NRK: Mann i 60-årene død etter mulig voldshendelse i Lyngdal

Fredag kveld fikk politiet beskjed om at det hadde vært en mulig voldshendelse på en adresse i Lyngdal.

En mann i 60-årene var alvorlig skadet og ble fraktet til sykehuset i Flekkefjord.

Onsdag ettermiddag ble mannen erklært død og pårørende er varslet.

– Politiet har valgt å opprette sak og etterforske hendelsen som en voldshendelse. En person ble pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse. Siktede er avhørt og erkjenner ikke straffskyld, sa jourhavende jurist og politiadvokat i Agder politidistrikt, Sakar Hamawandi, i en pressemelding fredag.

Samtidig fikk politiet beskjed om at vedkommende var utsatt for en sykkelulykke samme dag som han ble sendt til sykehus, derfor kunne ikke politiet utelukke at skadene kunne være fra sykkelhendelsen.

Saken ble likevel etterforsket som en mulig voldshendelse.



En mann i 40-årene er siktet for grov kroppskrenkelse, som opprettholdes inntil videre, ifølge NRK.

– Siktede er avhørt og erkjenner ikke straffskyld, sa jourhavende jurist og politiadvokat Sakar Hamawandi i Agder politidistrikt i en pressemelding lørdag.



Han ble deretter løslatt.