Trygdeoppgjøret: Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,77 prosent

Alderspensjon under utbetaling øker med 4,12 prosent.

Det melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet onsdag.

Det er samtidig klart at grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent.

Regjeringen vil regulere grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening i samsvar med samlet lønnsvekst.



Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten.

– Det er viktig med et bærekraftig pensjonssystem, og både pensjonistene og dagens unge må bidra. Jeg er glad for at vi i år får vekst i grunnbeløpet og pensjonene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.