lag trenger. Hun er gjennombruddshissig, hurtig og god med ball. Klart hun er interessant for oss. Men slik jeg har forstått det så vil hun foreløpig være i Viking og være med å hjelpe de mot opprykk fra 2. divisjon, sier Riise, og smiler lurt.

– Riise har jo litt av en status

Dale Lekven, som er fra Stord mellom Bergen og Stavanger, blir smigret når hun hører ordene fra Riise.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt å høre. Det hjelper på motivasjonen, og hjelper meg til å stå på videre, sier 21-åringen.

– Kan det være aktuelt for deg å gå til Avaldsnes om det kommer et tilbud?

– Nå trives jeg veldig godt i Viking, og drømmen er å rykke opp med laget vårt. Men vi får se hva som skjer. Selvfølgelig er det kjekt å høre hva Riise sier, han har jo en stor status i fotballen, svarer angriperen beskjedent.

Viking-trener Helge Aune innrømmer at det kan bli et vanskelig valg for Dale Lekven om et tilbud fra Toppserien skulle dukke opp.

– Det kan jo skje at Avaldsnes kommer med et bud. Synne har vært veldig bra for oss, og i cupkampen mot Avaldsnes synes jeg hun var helt strålende. Vi har kontrakt med henne her, men at gode spillere er attraktive for andre klubber, det vet vi jo, sier Vikings hovedtrener.