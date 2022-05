Enken til Bob Saget med hyllest: – Savner deg hvert minutt

Tidlig i januar 2022 døde skuespiller og komiker Bob Saget som 65-åring på hotellrommet sitt i Orlando. Én måned etter ble det klart at dødsårsaken var en hodeskade.

– Myndighetene har fastslått at Bob døde av hodeskade. De har konkludert med at han ved et uhell slo bakhodet på noe. Han tenkte ingenting over det og gikk derfor og la seg, sto det i en uttalelse fra familien. Det meldte CNN.

Tirsdag la enken Kelly Rizzo (42) ut en hyllest til «Under samme tak»-skuespilleren på Instagram.

– Siste turen vår var spesiell

Rizzo skriver at de to alltid feiret bursdagene sine med en tur. Saget har nemlig bursdag 17. mai, mens hennes er kun to dager etter.

Den siste turen deres beskriver hun som spesiell.

– Vi feiret hverandre så stort begge to. Du vet aldri når noe kommer til å være den siste gangen. Men jeg er så takknemlig for at han ble overøst med all den kjærligheten han fortjener, skriver Rizzo under bilder og videoer fra den siste turen.

Hun skriver deretter at hun ber for at han kan se all den kjærligheten han mottar fra hele verden på bursdagen hans.

– Kjære, alle elsker deg så mye. Alle vil at du skal vite hvor viktig og spesiell du er på din dag, og vi feirer deg alle sammen. Du er unik og du fikk absolutt verdenen min til å gå rundt, skriver hun og legger til:

– Jeg elsker deg mer enn noe annet og savner deg hvert minutt.

Familien tok ut søksmål

Saget og Rizzo ble forlovet i november 2017, og giftet seg året etter. Paret fikk ikke barn sammen, men den avdøde skuespilleren hadde tre døtre fra før med ekskona Sherri Kramer.

– Jentene dine og jeg vil holde tett sammen i dag, deler Rizzo i bursdagsinnlegget.

Én måned etter bortgangen til Saget sendte familien ut søksmål der de ba om at medisinske journaler knyttet til etterforskningen ikke skulle frigis til offentligheten. Dette innebar bilder og videoer.

– Fakta i etterforskningen bør offentliggjøres, men dette materialet bør forbli privat av respekt for ettermælet til Saget og familien hans, sa familiens advokat, Brian Bieber, til CNN.

Kort tid etter innvilget en dommer i Florida forslaget om å hindre utgivelse av ytterligere materiale fra etterforskningen.