Drapet på George Floyd: – Erkjenner straffskyld

Den tidligere politimannen dømt for å krenket George Floyds borgerrettigheter, sa seg onsdag skyldig i medvirkning til drapet.

Den tidligere politibetjenten Thomas Lane erkjenner nå straffskyld for å ha medvirket i drapet på George Floyd 25. mai 2020, ifølge AP News.

Sammen med de to andre politibetjentene, Tou Thao og J. Alexander Kueng, er Lane tidligere dømt for å ha krenket George Floyds borgerrettigheter, hvor retten mente de ikke gjorde nok for å forhindre drapet.

Onsdag erkjente han seg skyldig i å ha medvirket til drapet og som en del av avtalen med retten, ble det anbefalt at Lane skal sone en dom på tre år i et føderalt fengsel.

Mens George Floyd lå på bakken, holdt Lane tak i bena hans mens Kueng satt på ryggen og Thao holdt mennesker unna. De to sistnevnte ble også dømt for å ikke gripe inn for å stanse den tidligere politimannen Derek Chauvin, som drepte Floyd.

Chauvin ble dømt skyldig i forsettelig drap og dømt til 22 år fengsel for drapet.