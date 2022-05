Mercedes har lange og gode tradisjoner med å lage SUV-er. Etter mange år med Geländewagen, lanserte de første generasjon ML/M-Klasse mot slutten av 1990-tallet.

I 2008 fikk den en « lillebror», i form av GLK. Denne skiftet så navn til GLC da det var klart for helt ny generasjon i 2015. Det er en bil som har solgt svært bra i Norge, særlig som ladbar hybrid.

Etter syv år er det nå straks klart for en ny modell. Den skal vi få se første gang 1. juni, nå har Mercedes akkurat sendt ut et teaserbilde av den.

Lang elektrisk rekkevidde

Dette viser deler av hekken. I utgangspunktet er bildet svært mørkt, men når vi lysner det, er det absolutt mulig å få et ganske godt inntrykk av hvordan bilen blir seende ut.

Mercedes har tidligere sendt ut bilder og informasjon rundt vintertesting av nye GLC, gjort i Arjeplog, Sverige.

I den forbindelsen fikk vi vite at den ladbare utgaven GLC skal kunne gå over 100 kilometer på strøm, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Her kan du lese den første testen vår av GLC

Slik er teaserbildet Mercedes har sendt ut... ...og slik ser det ut når vi lysner det ganske mye. Det blir neppe store designoverraskelser her.

Kjørt syv millioner kilometer

Med mindre du har mest langkjøring, betyr det at svært mye av den daglige kjøringen kan gjøres elektrisk. Og du slipper å tenke på lading de gangene du drar på langtur.

Testeksemplarene av nye GLC har vært gjennom et langvarig og krevende program, som en del av et utholdenhets-testløp.

Totalt sett har flere hundre spesialister vært involvert i testing, og syv millioner kilometer blitt kjørt. Utviklingsperioden er på rundt fire år.

Diesel og hybrid: Dette er jo egentlig kjempesmart...

Dette bildet av nye GLC på vintertest sendte Mercedes ut tidligere i år.

«Gjennomsiktig» panser

Nye GLC skal ifølge Mercedes få teknologiske høydepunkter fra både S-Klasse og C-Klasse. Innvendig er interiøret digitalisert og nye GLC kommer med andre generasjons MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediesystem.

Som en del av 360-graders kameraet, gjøres panseret gjennomsiktig på skjermen i offroad-modus, og bakken under fronten vises for ekstra oversikt i terrenget. Bakakselstyring med styrevinkel på opptil 4,5 grader er for øvrig tilgjengelig som ekstrautstyr.

Godt nybilsalg av GLC merkes også på bruktmakedet. Her er det nå rundt 250 eksemplarer til salgs. Prisene starter på rundt 300.000 kroner. Til den prisen snakker vi eksemplarer som har gått langt, gjerne rundt 200.000 kilometer.



Biler som har litt nybilgaranti igjen, får du fra rundt 350.000 kroner.

LES MER: Her gjorde GLC comeback i Norge

Video: Her er siste nytt av SUV-luksus fra Mercedes