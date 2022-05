Opptur for Riise – kunne puste lettet ut etter sliteseier mot Viking i cupen

Viking – Avaldsnes 1-3:

John Arne Riise og Avaldsnes kom fra 0-10-tap (!) mot Brann i Toppserien, og hadde ambisjoner om å reise seg i andre runde i cupen mot 2. divisjonslaget Viking.

Vikings fotballjenter har imidlertid store ambisjoner, og har startet med fem strake seire i 2. divisjon, så det var på ingen som helst måte en enkel oppgave som ventet for Riises jenter.

Kampen ble imidlertid den oppturen Riise hadde håpet på, men Avaldsnes måtte kjempe for seieren mot det fremadstormende, unge Viking-mannskapet.

Etter 0-0 til pause, sørget Evelyn Badu, innbytter Marion Mannes Haugland og Viktoria Sørensen for målene som sendte Toppserie-klubben videre etter pause. Nora Heggheim reduserte for Viking snaue kvarteret før slutt. Hjemmelaget satte inn en skikkelig sluttspurt i jakten på utligningsmålet. Det kom aldri, Riise og Avaldsnes er videre i cupen.

– Prestasjonsmessig var det under pari. Det viktigste var å gå videre. Jeg føler at vi har egentlig ganske god kontroll. Viking hadde noen kjappe spillere der fremme, som skapte litt utrygghet for meg på benken. Vi burde drept kampen og fått 3-0. Mot slutten var det spennende, men jeg følte meg aldri truet, sa John Arne Riise til TV 2 etter kampen, og slår fast:

– Prestasjonen var ikke god nok. Vi tar med oss seier inn mot helgen. I denne kampen hadde vi alt å tape. Vi visste det ville bli vanskelig og tøft, men det var en test for mine unge jenter, poengterte han.

Riise var glad for at laget reiste seg etter 0-10 mot Brann for tre dager siden.

– Heldigvis i fotballen så kommer det nye kamper. Nå hadde vi kamp tre dager etterpå. På vei hjem fra Bergen så vi kampen, og alle fikk se den på egen måte. På mandag var jeg ferdig med den. På 17. mai fikk jentene et annet fokus, så var vi klar i dag. Prestasjonene i dag var ikke så bra vi håpet på, men vi vant, selv om det er mye å ta tak i, poengterte han.

Fremover blir et imidlertid enda tøffere for Avaldsnes. For i neste kamp i serien venter Rosenborg. Så følger de tøffe kampene på rad og rekke.

– Vi møter Rosenborg hjemme på søndag, Lyn borte og Brann hjemme. Så Stabæk borte og Kolbotn hjemme. Så de fem neste kampene er ufattelig vanskelige. Men det betyr jo ingenting for tabellen. Vi tenker utvikling og å teste ut nye ting, som nye system, så vi er klar til serien deles i to. Vi skal gjøre så godt vi kan, uten å tenke konsekvenser tabellen bryr jeg meg ikke om, konkluderer Riise, som slår følgende fast om hva det viktigste å oppnå denne sesongen:

– Målet er å ikke rykke ned.

Viking-trener Helge Aune mente laget ga Riises jenter tøff motstand.

– Vi hadde muligheten til å ta ledelsen 1-0, og burde kanskje fått det første målet. Så hadde vi en straffesituasjon der det ikke ble dømt. Men så slapp vi inn mål på ugunstige tidspunkt. Da vi fikk 1-2, ble det kamp igjen, og prøvde å få 2-2, men så ble det 1-3 på slutten, og da var det slutt, sukket han.

Trillet på streken

Viking trodde de hadde tatt ledelsen da Sanne Bolette Dale Lekven fikk til en avslutning i feltet etter ti minutters spill. Ballen trillet ut av hendene på Avaldsnes-keeper Synne Danielsen, og traff stolpen og ble liggende på streken, før Avaldsnes-forsvaret fikk ballen unna. Viking-spillerne mente ballen hadde vært inne, men dommer Cecilie Frøyland vinket spillet videre. Dermed slapp Toppserie-klubben med skrekken.

Blåtrøyene fra Stavanger hadde overtaket i kampen store deler av omgangen, men Avaldsnes forsvarte seg godt. Riises jenter kom også til et par halvsjanser, men slet med effektiviteten foran mål. Dermed gikk lagene til pause med 0-0.

BETENKT: John Arne Riise gikk betenkt i garderoben ved pause på Viking Stadion. Foto: TV 2.

Nådeløs Badu

Også etter sidebyttet viste Viking ingen respekt. De gikk rett i angrep og skapte en kjempesjanse i åpningsminuttene av omgangen. Dessverre for hjemmelaget avsluttet Dale Lekven litt for svakt i god posisjon innenfor 16-meteren.

Men så begynte divisjonsforskjellen å vise seg mer og mer. En nådeløs Evelyn Badu headet Avaldsnes i ledelsen etter et innlegg i feltet, og sendte gjestene i ledelsen etter 52. minutters spill.

Åtte minutter senere doblet Avaldsnes. Innbytter Marion Mannes Haugland satte inn returen da Viking-keeper Emma Linnea Jönsson måtte gi retur på et skudd fra distanse. Mannes Haugland hadde kun vært på banen i tre minutter før hun stod for Avaldsnes' 2-0-scoring på Viking Stadion.

Men spenningen var ikke over. For i det 72. minutt reduserte Viking. Vikings nummer ti, Nora Heggheim, dukket opp på bakerste stolpe etter et corner og headet inn 1-2-scoringen.

Viking skapte en rekke sjanser til å sette inn reduseringsmålet. På tampen sendte Viking-trener Helge Aune keeper Jönnson opp i angrepet i håp om scoring. Isteden kontret Avaldsnes, og Viktoria Sørensen ordnet 3-1-seier og avansement i cupen.