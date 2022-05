Trodde Haaland skulle komme på cupkamp – røper hvor stjernen dro

Ryktene ville ha det til at Erling Braut Haaland skulle dukke opp på cupkampen mellom Rosseland og Viking. Superstjernen glimret med sitt fravær.

– Han er og soler seg, sier en av den kommende Manchester City-spillerens beste kompiser, Geir Dahle Høyland, til TV 2 med et smil.

Han spiller for Rosseland, en klubb spisstjernen har nære bånd til. Pappa Alfie avsluttet karrieren i den lokale klubben fra Bryne.

HAALAND-KOMPIS: Geir Dahle Høyland, som spilte torsdagens cupkamp mot Viking.

I tillegg spilte Haalands to søskenbarn, Albert Braut Tjåland og Jonatan Braut Brunes, begge deler av ungdomsårene i klubben.

Torfinn Edland, styreleder i klubben, har autografen til både Alfie og Erling Haaland på dressen i Rosselands oransje farger. Han kan avsløre at sistnevnte har dratt til varmere strøk.

– Han reiste til Spania i morges, sier han.

Mange trodde at 21-åringen skulle dukke opp for å se cupkampen.

– Det trodde vi òg, men det er ikke godt å holde styr på sånne kjendiser og hva de finner på og ikke, men vi håpte at han skulle være her, svarer Edland med et glimt i øyet.

Han forteller at verdensstjernen har hjulpet klubben økonomisk og sier at han er en viktig bidragsyter.

– Hver gang han har vært banens beste på landslaget, får vi 5000 kroner, sier Edland, og anslår at det også ble samlet inn et sekssifret beløp på et arrangement spisstjernen bidro til.

MR. ROSSELAND: Torfinn Edland er styreleder i klubben og venn av Alfie og Erling Haaland. Foto: TV 2.

Geir Dahle Høyland, som er sønn av Bryne-legenden Gabriel Høyland, tror Haaland fikk med seg kampen mot Viking.

– Han har sikkert sett kampen. Han skulle i hvert fall gjøre det, men jeg vet ikke om han skrudde av etter fem minutter eller hva han gjorde, sier han.

Rosseland fikk nemlig en tøff start mot Viking. Fjerdedivisjonsklubben lå under 0-3 allerede etter 13 minutter, men kom seg bedre med i kampen og endte opp med 1-6-tap.

Høyland tror at kompisen kommer til å gjøre det bra i Manchester City.

– Han er god til å tilpasse seg. Jeg tipper at han kommer til å gjøre det godt. Han kommer til et kjempegodt lag som skaper mye sjanser og er lur i boksen og sånne ting. Det er ikke bare fart han har, minner Høyland om.

– Han er ganske komplett, fortsetter han.