I Broom er vi «på» alle dager i året. Uten unntak. Jul, påske, sommer og helligdager.

Det hører likevel med til sjeldenhetene at vi drar på lanseringsturer på selveste 17. mai. Siden vi startet opp i 2009, har det faktisk aldri skjedd. Før nå.

Men da det plinget i mailboksen vår, og det var en invitasjon til å teste Aston Martin DBX707, var det ikke så mye annet å gjøre, enn å rydde bort bunaden, glemme is og kaker – og pakke kofferten.

Å ta en for laget

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen rakk opp hånda umiddelbart.

– Jeg kan ta denne for laget, sa han.

Vi andre var litt usikker på om han forventet applaus. At det skulle være et slags offer, å sette seg på flyet og dra til Hannover for å kjøre en helt rå bil på bane.

Men siden det er uvanlig hektisk for tiden, endte det med at han fikk ta turen, uansett.

DBX707 er en helt ny topputgave av SUV-en til Aston Martin. Og den britiske luksus- og sportsbilprodusenten har virkelig ikke holdt noe tilbake. La oss understreke det siste én gang til: De har virkelig ikke holdt noe tilbake.

Rushtrafikk a la 17. mai på vei til flyplassen – heldigvis var ikke forsinkelsen verre enn at vi rakk flyet.

Avslag på grått papir

DBX707 er nemlig intet mindre enn verdens raskeste SUV. Ja, du leste riktig. Her må selve Bentley Bentayga W12 Speed, Lamborghini Urus og Porsche Cayenne GT Turbo se seg slått – når DBX707 suser av sted til toppfarten på 310 km/t.

Da er det ingen andre SUV-er som klarer å holde følge. I alle fall ikke enn så lenge.

Derfor er det kanskje naturlig at prøvekjøringen foregår et litt spesielt sted – der man kan få kjenne litt på hva denne bilen faktisk er kapabel til.

Vi tar en telefon til Vegard – og hører hvordan det står til på Racetrack Bilister Berg.

– Ring-ring ...

– Knut! Dette passer veldig dårlig. Ring meg om litt. Prates!

– Hallo??

Aston Martin har tatt med seg et arsenal av biler. Til ære for Broom var rødt, blått og hvitt representert. Nesten i riktig rekkefølge, også ...

Tøffeste i nabolaget

Mens vi venter på å få vår utsendte i tale, kan vi gå litt mer inn på hva DBX707 faktisk har å fare med. Under panseret er det fortsatt en 4-liters V8-er, hentet fra AMG. Akkurat som på en vanlig DBX. Men her yter motoren ikke 450 hestekrefter – men, som navnet indikerer, 707!

0-100 km/t tar kun 3,3 sekunder i Race Start Mode – noe som er helt spinnvilt for en SUV.

Den er ventet å leveres til de første kundene nå i løpet andre kvartal. Norske priser er foreløpig ikke klare. Men du kan nok like gjerne stålsette deg, først som sist. For billig blir den ikke.

Får du fingrene på en DBX707 kan du være ganske trygg på at du har noe ganske unikt i nabolaget – og da regner vi hele Norges land som «nabolaget».

Broom-Vegard bak rattet på DBX707 på Bilster Berg racetrack.

– Puma med sennep i ræva

Men nå må vi prøve å få litt respons fra Vegard. Ellers er jo dette litt meningsløst.

– Ring-ring ...

– Hei igjen! Beklager at jeg var noe avvisende i sted. Men du skjønner, når du banker på nedover langsletta på Ostschleife, her på Racetrack Bilster Berg, kreves det full konsentrasjon. Her går det unna, kan jeg røpe. Men nå har vi fått tatt en pause. Pulsen er fortsatt høy, svetten pipler og panna og adrenalinet pumper fortsatt gjennom kroppen. For et råskinn, denne bilen er. Og for en lyd! V8-motorer kan fortsatt bjeffe godt ifra seg, selv med EU-kravene som stilles.

– Du koser deg, med andre ord. Fortell litt om kjøreinntrykkene?

– Ja, altså. Jeg har jo vært heldig nok til å kjøre DBX før. Men dette er virkelig et annet dyr. Hvis den vanlige er en villkatt – er dette en pumpa med sennep i ræva. Du skjønner? Det er hinsides. I tillegg til selve frasparket, er det måten den tar svingene på, som jeg ikke helt skjønner hvordan er mulig. Jeg bruker Porsche Macan GTS som målestokk på hvor bra en SUV kan være på bane. DBX707 lurer jeg på om ikke driver å snuser på det nivået – og det til tross for at den er en god del større og tyngre.

Spesiell bane

– Men du, si litt om banen, også. Her har vi vel aldri vært før?

– Det stemmer! Bilster Berg åpnet så sent som i 2013. Den omtales som en slags «mini-Nürburgring», fordi den har en hel del høydeforskjeller, 19 svinger og noen "blinde" svinger som kan være skikkelig vanskelige. Det er Herman Tilke som har hatt hovedansvaret for å tegne banen, en mann som har laget flere Formel 1-baner. Og han har hatt hjelp av dobbel WRC-vinner Walter Röhrl. Så det er ikke noe som er overlatt til tilfeldighetene. Et perfekt sted å la DBX707 strekke på beina!

– Men du, jeg må faktisk videre, jeg altså. Det er tett program her nede, og jeg skal forsøke å få testet denne bilen så mye som mulig, mens jeg har sjansen. Beklager altså. Jeg lover å dele villig vekk om detaljene når jeg kommer hjem, altså.

Ja, det var det vi fikk, denne gangen. Men følg med – om ikke så lenge kommer altså en mer utfyllende rapport fra turen.

Video: Her kan du se vårt første møte med Aston Martin DBX i Norge:

