Slår alarm etter funn av sjeldent virus i Europa

Helsemyndighetene i flere europeiske land jobber nå på spreng for å avdekke og isolere utbrudd av virussykdommen apekopper, som forårsakes av en variant av koppeviruset.

Sykdommen er mest utbredt i deler av Afrika, og har kun i sjeldne tilfeller blitt oppdaget i Europa tidligere.

Har alarmert helsepersonell

Det første av de nye tilfellene i Europa ble oppdaget i Storbritannia 7. mai, etter at en person ankom landet fra Nigeria, skriver WHO.

Siden er det oppdaget ytterligere åtte tilfeller i landet, skriver britiske helsemyndigheter. De to ferskeste tilfellene har ingen kjent tilknytning til de andre tilfellene.

Også Portugal har oppdaget flere tilfeller, og til nå er det fem som er bekreftet smittet i områdene Lisboa og Tagus Valley. Det er i tillegg 20 mistenkte tilfeller i landet, skriver Reuters.

Tilstanden til de fem personene som er bekreftet smittet skal være stabil.

Både Portugal og Storbritannia har som følge av smittetilfellene alarmert helsepersonell for å sørge for at flest mulig tilfeller blir oppdaget.

Advarer homofile menn

– Viruset spres vanligvis ikke lett mellom mennesker, og risikoen for befolkningen i Storbritannia er fortsatt liten, står det i en oppdatering fra britiske helsemyndigheter.

I flere av de oppdagede tilfellene mistenkes det at sykdommen har smittet gjennom seksuell kontakt, og oftest med menn som har sex med andre menn.

– Vi oppfordrer spesielt menn som er homofile og bifile til å være oppmerksomme på uvanlige utslett eller lesjoner og kontakte helsemyndighetene umiddelbart, sier Susan Hopkins , Chief Medical Officer ved UKHSA.

APEKOPPER: Sykdommen er mest utbredt i Den demokratiske republikken Kongo, men har også spredt seg til flere land i sentrale Afrika. Foto: NTB

Sendt ut landsomfattende varsel

Samtidig slås det nå alarm i Spania om et mulig apekopp-utbrudd også der. Det mistenkes smitte hos 23 personer, men prøvene fra disse er foreløpig ikke klare, ifølge Reuters.

I en uttalelse sier helsemyndighetene i Spania at alle de mistenkte tilfellene befinner seg i Madrid-området, skriver The Guardian.

– Et landsomfattende varsel er sendt ut for å sikre en rask og koordinert respons, heter det i uttalelsen.

Nå overvåker europeiske helsemyndigheter situasjonen for å unngå ytterligere spredning av den svært sjeldne virussykdommen.

Symptomene som kjennetegner apekopper er:

Feber

Hodepine

Hudutslett som begynner i ansiktet og sprer seg til resten av kroppen

TV 2 har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om apekopper, men de har ikke kunnet kommentere saken foreløpig. Ifølge WHOs oversikt har det aldri vært registrert et tilfelle av apekopper i Norge.

Stammer fra ville dyr

Ifølge Folkehelseinstituttets nettsider er apekopper liknende vanlige kopper, men med et betydelig mildere sykdomsbilde og langt mindre dødelig.

Sykdommen ble funnet første gang i 1959, da det ble oppdaget et utbrudd blant aper som ble brukt i forskning. De første tilfellene blant mennesker ble oppdaget i Den demokratiske republikken Kongo i 1970, ifølge FHI.

Viruset smitter først og fremst ved kontakt med smittede dyr, men den kan altså også smitte mellom mennesker.

– Sykdommen er mest utbredt i Den demokratiske republikken Kongo, men har også spredt seg til multiple land i sentrale Afrika. I Vest-Afrika har det vært sporadiske tilfeller i flere land, og det var et stort utbrudd i Nigeria i 2017-2018, står det på FHIs sider.

Ifølge spanske helsemyndigheter er ikke sykdommen veldig smittsom mellom mennesker, og selv om det finnes alvorlige tilfeller blir de aller fleste friske innen få uker, skriver Reuters.

I 2003 var det et større utbrudd i USA, med 47 bekreftede tilfeller. Den gang skal smitten ha kommet fra importerte gnagere fra Ghana, som smittet præriehunder som ble holdt som kjæledyr, som igjen smittet mennesker. Også enkelte land i Asia har opplevd tilfeller av importsmitte.

Ifølge The Guardian sier den spanske epidemiologen Fernando Simón at det er usannsynlig at apekopper vil få en betydelig spredning, men at det ikke kan utelukkes.