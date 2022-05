Krimekspert om politiet: – Aksjonen fremstår underlig

– Dette er i hvert fall ikke optimalt politiarbeid, for å si det veldig mildt.

Det sier rettskommentator Inge D. Hanssen.

Han er en av mange som var til stede da rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38) begynte i Buskerud tingrett onsdag.

Der gikk statsadvokat Andreas Christiansen grundig gjennom hele hendelsesforløpet fra da Espen Andersen Bråthen (38) forlot sin leilighet, til han ble pågrepet 37 minutter senere.

I etterkant av angrepene har politiet bestilt en evaluering av sin egen innsats den 13. oktober.

– Fremstår underlig

Helt siden i høst har politiet måttet tåle kritiske spørsmål om hvorfor Bråthen ikke ble pågrepet tidligere, og hvordan han kunne unnslippe politifolkene som forsøkte å stanse ham på Coop-butikken før han drepte fem personer.

Hanssen forventer at utvalgets rapport, som skal leveres i juni, blir kritisk.

– Her kommer det altså inn to bevæpnede polititjenestemenn - en med maskinpistol og den andre med pistol. De blir beskutt med piler før de rygger ut, angivelig fordi de ikke hadde verneutstyr på seg. Dette synes jeg er en underlig opptreden fra politiet, sier Hanssen.

IKKE IMPONERT: Rettskommentator Inge D. Hanssen er kritisk til politiets innsats da de forsøkte å stoppe Espen Andersen Bråthen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I retten onsdag viste statsadvokat Andreas Christiansen frem videoen som viser at den første patruljen ankommer Coop Extra i Kongsberg.

– Vi vet også at det tok 34 minutter fra politiet ble varslet til Bråthen ble pågrepet. Da var han plutselig blitt massemorder, sier Hanssen.

– Tenker du at han kunne blitt stoppet før?

– Det er i hvert fall en tanke som slår en. Det er lett å bli etterpåklok, men dette må virkelig gjennomgås og jeg er veldig spent på den rapporten som kommer i juni. Den bør vise ganske skarp kritikk.

– Skulle ønske vi klarte å stoppe han

Til kritikken svarer politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, at han ikke har noe grunnlag for å kommentere det som vises på overvåkningsvideoene.



Han vil vente på konklusjonene i den eksterne rapporten.

– Jeg har ikke noen mulighet til å vurdere hva rettskommentatoren synes om det han ser. Jeg har vært opptatt av at vi skal gjennomgå hendelsen grundig og detaljert. Det synes jeg de pårørende og etterlatte fortjener. Det synes jeg innbyggerne i Kongsberg fortjener, sier politimesteren.

AVVENTENDE: Politimester Ole B. Sæverud vil vente med å kommentere egne styrkers innsats i Kongsberg den 13. oktober. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Men han slipper unna og dreper fem personer?

– Det er riktig, og det skulle vi gjerne ha gjort på en annen måte. Vi som alle andre skulle ønske at vi klarte å stoppe han før det skjedde.

Han er forberedt på at politidistriktet kommer til å få kritikk i av utvalget som har fått i oppdrag å vurdere politiaksjonen.

– Det er helt åpenbart at vi har noe å lære av denne hendelsen. Hva utvalget kommer frem til har ikke jeg noe innsyn i, så det er jeg like spent på som alle andre, sier Sæverud.

– Angrer veldig

De sakkyndige mener at Bråthen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og aktor har varslet at de vil be om at han dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Bråthen har forklart at han ville drepe flest mulig fordi han mente det ville føre til at han ble født på ny.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen gikk grundig til verks under utspørringen av Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB

Statsadvokat Andreas Christiansen gikk i sin utspørring av tiltalte grundig til verks. For hver av de fornærmede i tiltalen ble Bråthen spurt om hvorfor han skjøt.

– For å drepe, svarte Bråthen hver gang han fikk det samme spørsmålet.

Politimester Sæverud kan ikke svare på hvorfor Bråthen klarte å drepe så mange som fem mennesker denne dagen.

– Vi rykker ut til den meldingen som er. Vi forstår alvoret i situasjonen tidlig og sender det vi har av ressurser til stedet og jakter på han så lenge vi kan og helt til vi finner han, sier politimesteren og fortsetter:

– Nøyaktig hendelsesforløp og hva vi kunne gjort annerledes er en del av utvalgets mandat. Jeg ser frem til at de får lagt frem sin rapport.